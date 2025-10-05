– Coraz większą uwagę zwracam w dydaktyce na popularyzację, przekonując studentów do tego, że zadaniem historyków jest tłumaczenie – w sposób odpowiedzialny – przeszłości na współczesny język. Wierzę w oparty na rozsądku i zrozumiały transfer wiedzy historycznej – z archiwum do ludzi, by uwzględnić to, co dla nich ważne. Bo mają dziś konkretne pytania do historii. I dobrze by było, aby historyk otworzył się na ich potrzeby i czuł puls kultury współczesnej. Bo nawet jeśli to mity albo pojęcia, które odkształcają się od pierwotnych znaczeń, wzbudzają zainteresowanie. W kolejnym kroku zawodowi historycy i historyczki podejmują temat. Najpierw zachęta, potem coś poważniejszego, na końcu „twarda” historia – mówi dr hab. Mateusz Wyżga, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Za miesiąc wyjdzie nowa książka historyka – „Polska sarmacka. Historia zwykłych ludzi” (Znak). Tytułowi Sarmaci – zdradza nam w rozmowie autor – będą w tej opowieści ówczesną klasą średnią.

A jeśli połączymy kropki pomiędzy klasą średnią a pytaniami do historii, otrzymamy serial „1670”?

Serial „1670”, czyli korpo jak folwark w Adamczysze

W skrócie dla tych, którzy nie widzieli ani jednego odcinka: szlachcic (w tej roli Bartłomiej Ropa) z Adamczychy (wieś istnieje naprawdę, ale nie tam kręcono serial) chce zostać najsłynniejszym Janem Pawłem w polskich dziejach. Reżyserują Maciej Buchwald i Kordian Kądziela, pod scenariuszem podpisuje się Jakub Rużyłło, a produkuje – wiemy już, że będzie trzeci sezon – Netflix.

– Jeśli zostałbym zapytany trzy lata temu, czy serial zgromadzi dużą publiczność, byłbym sceptyczny. Bo wydawało mi się, że wiek XVII nie był dla Polaków interesujący. Ale myliłem się. To, że powstał kolejny sezon potwierdza, że produkcja się opłaca, a więc ma swoją publiczność – opowiada prof. Piotr Tadeusz Kwiatkowski, Instytut Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

Co więc zdaniem naszego rozmówcy – socjologa, który bada pamięć zbiorową – zdecydowało o sukcesie produkcji Netfliksa? – Po pierwsze, fabuła osadzona jest w czasach zmitologizowanych, opisywanych przez Henryka Sienkiewicza w „Trylogii” i pokazanych w powszechnie znanych filmach. Po drugie, serial odpowiedział na potrzebę przebicia balonika – o Sarmatach do tej pory mówiło się albo z pobłażaniem, albo z patosem. A bohaterowie serialu są ludźmi takimi jak my – mają swoje zalety, ale też bywają śmieszni. Po trzecie, „1670” trafnie diagnozuje narodowe przywary i dostarcza nam wiedzy o sposobach myślenia, które przetrwały kolejne epoki – w krzywym zwierciadle oglądamy nas samych. Ci, którzy to potrafią, będą śmiać się sami z siebie. Niejeden Polak dostrzega w swoim miejscu pracy relacje jako żywo przypominające folwark. Poza tym wszystkim serial jest dobrze zrobiony – wylicza prof. Kwiatkowski.