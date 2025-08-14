Aktualizacja: 14.08.2025 04:31 Publikacja: 14.08.2025 04:29
Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Foto: PAP/Marcin Obara
Przy okazji kolejnej aferki z defraudacją środków publicznych z KPO, pozwolę sobie napisać, że rozumiem śmiech, nie rozumiem oburzenia.
Bo środki publiczne defraudowane były, są i będą. Taka jest ich natura. Co prawda Grok podpowiada, że „nie ma bezpośrednich przekazów źródłowych z czasów Mieszka I ani Bolesława Chrobrego, które potwierdzałyby karanie kogoś za defraudację, rozumianą jako sprzeniewierzenie środków publicznych”. Co świadczyłoby, że nie „od zawsze”.
Ale „może to wynikać zarówno z ograniczonej liczby źródeł, jak i z charakteru ówczesnego systemu gospodarczego i administracyjnego”. Thietmar czy Gall Anonim mogli nie o wszystkim wiedzieć i nie o wszystkim mogli chcieć w swoich kronikach napisać. A Twittera nie było.
Jednak bardziej prawdopodobne jest to, że nie za bardzo było co defraudować. Z jednej strony podatki były niskie, z drugiej strony nie było żadnych „programów pomocowych”. A teraz są. Więc może nie „od zawsze” defraudowano środki publiczne, ale dopiero od czasu, gdy zrobiło się ich dużo. I zaczęto je wydawać nie na to, co Mieszko z Chrobrym potrzebowali – głównie na obronność, tylko na wszystko inne.
Dziś na obronność wydajemy znacznie więcej, ale mamy wątpliwości, czy wydajemy mądrze i czy aby nie za dużo. Nie za dużo w tym sensie, że nie powinniśmy się zbroić w obliczu nowej sytuacji międzynarodowej, ale w tym sensie, że to, co kupujemy jest podejrzanie drogie. A wiadomo, że, jak coś jest drogie, to łatwiej zrobić tak zwany „cash back”.
Ale jeszcze więcej wydajemy na inne „programy”. I tu się robi pole do defraudacji. Więc skoro ktoś jest zwolennikiem tych różnych programów, to się nie powinien oburzać na defraudacje. Nadzieja, że inni będą wydawać środki publiczne lepiej jest zdumiewająca. Nawet gdyby się trafił w polityce ktoś mądry i uczciwy, to przecież sam nie będzie podejmował wszystkich decyzji. I nie wywali wszystkich urzędników, którzy je wcześniej podejmowali. Po pierwsze, nie będzie chciał – bo nie będzie miał kim ich wszystkich zastąpić. Po drugie, nie będzie mógł – bo Kodeks pracy zabrania. Zresztą dobry i uczciwy w polityce nie ma szans. Nie przebije się. To po trzecie.
Jest tylko jeden sposób, żeby politycy i urzędnicy mniej defraudowali. Musi być mniej do zdefraudowania – jak w czasach Mieszka i Chrobrego. Tymczasem z roku na rok jest coraz więcej. A jako że własny interes w dobraniu się do nich jest dużo silniejszy niż troska o interes społeczny, która by motywowała tych mądrych i uczciwych, to jest jak jest. I będzie jak jest.
Robert Gwiazdowski
Adwokat, profesor Uczelni Łazarskiego
