W środę wiceprzewodnicząca Polski 2050 zadeklarowała w wywiadzie w Polsat News, że tam, gdzie zostanie stwierdzona nieprawidłowość, tam „będzie rozliczenie, oddanie pieniędzy”. – Zero tolerancji – obiecała. – Prowadzimy teraz kontrole, bo takie jest oczekiwanie społeczne. Każda umowa zostanie przejrzana. Jeżeli umowa jest zgodna z zasadami, to pieniądze zostaną przyznane. Ja nie pozwolę piętnować i robić polowania na czarownice na przedsiębiorców tylko dlatego, że ktoś sobie gierki polityczne wokół tego chce zrobić – oświadczyła.

Według jej zapewnień, program HoReCa jest sprawdzany „wyjątkowo intensywnie”. – Natomiast kręcenie inby i hecy wokół, i to właśnie przez sam PiS, który to zaprojektował, to jest krzyczenie na przedsiębiorców lub ich dyskryminowanie za to, że ktoś zakupił na przykład ekspres do kawy – mówiła.

Przedsiębiorcy kupowali spółki mające straty, by móc dostać na nie pieniądze z KPO. Minister Pełczyńska-Nałęcz nie widzi problemu

Gdy sprawa KPO zrobiła się głośna okazało się, że w 2024 r. mogło dochodzić do handlu spółkami, które były w stanie wykazać straty i mogły ubiegać się o dofinansowanie. Pytana o to Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powiedziała w Polsat News, że program „ratunkowo-pomocowy” nie jest dla konkretnych ludzi, lecz dla branży. – W związku z tym historia właścicielska z punktu widzenia ekspertów oceniających projekty nie jest ważna. Jest ważne, że jest firma, która ucierpiała, wykazała dużą stratę obrotów i ta firma dostaje pomoc – wskazała.

Foto: Tomasz Sitarski

– Wsparcie państwa dla branż jest wsparciem państwa nie dla ludzi, tylko dla branży, po to, żeby biznes w Polsce, w określonej branży, która ucierpiała, podniósł się i był konkurencyjny na tle biznesów europejskich – kontynuowała.

– Z punktu widzenia ministerstwa, jeżeli na przykład jest jakiś właściciel, któremu firma omal nie splajtowała w lockdownie (...), on się nie czuje na siłach, żeby cokolwiek z tym zrobić, firmę sprzedaje, ktoś inny tę firmę (...) bierze i pozyskuje na nią wsparcie, firma dzięki wsparciu się podnosi, branża funkcjonuje – to jest idea, według której my działamy. Pomagamy polskiemu biznesowi, który dostał straszny cios w wyniku polityki państwa, jakim był lockdown. Tak robią inne państwa europejskie – stwierdziła minister.