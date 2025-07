Ostatnie trzy dni wstrząsnęły stabilnością USA, bo zmienią ją na zawsze. Senat uchwalił ustawę Trumpa, która wpędzi miliony w ubóstwo, jego były przyjaciel Musk – założy nową partię, która ma odebrać głosy Republikanom. Ale wnioski są poważniejsze. Europa musi liczyć na siebie, zależność od USA nam szkodzi.

Stany Zjednoczone ostrzegają się słowami własnych byłych przywódców. – Ponad 16 milionom Amerykanów grozi utrata opieki zdrowotnej, ponieważ Republikanie w Kongresie spieszą się z uchwaleniem ustawy, która ograniczyłaby federalne finansowanie programu Medicaid i osłabiła ustawę o niedrogiej opiece zdrowotnej – napisał Barack Obama na portalu X, świadomy, że Trump niszczy dzieło jego życia, a odcięcie od ubezpieczeń zdrowotnych zaszkodzi rodzinom klasy robotniczej na pokolenia. Już dziś leczenie jest tam najczęstszą przyczyną bankructw konsumenckich, a będzie dużo gorzej.

Kto zapłaci za One Big Beautiful Bill?

Senat podpisał jednak Big Beautiful Bill, komentatorzy drwią, że wywoła on gigantyczny transfer pieniędzy od amerykańskiej biedoty do amerykańskiej elity finansowej, a Trump oszukał wyborców. Raport Yale wykazuje, że na Big Beautiful Bill zarobi 20 proc. bogaczy, straci 20 proc. najbiedniejszych, bo bogatym funduje on ulgi podatkowe, a biednym – przycina wsparcie socjalne. The Guardian przypomina, że największe szkody wyrządzi ona Amerykanom, którzy ledwo wiążą koniec z końcem – 30 proc. populacji USA, w gospodarstwach domowych o dochodach poniżej 50 tys. dolarów rocznie.

Republikanie chcą obciąć ponad 1,4 bln dolarów pomocy dla niezamożnych Amerykanów, ale jednocześnie – przedłużyć ponad 3 bln dolarów ulg podatkowych dla bogatych i korporacji. Trump szkodzi swoim sojusznikom, którzy na niego głosowali. 52 proc. zarabiających poniżej 50 tys. dolarów rocznie głosowało za Trumpem. Teraz będą biedniejsi, awans do klasy średniej trudniejszy, ale poświęcenie najuboższych to trud, jaki Trump jest w stanie ponieść. Elon Musk, do niedawna przyjaciel, dziś przeciwnik prezydenta, a także jego BBB, ogłosił, że założy nową Partię Amerykańską, która – może w przyszłym roku odebrać głosy Republikanom i zniszczyć polityczny duopol w USA.