– Największy problem jest taki, że to KPO i odblokowanie środków z KPO było do tej pory największym sukcesem tego rządu. W badaniu exit poll pytaliśmy w 2023 roku, jakie są zadania dla nowego rządu. Odblokowanie środków z KPO było na pierwszym miejscu. To się rządowi udało, bez względu na to, w jaki sposób te środki ruszyły. I część rozczarowania społeczeństwa i złej oceny rządu po części wynikała z tego, że ludzie tych pieniędzy fizycznie nie widzieli. Mówiono, że one gdzieś zostały uruchomione, ale ludzie nie widzieli ich w portfelach. I teraz widzą, na co te pieniądze idą – wyjaśnił prezes OGB.

Foto: Paweł Krupecki

– Z czym jak z czym, ale rząd Donalda Tuska kojarzył się z tym, że te pieniądze z Europy będą płynąć, będą dobrze wydawane, dobrze rozliczane. Więc tutaj to uderza w bardzo silną cechę Koalicji Obywatelskiej, dzięki której zdobywała głosy. Nie uważam, że ten temat zmiecie rząd. To tak nie działa. On się raczej wpisuje w serię raczej negatywnych rzeczy wokół rządu, co się przełoży pewnie na negatywną ocenę rządu w kolejnych miesiącach – ocenił.

Łukasz Pawłowski o środkach z KPO dla sektora HoReCa: Wpisuje się w podział elity-lud

Pawłowski przypomniał przy tym, że z badania exit poll przeprowadzonego w czasie tegorocznych wyborów prezydenckich wynikało, że dominującą emocją, jaka wiąże się z obecną koalicją rządzącą jest obojętność, a na drugim miejscu znajdowało się rozczarowanie. – Ta sprawa z KPO wpisuje się trochę w to rozczarowanie – mówił.

Pawłowski zwrócił też uwagę, że afera wpisuje się w podział na „elity i lud”. – Bo to elity, ci restauratorzy, ludzie, którzy mają już dużo pieniędzy, pozyskiwali te pół miliona złotych na przykład na jacht – wyjaśnił. – I dodatkowo jeszcze wpisuje się to w start urzędowania prezydenta Karola Nawrockiego, który ewidentnie próbuje się pokazać i jest takim symbolem tego ludu, to jest taki chłopak z ludu, który został prezydentem. Jedyną rzeczą, która ratuje rząd Donalda Tuska, jest to, że są dalej wakacje i część ludzi jest na wakacjach – stwierdził Pawłowski.