Z powodu Izraela szef MSZ Holandii podał się do dymisji

Na początku czerwca prawicowa Partia Wolności (PVV) Geerta Wildersa opuściła koalicję rządzącą w Holandii, w następstwie czego premier Dick Schoof podał się do dymisji. Od tamtej pory Holandią rządzi rząd tymczasowy.

Reklama Reklama

W piątek z rządem tym pożegnała się jedna z jego czołowych postaci – minister spraw zagranicznych Caspar Veldkamp, szef holenderskiej dyplomacji od 2024 r., dyplomata, w przeszłości ambasador Holandii w Izraelu i Grecji.

Dymisja ministra spraw zagranicznych Holandii. W tle Izrael i wojna w Strefie Gazy

W rozmowie z dziennikarzami Veldkamp ogłosił swoją rezygnację w związku ze stanowiskiem rządu tymczasowego wobec wojny, jaką Izrael prowadzi w Strefie Gazy. Minister przekazał, że rząd nie popiera wprowadzenia dodatkowych środków przeciwko Izraelowi w związku z Gazą i planami tzw. osadnictwa na okupowanym Zachodnim Brzegu.

– Odczuwałem w rządzie opór wobec nowych środków w związku z tym, co teraz dzieje się w mieście Gaza i na okupowanym Zachodnim Brzegu – powiedział, zapowiadając złożenie formalnej rezygnacji. Dodał, że czuł, iż ministrowie go nie poprą. – To się nie zmieni w nadchodzących miesiącach i latach, a jeśli w tej kwestii moje pole manewru jest tak ograniczone, wrócę do domu i napiszę oświadczenie o rezygnacji – powiedział.