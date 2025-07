Czy rozpad Trzeciej Drogi to – zdaniem posłanki – niepokojący sygnał? - Myślę, że wyborcy muszą się przyzwyczaić do nowej sytuacji, w której mamy dwa oddzielne ugrupowania – PSL i Polskę 2050. Do tej pory występowały one razem i razem mierzone było ich poparcie sondażowe. Teraz wyborcy muszą się zdecydować które z tych ugrupowań popierają i przyzwyczaić się do myśli, że te dwie partie – przynajmniej na razie – występują osobno i muszą na nowo przekonać wyborców, że mają coś do zaproponowania. My trzymamy kciuki za naszych koalicjantów - stwierdziła Łoboda.

Posłanka mówiła też o ewentualnej koalicji PiS, Konfederacji i Grzegorza Brauna. - To jest bardzo czarny scenariusz, bo do głosu dochodzą bardzo radykalne ugrupowania. Braun, który słynie z antysemickich, antyukraińskich i rasistowskich wypowiedzi, powinien być na marginesie marginesów w życiu publicznym - oceniła Łoboda. - Wybory prezydenckie zbudowały jego poparcie, ale mamy jeszcze dwa lata – te wybory nie odbywają się teraz. Naszą rolą jest przekonanie wyborczyń i wyborców, że to obecna koalicja rządząca jest opcją najlepszą dla Polski, jeśli chcemy kraju silnego w UE, niewykluczającego nikogo - dodała.