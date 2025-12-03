Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Stało się – Prada ogłosiła, że przejęła rodzimego rywala Versace. „Transakcja dekady”

Dokonała się jedna z najważniejszych transakcji ostatnich lat w branży modowej. Włoska grupa Prada poinformowała, że nabyła rodzimą markę Versace od amerykańskiego Capri Holdings. Dwa luksusowe domy mody połączą siły przeciwko rywalom, takim jak francuski konglomerat LVMH.

Publikacja: 03.12.2025 14:32

Sklep Versace w centrum handlowym Galleria Vittorio Emanuele w Mediolanie

Sklep Versace w centrum handlowym Galleria Vittorio Emanuele w Mediolanie

Foto: Francesca Volpi/Bloomberg

Alicja Podskoczy

Prada ogłosiła we wtorek, 2 grudnia, że kupiła włoską markę Versace. Domy mody już w kwietniu tego roku podpisały umowę przejęcia, którą media ochrzciły mianem transakcji dekady. Teraz ostatecznie doszła ona do skutku.

Prada kupiła markę Versace od Capri Holdings za „okazyjną cenę”

Choć wartość transakcji robi wrażenie, to i tak cena, jaką Prada zapłaciła za swojego mniejszego rywala na rodzimym rynku, zdaje się okazyjna w porównaniu do tej, jaką wydało na Versace Capri. Amerykański holding kupił włoską markę w 2018 roku za około 2 mld dolarów, tymczasem Prada nabyła ją za 1,38 mld dolarów.

Czytaj więcej

Donatella Versace w otoczeniu słynnych topmodelek (Carla Bruni, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Ci
Moda
Koniec epoki w świecie mody. Donatella Versace przekazuje władzę po 28 latach

Przyczyniły się do tego słabe wyniki Versace w ostatnich latach. Firma została sprzedana ze stratą wynoszącą około 700 mln dolarów w wyniku spowolnienia sprzedaży produktów Versace, a także innych marek należących do Capri Holdings, takich jak Michael Kors i Jimmy Choo. Jak zauważa BBC, pod rządami Amerykanów Versace odeszło od swoich rozpoznawalnych, bogato zdobionych projektów na rzecz bardziej minimalistycznych trendów, jednocześnie podnosząc ceny.

Prada o ostatecznym nabyciu Versace poinformowała we wtorek w jednozdaniowym oświadczeniu. Jak podkreśliła, pomyślnie sfinalizowała przejęcie marki po otrzymaniu wszystkich wymaganych zgód regulacyjnych. Na początku października 2025 roku zgodę na transakcję wydała Komisja Europejska.

Reklama
Reklama

Prada i Versace zagrożą francuskiemu konglomeratowi LVMH?

Wchłonięcie rodzimego rywala rozszerza portfolio marek projektanckich Prady, które obejmuje m.in. Miu Miu, Church’s, Car Shoe, Marchesi 1824 i Luna Rossa. Powstały z połączenia włoski gigant będzie miał silniejszą pozycję do konkurowania z rywalami – w tym z francuskim konglomeratem LVMH, posiadającym takie marki jak Louis Vuitton, Dior czy Fendi.

Czytaj więcej

Miuccia Prada rozbudowuje firmę, którą założył jej dziadek, Mario Prada.
Biznes
Transakcja dekady na rynku dóbr luksusowych. Bruksela daje zielone światło

Transakcja jest też korzystna dla Capri Holdings, któremu wpływy ze sprzedaży Wpływy ze sprzedaży pomogą zredukować dług. – Planujemy wykorzystać uzyskane środki na spłatę większości naszego zadłużenia, co znacznie wzmocni nasz bilans – zaznaczył dyrektor generalny Capri, John D. Idol.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Firmy Prada Versace
Polacy chętnie wydawali pieniądze w Black Friday
Handel
Black Friday jednak nie rozczarował, Polacy ruszyli na zakupy. Zwłaszcza online
Świetny pomysł czy powrót PRL? O przejęcie Carrefoura przez państwo zapytaliśmy biznes
Handel
Świetny pomysł czy powrót PRL? O przejęcie Carrefoura przez państwo zapytaliśmy biznes
Sklep Pumy w Herzogenaurach
Handel
Problemy Pumy: chińscy giganci sportowi mogą przejąć markę
Sztuczna inteligencja pomoże w zakupach podczas Black Friday
Handel
Sztuczna inteligencja pomoże w zakupach podczas Black Friday
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Carrefour może zostać zpolonizowany
Handel
PiS chciał kupić Żabkę, teraz PSL celuje w Carrefoura
Nowa era budownictwa: roboty w służbie ludzi i środowiska
Materiał Promocyjny
Nowa era budownictwa: roboty w służbie ludzi i środowiska
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama