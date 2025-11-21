Aktualizacja: 21.11.2025 05:08 Publikacja: 21.11.2025 04:54
Foto: AdobeStock
Narzekamy. I narzekamy na to, że narzekamy. Możemy na to narzekać. Albo to zaakceptować, oswoić. Spróbować zrozumieć. A nawet polubić. Jeśli istnieje coś takiego jak cechy narodowe, ta jest właśnie nasza. Arjun Talwar, który przyjechał do Polski 12 lat temu, by studiować na Wydziale Operatorskim Szkoły Filmowej w Łodzi, napisał do niej odę. Gorąco polecam jego „Listy z Wilczej” – 90-minutowy dokument miał premierę na Berlinale i wreszcie trafił do szerszej dystrybucji.
Mieszkający w centrum Warszawy imigrant z Indii, dla którego „Polska była wielką zagadką”, postanowił „dotrzeć do sedna niektórych spraw”, zaczynając od własnej ulicy. Efekt? Do tańca i do różańca. To jeden z tych filmów, dla których powstało kino. Zresztą ciepło przyjęty – sala była wypełniona po brzegi, nie pamiętam też, kiedy ostatni raz słyszałam w kinie oklaski.
Jacy jesteśmy – my, Polacy? Nie zepsuję Czytelnikom i Czytelniczkom seansu, jeśli zdradzę, że pointa „Listów z Wilczej” zasadniczo brzmi: różni. Różni choćby w stosunku do obcych, a szerzej – innych; co jest zresztą istotnym wątkiem w filmie.
Czytaj więcej
Społeczeństwo jest w innym miejscu niż politycy, ma w sobie większą otwartość na zmiany niż zakła...
O tym, jacy jesteśmy, rozmawiałam niedawno z kilkoma osobami na przykładzie kartki wywieszonej w windzie: jeden z lokatorów informował, że ma okrągłe urodziny, więc tego wieczoru będzie głośniej, za co przeprasza – kilku sąsiadów dopisało życzenia. „Jesteśmy nierówni” – skomentował jeden z moich rozmówców. „Część dopisze życzenia, inni będą domagać się zakończenia imprezy” – dodał kolejny. Nierówni to wciąż różni.
Mamy wielkie szczęście: historyczny los obdarował nas sześcioma ojcami niepodległości – po to, żebyśmy wszyscy się pośród nich odnaleźli. Reprezentowali oni odmienne wrażliwości – jedni prawicowe, inni lewicowe. Albo regionalne. Tymczasem na przestrzeni ostatnich dobrych kilku lat otrzymywaliśmy spłaszczony obraz polskiego społeczeństwa. Na dodatek opisywanego przy pomocy wielkich kwantyfikatorów: wszyscy Polacy byli albo za, albo przeciw, równo połowa popierała, druga się sprzeciwiała. Ciężko było się wyłamać, jeśli tylko ktoś myślał inaczej.
Polaryzacja była czymś w rodzaju wytrychu. I muszę się uderzyć we własne dziennikarskie piersi – to było łatwe, wygodne. „– Poproszę o komentarz do zdarzenia X. – Jesteśmy spolaryzowani”. Fajrant. Można jak na ksero odbijać tysiące rozedrganych komentarzy o podziałach. Nie zaprzeczam temu, że były i są tematy, które dzieliły mniej więcej po równo (naukowcy mówią, że polaryzacja zachodzi, kiedy różnica pomiędzy poszczególnymi stanowiskami jest nie większa niż 10 pkt proc.). Ale dziś myślę, że polaryzacja była – i jest – absolutyzowana. Ponadto podziały są inne niż partyjne, bo choćby generacyjne.
Czytaj więcej
To nie liczby bezwzględne są tym, co nas motywuje politycznie i społecznie, a stosunek do tych, k...
Absolutyzowany – na użytek polityczny – był również sam spór, podczas gdy w demokracji zupełnie normalnym jest to, że będziemy mieć różne zdanie. Czy fakt, że jesteśmy różni musi być słabością w obliczu zewnętrznego zagrożenia? To polaryzacja nią jest, nie różnorodność. Myśląc o „Listach z Wilczej” i o tym, że jesteśmy różni, wracam choćby do pomysłu na edukację regionalną – uważam, że polskiej szkole bardzo by się to przydało. Blok, ulica, mała ojczyzna. Bo na końcu tego wszystkiego jest świadomość, co jest nam bliskie i czego warto bronić. Co bynajmniej nie oznacza porzucenia tego, co narodowe. Po prostu od czegoś trzeba zacząć, by zrozumieć sedno spraw.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Narzekamy. I narzekamy na to, że narzekamy. Możemy na to narzekać. Albo to zaakceptować, oswoić. Spróbować zrozumieć. A nawet polubić. Jeśli istnieje coś takiego jak cechy narodowe, ta jest właśnie nasza. Arjun Talwar, który przyjechał do Polski 12 lat temu, by studiować na Wydziale Operatorskim Szkoły Filmowej w Łodzi, napisał do niej odę. Gorąco polecam jego „Listy z Wilczej” – 90-minutowy dokument miał premierę na Berlinale i wreszcie trafił do szerszej dystrybucji.
Przedłużenie rządów Donalda Tuska będzie zależeć nie tylko od zwycięstwa Koalicji Obywatelskiej, ale również sil...
Potrzebujemy „patriotyzmu bez zadęcia, postępu bez szaleństwa i silnego państwa bez zamordyzmu”. Potrzebujemy za...
Dobrze, że prezydent Karol Nawrocki rozpoczął na nowo dyskusję o zmianie żywego trupa, jakim stała się konstytuc...
Nikt już nie uważa za Arystotelesem, że polityka to dbałość o dobro wspólne, lecz walka buldogów pod dywanem, a...
W obliczu przyspieszającej cyfryzacji cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony, ale też na infrastrukturę krytyczną.
Rosja uzależnia zgodę na rozejm od demilitaryzacji Ukrainy i zmiany jej rządów. Tymczasem prawdziwe powody tej w...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas