Jednocześnie sezon urlopowy bywa dla mieszkańców wielu miast piekłem. W Lizbonie, gdzie trwa od lutego do połowy listopada, turystom trudno jest zrozumieć, że słynnym tramwajem nr 28 miejscowi jeżdżą do pracy, i to, że zawsze jest zatłoczony, kiedy przejeżdża przez Stare Miasto, wcale ich nie cieszy.

Dodatkowo platformy wyspecjalizowane w krótkim wynajmie zdjęły z rynku ogromną liczbę mieszkań, które wcześniej były dostępne dla mieszkańców. A sklepy z pamiątkami zastąpiły warzywniaki. Pijani urlopowicze potrafią śpiewać do rana. Windują także ceny i coraz częściej zdarza się, że np. Hiszpanów, Portugalczyków czy Greków nie stać na to, żeby spędzić urlop we własnym kraju.

Regionami cierpiącymi z powodu nadmiernej liczby wakacyjnych gości są wybrzeża Morza Śródziemnego, ale i Adriatyku, greckie wyspy, w coraz większym stopniu także Albania, która w tym roku przeżywa najazd turystów z Europy Środkowej. Zimą są to małe tyrolskie wioski.

Kto lub co sprawiło, że turystyka się do tego stopnia umasowiła i zdemokratyzowała? Tak naprawdę trudno odpowiedzieć na to pytanie. Platformy wynajmu krótkoterminowego wskazują na hotele, w których mieszkają uczestnicy grupowych wyjazdów turystycznych. Biura podróży uważają, że wina leży po stronie takich serwisów jak Airbnb czy Booking.com, bo one właśnie napędzają podróże turystów jedno- bądź kilkudniowych, szalenie ułatwiając znalezienie noclegu nawet w odległych krajach, co wcześniej, przed epoką cyfrową, nie było takie łatwe. A może trzeba by wskazać na tanie linie lotnicze? – My rozwozimy pasażerów nie tylko do Barcelony, Rzymu czy Aten, ale przede wszystkim do portów regionalnych – broni się szef Ryanaira, Michael O’Leary.

Czy jednak można tu mówić o winie? Czy masowa turystyka to samo zło? Barcelończycy narzekają na hordy przyjezdnych zalewających ich ulice, ale z drugiej strony, według oficjalnych danych, to turystyka właśnie daje gospodarce tej katalońskiej metropolii ponad 15 proc. PKB. W ubiegłym roku przyjechało tutaj 33 mln odwiedzających (w tym większość z zagranicy), którzy zostawili 10 mld euro plus 100 mln euro w podatkach pośrednich związanych z usługami i dali zatrudnienie prawie 150 tys. Barcelończyków.

Te paradoksy było widać jeszcze lepiej w przypadku Wenecji, w której swoje wesele wyprawił niedawno amerykański multimiliarder Jeff Bezos. Protestowali i sami Wenecjanie, i ekolodzy z wielu krajów, zarzucając twórcy Amazona, że wykorzystuje miasto jedynie jako piękną scenerię, a przecież boryka się ono z poważnymi problemami – skutkami zmian klimatycznych i efektami ubocznymi masowej turystyki. W inne tony uderzyło włoskie Ministerstwo Turystyki. Według jego danych impreza Bezosa pośrednio przyniosła miastu 68 proc. rocznych wpływów z tej branży. Mowa ponoć o 1,1 mld euro dodatkowych przychodów. W mediach społecznościowych minister Daniela Santanchè postawiła sprawę jasno: „Dajmy sobie spokój z kontrowersjami. To nie było tylko prywatne wydarzenie, ale konkretny i bardzo skuteczny impuls dla całej branży. Teraz Wenecja powinna zrobić wszystko, co tylko jest możliwe, żeby tę promocję mądrze wykorzystać”.