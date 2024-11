Gotowy na wszystko jak cichociemni, trzykrotnie okrążył Ziemię. Kim jest Karol Nawrocki?

Ostatni taniec Kaczyńskiego

Nie jest tajemnicą, że Kaczyński poszukiwał kandydata, który nie opatrzył się Polakom, a jednocześnie będzie lojalny wobec partii (to jej Nawrocki zawdzięcza karierę). Z tego drugiego powodu na starcie odpadł np. Marek Magierowski. Choć część opinii publicznej suflowała jego kandydaturę, były ambasador RP w Izraelu i Stanach Zjednoczonych musiał być w ocenie prezesa PiS zbyt niezależny.



Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował, że kampania wyborcza ruszy 8 stycznia. To wystarczająco dużo czasu, by pracować nad rozpoznawalnością kandydata. Z drugiej strony, to oczywiście szpagat. Po pierwsze, PiS to marka: w sytuacji pogorszenia się sytuacji ekonomicznej Polaków może kojarzyć się z lepszymi czasami, dlaczego więc z tego rezygnować? Po drugie, choć związki Nawrockiego z prawicą są jasne (np. bronił TVP w grudniu 2023 roku), gra wcale nie musi być czytelna dla własnych wyborców, których prędzej mobilizuje oczywista przynależność kandydata do partii. O ile na „prawicowym Twiterze” Nawrocki – porównywany nawet do gladiatora z hollywoodzkich produkcji – króluje, musi jeszcze dotrzeć do realnego elektoratu.

Zastanawia, na ile prawidłowe są obliczenia Kaczyńskiego, a inaczej: gdzie chce łowić – wśród wyborców Konfederacji czy centrum. Prawdopodobne jest, że Nawrocki będzie lawirował, ale nie wydaje się mniej radykalny od Czarnka: po prostu nie zdradza swoich poglądów. Wymówką zawsze będzie zajmowane stanowisko. W kampanii to może okazać się dosyć wygodne, a w tematach światopoglądowych z kilku powodów nawet trudne dla jego rywala, którym będzie prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Jest coś jeszcze: choć piął się do góry dzięki PiS, Nawrocki pozostaje niewiadomą. Nie ma doświadczenia w kampanii prowadzonej na podobną skalę, a założenie, że prędzej okaże się plasteliną, niż da o sobie znać jego bokserska natura, wydaje się do pewnego stopnia ryzykowne (pewne napięcie miało wystąpić między Nawrockim a ministerstwem spraw zagranicznych, kiedy kierował nim Zbigniew Rau, a przyczyną miała być samodzielność w planowaniu zagranicznych podróży; przy czym kiedy Nawrocki ubiegał się o fotel prezesa IPN, przedstawił pomysł regularnych spotkań z korpusem dyplomatycznym). Czy Kaczyński kontroluje jego najbliższe otoczenie, w tym Sławomira Cenckiewicza, którego – to powszechna wiedza – nigdy nie chciał zobaczyć w roli prezesa IPN, bo jest… niesterowalny? W jakiej roli wystąpi Rafał Leśkiewicz, rzecznik Instytutu Pamięci Narodowej? Wśród historyków, którzy zanurzeni są w temacie, krąży przecież stary dowcip, że Leśkiewicz powinien być „wpisany w ustawę o IPN”, bo prezesi się zmieniają, a on wciąż się trzyma.