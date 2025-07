Dzień po tym, jak Elon Musk zaostrzył spór z Donaldem Trumpem i ogłosił utworzenie nowej partii politycznej w Stanach Zjednoczonych, prezydent USA został zapytany o tę sprawę przed wejściem na pokład Air Force One w Morristown w stanie New Jersey, kiedy wracał do Waszyngtonu po wizycie w pobliskim klubie golfowym.

Donald Trump skomentował założenie partii przez Elona Muska

– Uważam, że tworzenie trzeciej partii jest absurdalne. Partia Republikańska odnosi ogromne sukcesy. Demokraci zboczyli z drogi, ale zawsze był to system dwupartyjny i uważam, że utworzenie trzeciej partii tylko zwiększy zamieszanie – powiedział Trump dziennikarzom.

– Wydaje się, że system naprawdę został stworzony dla dwóch partii. Trzecie partie nigdy nie działały, więc może się tym bawić, ale uważam, że to absurdalne – dodał.

Krótko po wypowiedzi na temat Muska Trump opublikował kolejne komentarze na swojej platformie Truth Social, pisząc: „Z przykrością obserwuję, jak Elon Musk całkowicie »wykoleił się« i w ciągu ostatnich pięciu tygodni stał się prawdziwą KATASTROFĄ”.

W sobotę Musk ogłosił, że w odpowiedzi na projekt ustawy o obniżkach podatków i wydatkach Trumpa, który według Muska doprowadzi kraj do bankructwa, zakłada partię „America Party”.