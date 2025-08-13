Aktualizacja: 13.08.2025 13:10 Publikacja: 13.08.2025 12:57
Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
W ostatnim czasie w programie Krajowego Planu Odbudowy dla sektora HoReCa, na który przeznaczono 1,2 mld zł, ujawniono liczne przypadki przeznaczenia środków na cele niezwiązane z pierwotnym założeniem pomocy dla restauracji i hoteli. Wśród dofinansowanych projektów znalazły się m.in. zakup jachtów, jacuzzi, konsoli do gier czy rozbudowa garderoby hotelowej. Komisja Europejska zażądała od polskich władz szczegółowych wyjaśnień. Opozycja nazywa sprawę aferą KPO, koalicja odrzuca zarzuty.
Za realizację programu odpowiadała PARP, która przy ocenie wniosków korzystała z zewnętrznych operatorów, m.in. agencji rozwoju regionalnego. Według krytyków, kryteria naboru – które miały zostać poluzowane w trakcie trwania programu – umożliwiły ubieganie się o wsparcie firmom, dla których działalność w branży HoReCa była poboczna, a nieprecyzyjne zasady, pośpiech i brak koordynacji doprowadziły do finansowania projektów oderwanych od celu programu.
Rząd zapowiedział kontrole podpisanych umów, a w przypadku stwierdzenia naruszeń – obowiązek zwrotu dotacji wraz z odsetkami. Doszło też do dymisji prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Katarzyny Duber-Stachurskiej.
W środę przeznaczenia środków dla branży HoReCa oraz całego KPO w rozmowie z Polsat News broniła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, pierwsza wiceprzewodnicząca Polski 2050 Szymona Hołowni. Mówiła, że Krajowy Plan Odbudowy jest realizowany przez 1,5 roku z dwuletnim opóźnieniem oraz że podpisano 850 tys. umów, a 67 miliardów złotych jest w Polsce. – Są konkretne, superważne rozwojowo zmiany: modernizacja kolei, zakupiony nowy tabor kolejowy, modernizowany w polskich zakładach, nowe miejsca w żłobkach, szybki internet, ocieplone szkoły, instalacje wodno-kanalizacyjne – dodała.
Zdaniem Pełczyńskiej-Nałęcz, uwaga publiczna „została zwrócona” na program HoReCa, który został „wymyślony, zaprojektowany i zrewidowany przez PiS” w celu wsparcia branży hotelarskiej i turystycznej, która ucierpiała w wyniku wprowadzanych przez państwo lockdownów. – Państwo polskie podjęło decyzję, że zamykamy wszystkich ludzi w domach z powodów zdrowotnych – zaznaczyła. Na uwagę, że było to kilka lat temu, odparła: – Wtedy powstał ten program i do tego służył KPO. To, że PiS przez dwa lata miał to zablokowane to jest oczywiście problem, ale rzeczywiście problem PiS-u.
Premier Donald Tusk i minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przed posiedzeniem rządu
Minister nie zgodziła się z twierdzeniem, że obecna koalicja poluzowała kryteria programu HoReCa z KPO, żeby jak najszybciej wydać pieniądze. – Program, który dostaliśmy, nie przewidywał żadnej karencji na zakupy środków trwałych. My tę karencję wprowadziliśmy – stwierdziła. Dodała, że karencja jest roczna, ponieważ został rok do końca KPO.
Pełczyńska-Nałęcz przekonywała, by w dyskusji o „cwaniactwie” dotyczącym środków z KPO rozróżniać „problem” od „kręcenia bezsensownej inby”. Według niej, „cwaniactwo funduszowe” zawsze występuje przy „wielkich projektach inwestycyjnych”.
