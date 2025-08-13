Rzeczpospolita

Publicystyka
Reklama

Zuzanna Dąbrowska: Dotacje z KPO, czyli kot z wykręconym ogonem

Koalicja i opozycja usiłują zwalić na siebie winę za sauny i jachty z KPO, a winni są jedni i drudzy. PiS za stworzenie nieczystych reguł i układów lokalno-rządowych, a PO, Polska2050 i Nowa Lewica za brak czujności i korzystanie z tego podejrzanego mechanizmu. Takiego wykręcania ogona nie wytrzymałby żaden kot.

Publikacja: 13.08.2025 05:04

Choć premier Tusk już przed posiedzeniem rządu miał całkowitą pewność, że odpowiedzialność za aferę

Choć premier Tusk już przed posiedzeniem rządu miał całkowitą pewność, że odpowiedzialność za aferę ws. KPO ponosi PiS, to politycy koalicji zapewniają, że to jest sprawa, która wymaga wyjaśnienia.

Foto: PAP/Paweł Supernak

Zuzanna Dąbrowska

W mediach trwa więc wojna informacyjna nr 3456, a czołowi zagończycy nie dają pardonu. Były minister Waldemar Buda zgodnie z klasycznymi regułami propagandy partyjnej wzywa, „oddajcie jachty, kupmy tomografy”, a były minister Przemysław Czarnek namawia do wsadzania: – Za to ci ludzie powinni być rozliczeni, bo to grube pieniądze, zmarnowane i niewykorzystane przez Polaków. Za to powinno się siedzieć – mówił w Radio Republika.

Reklama
Reklama

Ekipa z Podkarpackiego, czyli o co chodzi z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego (RARR)

Czy „ci ludzie” to także ekipa z Podkarpackiego, o której poinformował w oświadczeniu cytowanym przez PAP, przewodniczący klubu radnych KO w sejmiku Krzysztof Kłak? Jego zdaniem działania, za które odpowiadała RARR (Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, jeden z pięciu podmiotów odpowiedzialnych za dystrybucję środków z KPO) „zostały przeprowadzone przez bezpośrednich, pozostających w bliskim kontakcie i zaufanych współpracowników marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla” z PiS. Chodzi o obecną wicemarszałek Małgorzatę Jarosińską-Jedynak, „która w rządzie PiS była wiceministrem funduszy i polityki regionalnej odpowiedzialną m.in. za opracowanie kryteriów podziału funduszy z KPO”. A teraz w zarządzie województwa nadzoruje RARR.

Foto: Tomasz Sitarski

Druga osoba to wskazana przez Krzysztofa Kłaka Maria Fajger, była radna sejmiku z PiS i była dyrektor departamentu wspierania przedsiębiorczości w urzędzie marszałkowskim. Obecnie Fajger jest kierownikiem projektu HoReCa (dotacje dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z sektorów turystyki i kultury, które ucierpiały wskutek pandemii) w RARR, a była wcześniej odpowiedzialna za rozdysponowanie pieniędzy z KPO.

Zdaniem Kłaka to właśnie Ortyl „wraz ze swoją ekipą dopuścił się groteskowego rozdziału unijnych funduszy, które zamiast wspierać odbudowę kraju po pandemii, trafiły m.in. na jachty, sauny, domki na wodzie”.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu
Opinie Ekonomiczne
Krzysztof Adam Kowalczyk: Szkodliwe skutki pseudoafery z KPO

Co z biznesami posła KO Artura Łąckiego i żony wicemarszałka Włodzimierza Czarzastego z Lewicy?

Ale czy to zdejmuje odpowiedzialność z obecnej koalicji? Nie, zasady, które poprzedni rząd PiS przyjął w 2023 r., można było przecież zmienić, a RARR to tylko jedna z pięciu instytucji odpowiedzialnych za dotacje.

Tymczasem kot z wykręcanym przez polityków ogonem cierpi i mało kto wierzy, że sprawa zostanie do końca wyjaśniona. Według raportu Europejskiego Kolektywu Analitycznego „Res Futura”, najwięcej dyskusji w internecie dotyczących KPO było nacechowanych negatywnie. 28 proc. komentujących było poruszonych marnotrawstwem środków, „które finalnie zostały przeznaczone m.in. na domki letniskowe, gastronomię, kursy tańca, jachty i solaria, stając się symbolem przejadania środków zamiast ich inwestowania”. 18 proc. internautów jest przekonana, że KPO jest w dużej części unijną pożyczką, którą będą spłacać przyszłe pokolenia. Teraz chodzi więc już tylko o to, komu uda się przekonać wyborców, że ma czystsze ręce. Być może pomoże w tym Europejska Prokuratura, do której Prokurator Generalny Waldemar Żurek przekazał sprawę dotyczącą dotacji z KPO.

Choć premier Tusk już przed posiedzeniem rządu miał całkowitą pewność, że odpowiedzialność za aferę ponosi PiS, to politycy koalicji zapewniają, że to jest sprawa, która wymaga wyjaśnienia. Choć jak podkreśla rzecznik rządu Adam Szłapka, „skala nie jest duża”. A wyjaśniać ma minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z Polski 2050.  Zapewne zajmie się także opisywanymi przez media przykładami dotacji dla pensjonatu prowadzonego przez żonę posła KO Artura Łąckiego i hotelu w Spale, w którego zarządzie zasiada żona wicemarszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

A kot? Dopóki Polska nie dorobi się procedur i odpowiednio działających służb, żaden Mruczek nie może spać spokojnie.

Reklama
Reklama
autorka

Zuzanna Dąbrowska

wicenaczelna Polskiej Agencji Prasowej

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Rzeczpospolita

Polityka Rząd Samorządy Finanse samorządów Krajowy Plan Odbudowy (KPO) Osoby Adam Szłapka Przemysław Czarnek KPO

W mediach trwa więc wojna informacyjna nr 3456, a czołowi zagończycy nie dają pardonu. Były minister Waldemar Buda zgodnie z klasycznymi regułami propagandy partyjnej wzywa, „oddajcie jachty, kupmy tomografy”, a były minister Przemysław Czarnek namawia do wsadzania: – Za to ci ludzie powinni być rozliczeni, bo to grube pieniądze, zmarnowane i niewykorzystane przez Polaków. Za to powinno się siedzieć – mówił w Radio Republika.

Ekipa z Podkarpackiego, czyli o co chodzi z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego (RARR)

Pozostało jeszcze 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Andrzej Duda
Publicystyka
Marek Migalski: Andrzeja Dudy życie po życiu
Citi Handlowy: Nawet 1200 zł płynie do Ciebie! Oferta ważna do 08.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Nawet 1200 zł płynie do Ciebie! Oferta ważna do 08.09.2025
Advertisement
Donald Trump nie wyklucza, że do listopada uda mu się doprowadzić do wielkiej umowy z Chińczykami. W
Publicystyka
Jędrzej Bielecki: Porażka Donalda Trumpa. Chiny pozostają przy Rosji
Prezydent Karol Nawrocki
Publicystyka
Wojciech Warski: Prezydent po exposé, przed zagraniczną podróżą
Flaga Unii Europejskiej przed budynkiem Parlamentu Europejskiego
Publicystyka
Marek A. Cichocki: Jak Polska w polityce międzynarodowej stała się statystą
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Karol Nawrocki
Publicystyka
Robert Gwiazdowski: Prezydent czy nieprezydent? Śmiech przez łzy
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie