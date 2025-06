Sędzia zwróciła przy tym uwagę na potrzebę zmiany wydawanego wyborcom zaświadczenia do głosowania, tak aby zminimalizować ryzyko pomyłek przy używaniu tych zaświadczeń w przyszłości. Według sądu wpływ na pomyłkę mogła mieć w tym wypadku szata graficzna zaświadczenia. - Przez to, że informacje o turze wyborów była napisana mniejszą czcionką niż pozostałe informacje, mogły faktycznie prowadzić do omyłek. W tym zakresie można wprowadzić modyfikacje, np. drukowanie zaświadczeń na różnokolorowych kartach – wskazał sędzia Lemańska.

Trzeci protest skierowała kobieta, która była obserwatorem wyborczym z ramienia KOD w obwodowej komisji w Zabrzu. W swoim piśmie zarzucała m.in. nieprawidłowości przy liczeniu głosów i sfałszowanie wyniku głosowania. Na wniosek prokuratora generalnego SN zdecydował o ponownym przeliczenie głosów w tej komisji, po którym okazało się, że jeden głos oddany na Trzaskowskiego został błędnie przypisany Nawrockiemu.

W rezultacie Sąd Najwyższy uznał, że protest jest zasadny z uwagi na przypisanie Nawrockiemu jednego ważnego głosu oddanego na Trzaskowskiego. To naruszenie jednak też nie miało wpływu na wynik wyborów. Jako niezasadny SN określił z kolei zarzut sfałszowani wyniku wyborczego w komisji w Zabrzu.

Rozpatrywanie protestów wyborczych w Sądzie Najwyższym trwa, choć czasu na to zostało już niewiele. Bowiem 1 czerwca Izba Kontroli Nadzwyczajnej ma wydać uchwałę w sprawie ważności wyborów prezydenckich. Dotychczas do SN wpłynęło łącznie około 55 tys. protestów. Do czwartkowego wieczora rozpoznanych zostało ponad 750 z nich z czego 343 pozostawiono bez dalszego biegu, 409 połączono do ponownego rozpoznania, a osiem zostało uznanych za zasadne, ale bez wpływu na wynik wyborów. Co ważne ponad 40 tys. skarg wyborców to kopie protestu posła Romana Giertycha. Sąd Najwyższy połączył je do wspólnego rozpoznania.

Sygnatury akt: I NSW 91/25, I NSW 68/25, I NSW 224/2