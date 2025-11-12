Próbuję zrozumieć, jak to działa, bo wydawało mi się, że bycie autentycznym jest atutem, a filharmonia jest naturalnym środowiskiem Trzaskowskiego.

To nie teatr muzyczny. Filharmonia jest elitarna. Podobnie jak niektóre muzea, np. sztuki współczesnej, które wręcz nie chcą być dla wszystkich. To prawda, trudno znaleźć polityka, który czułby się w filharmonii lepiej niż Rafał Trzaskowski. Ale powstaje pytanie: czy powinien z niej wyjść. I nie mam na nie dobrej odpowiedzi, bo nie zawsze musi być tak, że kandydat bliższy ludowi wygrywa z tym mniej ludowym. Ale stawiając wyłącznie na patrycjuszy, nie da się wygrać. Ponieważ głosy przedstawicieli różnych klas społecznych ważą tyle samo, kandydaci wyborów optymalizują podejmowany w kampanii wysiłek, rozpoznając, gdzie mogą zdobyć ich najwięcej.

Wybór dokonywany przy urnie wyborczej jest klasowy?

Uważam, że tak. Natomiast klasa społeczna w Polsce nie jest dziś definiowana wyłącznie w kategoriach ekonomicznych, choć ten wymiar ma znaczenie, bo jeśli uśrednimy zarobki elektoratów Nawrockiego i Trzaskowskiego, drugi z nich okaże się zamożniejszy. Przy czym polskie społeczeństwo jest ogólnie zamożne.

Jak to?

Porównując z innymi również w Europie, owszem. Pamiętajmy o tym, że to nie liczby bezwzględne są tym, co nas motywuje politycznie i społecznie, a stosunek do tych, którzy są zaraz obok i mogą mieć więcej. I w tym sensie ostatnie wybory prezydenckie na pewno były o klasach.

Z jakiego jeszcze powodu były klasowe?

Klasy ludowe bardzo długo nie czuły się tutaj jak u siebie. Szczególnie w latach 90. To nie tylko pracownicy PGR-ów, którzy są emblematyczni, ale również robotnicy. Jeśli chodzi zaś o rolników, pogarda wobec wsi – a tym kodem kulturowym operuje serial „1670” – jest głęboko zakorzeniona w kulturze. A klasa robotnicza nie wyparowała przecież po 1989 r.. Zatrudnienie ma inną strukturę – nie ma dużych zakładów itd. To wciąż kilka milionów ludzi. PRL – przynajmniej dyskursywnie, choć nie tylko – ich dowartościowywał. W kolejnych latach całe klasy społeczne zostały potraktowane jako niepotrzebne, wręcz zbędne i niepasujące do nowego obrazu, który malowały nie tylko media, bo również szkoła, która uczyła, że trzeba być przecież przedsiębiorczym. Ale co to znaczy, że dziennikarka, sędzia, policjant i robotnik mają być przedsiębiorczy? Pęknięcie klasowe właśnie daje o sobie znać. A mainstream rzadko przypominał sobie o słabszych.

W 2001 r. SLD zrobił wszystko to, czego nie powinni robić socjaldemokraci, a jest właściwe skrajnym liberałom, czyli skrócił urlop macierzyński. I cztery lata później został za to ukarany: bycie samotną matką potrzebującą pomocy, było silnym predyktorem niegłosowania na lewicę, a nawet niegłosowania wcale. A inaczej: kobiety, które zaufały wcześniej Leszkowi Millerowi zraziły się nie tylko do lewicy, ale do polityki w ogóle. Stąd niska frekwencja w 2005 r.. Odpracowywanie tego zajęło kilkanaście lat. A w niszę wszedł PiS.