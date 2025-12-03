Prada ogłosiła we wtorek, 2 grudnia, że kupiła włoską markę Versace. Domy mody już w kwietniu tego roku podpisały umowę przejęcia, którą media ochrzciły mianem transakcji dekady. Teraz ostatecznie doszła ona do skutku.

Prada kupiła markę Versace od Capri Holdings za „okazyjną cenę”

Choć wartość transakcji robi wrażenie, to i tak cena, jaką Prada zapłaciła za swojego mniejszego rywala na rodzimym rynku, zdaje się okazyjna w porównaniu do tej, jaką wydało na Versace Capri. Amerykański holding kupił włoską markę w 2018 roku za około 2 mld dolarów, tymczasem Prada nabyła ją za 1,38 mld dolarów.

Przyczyniły się do tego słabe wyniki Versace w ostatnich latach. Firma została sprzedana ze stratą wynoszącą około 700 mln dolarów w wyniku spowolnienia sprzedaży produktów Versace, a także innych marek należących do Capri Holdings, takich jak Michael Kors i Jimmy Choo. Jak zauważa BBC, pod rządami Amerykanów Versace odeszło od swoich rozpoznawalnych, bogato zdobionych projektów na rzecz bardziej minimalistycznych trendów, jednocześnie podnosząc ceny.

Prada o ostatecznym nabyciu Versace poinformowała we wtorek w jednozdaniowym oświadczeniu. Jak podkreśliła, pomyślnie sfinalizowała przejęcie marki po otrzymaniu wszystkich wymaganych zgód regulacyjnych. Na początku października 2025 roku zgodę na transakcję wydała Komisja Europejska.