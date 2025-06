Są kolejne wyniki ponownego liczenia głosów. Karol Nawrocki zyskuje

Poparcie dla „protestu Romana Giertycha"

W komunikacie przekazano, iż oprócz identycznych protestów powielających wzór posła Romana Giertycha, bardzo wielu wyborców nadsyłało jako protesty wyborcze, krótkie oświadczenia deklarujące poparcie dla „protestu Romana Giertycha".

„Te krótkie pisma, niekiedy składane na skrawkach papieru, nie były dołączane do wspomnianej grupy 49 598 protestów, dla których wyrażano w ten sposób poparcie. Są one rozpatrywane osobno. W grupie tej znajdują się również pisma sporządzone nie w oparciu o wspomniany wzór protestu, ale w oparciu o treść wiadomości e-mail, w której poseł Giertych instruował, jak należy złożyć protest wyborczy z wykorzystaniem jego wzorca. Wyborcy drukowali tę korespondencję, dopisywali na niej swoje dane wraz z numerem PESEL (zgodnie z instrukcją) i przesyłali do Sądu Najwyższego, mimo że wydruki te nie zawierały żadnych zarzutów przeciwko ważności wyboru Prezydenta RP” - czytamy w komunikacie.

Bez dalszego biegu SN pozostawił też protesty sporządzone w oparciu o wzór posła do Parlamentu Europejskiego Michała Wawrykiewicza.

We wtorek Sąd Najwyższy podejmie uchwałę ws. ważności wyborów

Na zlecenie Fundacji im. Stefana Batorego zespół badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i serwisu Danetyka.com przygotował raport poświęcony ocenie rzetelności II tury wyborów prezydenckich w Polsce. Wynika z niego, że nie zaobserwowano systematycznych odchyleń wyników zależnych od składu komisji, co podważa hipotezy o masowym wpływaniu na wyniki poprzez manipulacje personalne. Co więcej, odchylenia – choć zauważalne – nie są na tyle duże, by mogły wpłynąć na ostateczny wynik wyborów.

Termin na rozpatrzenie wszystkich protestów wyborczych i podjęcie uchwały w przedmiocie ważności wyborów przez Sąd Najwyższy mija 1 lipca 2025 roku. Dotychczas wpłynęło ponad 56 tys. protestów wyborczych. Spora część to powielane protesty dotyczące tej samej sprawy – ok. 90 proc. protestów stanowią, jak określiła je I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska, „giertychówki”, czyli protesty przesłane na formularzu udostępnionym przez posła KO Romana Giertycha.