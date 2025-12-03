Aktualizacja: 03.12.2025 15:42 Publikacja: 03.12.2025 14:32
Sklep Versace w centrum handlowym Galleria Vittorio Emanuele w Mediolanie
Foto: Francesca Volpi/Bloomberg
Prada ogłosiła we wtorek, 2 grudnia, że kupiła włoską markę Versace. Domy mody już w kwietniu tego roku podpisały umowę przejęcia, którą media ochrzciły mianem transakcji dekady. Teraz ostatecznie doszła ona do skutku.
Choć wartość transakcji robi wrażenie, to i tak cena, jaką Prada zapłaciła za swojego mniejszego rywala na rodzimym rynku, zdaje się okazyjna w porównaniu do tej, jaką wydało na Versace Capri. Amerykański holding kupił włoską markę w 2018 roku za około 2 mld dolarów, tymczasem Prada nabyła ją za 1,38 mld dolarów.
Czytaj więcej
Właściciel domu mody Versace ogłosił odejście Donatelli Versace ze stanowiska dyrektorki kreatywn...
Przyczyniły się do tego słabe wyniki Versace w ostatnich latach. Firma została sprzedana ze stratą wynoszącą około 700 mln dolarów w wyniku spowolnienia sprzedaży produktów Versace, a także innych marek należących do Capri Holdings, takich jak Michael Kors i Jimmy Choo. Jak zauważa BBC, pod rządami Amerykanów Versace odeszło od swoich rozpoznawalnych, bogato zdobionych projektów na rzecz bardziej minimalistycznych trendów, jednocześnie podnosząc ceny.
Prada o ostatecznym nabyciu Versace poinformowała we wtorek w jednozdaniowym oświadczeniu. Jak podkreśliła, pomyślnie sfinalizowała przejęcie marki po otrzymaniu wszystkich wymaganych zgód regulacyjnych. Na początku października 2025 roku zgodę na transakcję wydała Komisja Europejska.
Wchłonięcie rodzimego rywala rozszerza portfolio marek projektanckich Prady, które obejmuje m.in. Miu Miu, Church’s, Car Shoe, Marchesi 1824 i Luna Rossa. Powstały z połączenia włoski gigant będzie miał silniejszą pozycję do konkurowania z rywalami – w tym z francuskim konglomeratem LVMH, posiadającym takie marki jak Louis Vuitton, Dior czy Fendi.
Czytaj więcej
Dom mody Versace zmieni właściciela. Włoski koncern Prada Group, do którego należą już marki Prad...
Transakcja jest też korzystna dla Capri Holdings, któremu wpływy ze sprzedaży Wpływy ze sprzedaży pomogą zredukować dług. – Planujemy wykorzystać uzyskane środki na spłatę większości naszego zadłużenia, co znacznie wzmocni nasz bilans – zaznaczył dyrektor generalny Capri, John D. Idol.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W weekend zakupowy wokół Black Friday sprzedaż wzrosła średnio kilkukrotnie w porównaniu do standardowego okresu...
Producenci żywności widzą w przejęciu Carrefoura przez państwo szansę na poprawę warunków współpracy z sieciami...
Chińskie firmy odzieży sportowej Anta Sports Products i Li Ning analizują możliwość przejęcia mającej problemy n...
Polacy uwielbiają promocje, więc wielu planuje polować na okazje podczas właśnie rozpoczynającego się festiwalu...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Krąży pomysł, żeby dokapitalizowana państwowa Krajowa Grupa Spożywcza przejęła polskie sklepy sieci Carrefour. T...
Robotyzacja procesów budowlanych przestała być futurystyczną wizją. Staje się realnym narzędziem, które można zastosować tu i teraz. Na współczesnym placu budowy rola człowieka będzie się zmieniać – mówi Mirosław Rzeszutko, Head of Product Management w firmie wienerberger.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas