Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił 21,5 mln euro (ponad 90 mln zł) kredytu inwestycyjnego na przebudowę i modernizację hotelu przy ulicy Via Vittorio Veneto, w ścisłym centrum Rzymu. To najnowsza inwestycja Grupy Molo kontrolowanej przez rodzinę Słomińskich.

Reklama Reklama

W budynku do końca 2023 r. funkcjonował Hotel Alexandra. Po remoncie obiekt będzie działać pod marką Vignette należącą do międzynarodowego operatora InterContinental Hotels Group. Marka wystartowała w 2021 r. Skupia 20 hoteli – przede wszystkim w prestiżowych lokalizacjach największych miast. Pod tym szyldem działa już należący do Słomińskich hotel w Liverpoolu.

Hotel Alexandra w Rzymie to najnowsza inwestycja Grupy Molo, przy wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego. Foto: Mat. prasowe

BGK wspiera internacjonalizację polskiego kapitału

– Udzielając finasowania na przebudowę i modernizację Hotelu Alexandra w Rzymie, BGK wspiera internacjonalizację polskiego kapitału. Ponadto pośrednio wspieramy także polski eksport, ponieważ hotel będzie umeblowany wyposażeniem Grupy Molo wyprodukowanym w Polsce. Jest to już nasze kolejne finansowanie w branży hotelowej dla polskich inwestorów, po wcześniejszych inwestycjach w hotele w Edynburgu, Luton, Budapeszcie, na Zakynthos czy karaibskich wyspach Turks i Caicos – skomentował Hubert Czupryński, ekspert ds. transakcji zagranicznych w BGK.

W marcu Grupa Molo uzyskała w BGK 60 mln dol. kredytu na budowę modułowego kompleksu hotelowego na Providenciales, głównej wyspie archipelagu Turks i Caicos. Bank od 2016 r. wspiera inwestycje zagraniczne Słomińskich, czego owocem są modułowe hotele w Edynburgu i Luton – kredyty na ich budowę zostały już w całości spłacone.