We wtorek na konferencji prasowej Pełczyńska-Nałęcz przekazała, że czasowo wstrzymano wypłaty dla branży HoReCa z KPO. – Rozumiem ogromne emocje i społeczne oburzenie, które wywołały niektóre dotacje i niektóre umowy podpisane w ramach HoReCa. W związku z tym podjęliśmy bardzo szybkie i szerokie działania kontrolne. Po pierwsze kontrola PARP w jednostkach, które udzielały dotacji. Po drugie kontrola ministerstwa funduszy w PARP. Dzisiaj podjęłam decyzję, że żadne środki nie zostaną przekazane na wypłaty dla beneficjentów dopóki poszczególna umowa nie zostanie skontrolowana i uznana za zgodną z zasadami HoReCa – mówiła. Minister funduszy oświadczyła, że beneficjentom programu wypłacono 110 mln zł, a cała pula wynosi 1,2 mld zł.
W środę wiceprzewodnicząca Polski 2050 zadeklarowała w wywiadzie w Polsat News, że tam, gdzie zostanie stwierdzona nieprawidłowość, tam „będzie rozliczenie, oddanie pieniędzy”. – Zero tolerancji – obiecała. – Prowadzimy teraz kontrole, bo takie jest oczekiwanie społeczne. Każda umowa zostanie przejrzana. Jeżeli umowa jest zgodna z zasadami, to pieniądze zostaną przyznane. Ja nie pozwolę piętnować i robić polowania na czarownice na przedsiębiorców tylko dlatego, że ktoś sobie gierki polityczne wokół tego chce zrobić – oświadczyła.
Według jej zapewnień, program HoReCa jest sprawdzany „wyjątkowo intensywnie”. – Natomiast kręcenie inby i hecy wokół, i to właśnie przez sam PiS, który to zaprojektował, to jest krzyczenie na przedsiębiorców lub ich dyskryminowanie za to, że ktoś zakupił na przykład ekspres do kawy – mówiła.
Gdy sprawa KPO zrobiła się głośna okazało się, że w 2024 r. mogło dochodzić do handlu spółkami, które były w stanie wykazać straty i mogły ubiegać się o dofinansowanie. Pytana o to Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powiedziała w Polsat News, że program „ratunkowo-pomocowy” nie jest dla konkretnych ludzi, lecz dla branży. – W związku z tym historia właścicielska z punktu widzenia ekspertów oceniających projekty nie jest ważna. Jest ważne, że jest firma, która ucierpiała, wykazała dużą stratę obrotów i ta firma dostaje pomoc – wskazała.
– Wsparcie państwa dla branż jest wsparciem państwa nie dla ludzi, tylko dla branży, po to, żeby biznes w Polsce, w określonej branży, która ucierpiała, podniósł się i był konkurencyjny na tle biznesów europejskich – kontynuowała.
– Z punktu widzenia ministerstwa, jeżeli na przykład jest jakiś właściciel, któremu firma omal nie splajtowała w lockdownie (...), on się nie czuje na siłach, żeby cokolwiek z tym zrobić, firmę sprzedaje, ktoś inny tę firmę (...) bierze i pozyskuje na nią wsparcie, firma dzięki wsparciu się podnosi, branża funkcjonuje – to jest idea, według której my działamy. Pomagamy polskiemu biznesowi, który dostał straszny cios w wyniku polityki państwa, jakim był lockdown. Tak robią inne państwa europejskie – stwierdziła minister.
Pełczyńska-Nałęcz odniosła się też do krytyki pod adresem sposobu wydawania środków KPO na wsparcie właścicieli firm z branży hotelarskiej i gastronomicznej. – Bardzo dziękuję wszystkim odpowiedzialnym sygnalistom, którzy używają jawności danych tak jak trzeba – powiedziała. – Jak widzę pisowskich czy konfederackich polityków, zwłaszcza pisowskich, którzy sami ten program zaprojektowali, potem uważali go za dobry, potem zrobili go tak, że w ogóle nie było na przykład karencji rocznej (...), a teraz robią z siebie świętych i sami własny program krytykują i rozkręcają wielką inbę, i jeszcze linczują internetowo niewinnych przedsiębiorców uczciwych – to jest skandal. Ja nie pozwolę tak po przedsiębiorcach i uczciwych beneficjentach jeździć – oświadczyła.
