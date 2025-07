Szacuje się, że w Madrycie nielegalnie przekształcono 16 tys. mieszkań w lokale na krótkoterminowy wynajem. W całym kraju 66 tys. To powoduje lawinowy wzrost cen nieruchomości. W hiszpańskiej stolicy, drugiej po Paryżu największej metropolii Unii Europejskiej, metr kwadratowy kosztuje już średnio 5,6 tys. euro (23,8 tys. zł). Jak podaje podstawowy portal pośrednictwa w sprzedaży mieszkań idealista.com, oznacza to tylko w ciągu roku wzrost cen o 25 proc.

Z najlepszych dzielnic wypychani są mieszkańcy o niższych dochodach, tym bardziej, że Madryt stał się też ulubionym celem zakupu mieszkań dla elity finansowej Ameryki Łacińskiej. Skokowy wzrost cen wynajmu powoduje też, że wiele osób nawet w średnim wieku musi godzić się z życiem ze współlokatorami, o ile w ogóle nie mieszka bez końca u rodziców.

Uniezależnić się od turystyki nie jest jednak łatwo. Hiszpania to po Grecji kraj z najwyższym bezrobociem w Unii Europejskiej. Pensje są tu relatywnie niskie, a wiele osób musi pracować na czarno. W tej sytuacji zajęcia w restauracjach, hotelach czy obsłudze wycieczek, nawet jeśli sezonowe, często stanowią podstawowe źródło utrzymania. Na Wyspach Kanaryjskich i Balearach to 40 proc. miejsc pracy, na Costa del Sol – jedna trzecia. W Barcelonie z obsługi turystów żyje 150 tys. osób. Ukrócenie rozwoju tego sektora czy nawet spowolnienie jego rozwoju może więc doprowadzić do buntu społecznego w kraju, gdzie głęboka polaryzacja polityczna przebiega nie tylko między konserwatywną Partią Ludową (PP) i lewicową PSOE, ale także między centrum a dążącymi do coraz większej autonomii Katalonią czy Krajem Basków.

Innym czynnikiem, który sprzyja lawinowemu rozwojowi turystyki, są ogromne interesy finansowe, jakie za tym stoją. Hiszpania dorobiła się wielkich grup hotelowych jak Melia czy Barceló. Ale w letnich kurortach inwestują też międzynarodowe sieci gotowe poświęcić duże środki, by przekonać lokalne władze do zgody na zabudowanie kolejnych fragmentów nietkniętych dotąd ziem. – Niczym rozpędzony pociąg rozwijamy turystykę bez żadnego planu, na oślep – uważa prof. Dorta.