W czwartek, 10 kwietnia, ogłoszono zawarcie potężnej, spodziewanej już od jakiegoś czasu transakcji w branży luksusowej. Włoska grupa Prada podpisała z amerykańskim Capri Holdings umowę kupna swojego mniejszego rywala na rodzimym rynku, Versace. Wartość transakcji sięga 1,375 mld dol., wliczając w to dług Versace – donosi agencja Reutera.

Kwota jest o niemal połowę niższa od tej, którą grupa Capri, wówczas znana jako Michael Kors, zapłaciła za Versace w 2018 roku, kiedy to marka została sprzedana przez rodzinę Versace i Blackstone. Transakcja opiewała wtedy na 2,15 mld dol.

Prada i Versace łączą siły przeciwko LVMH

Prada wierzy w to, że uda jej się wyciągnąć z kłopotów Versace, które w ostatnich kwartałach notowało straty. Pomimo osłabienia popytu na towary luksusowe na światowych rynkach, Prada radzi sobie zaskakująco dobrze i stale dąży do ekspansji. Dzięki fuzji dwa włoskie domy mody połączą siły w rywalizacji z wiodącymi prym francuskimi konglomeratami – z właścicielem Louis Vuitton, LVMH, na czele.

To kolejna przełomowa zmiana, która otwiera nową kartę w historii Versace. Miesiąc temu właściciel domu mody poinformował o rezygnacji Donatelli Versace ze stanowiska dyrektorki kreatywnej. Jej miejsce zajął 42-letni włoski projektant Dario Vitale, który wcześniej pracował dla należącej do grupy Prada marki Miu Miu. Była to pierwsza oznaka, wskazująca na możliwe przejęcie Versace przez Pradę.