Gość „Plusa Minusa” poleca. Rafał Lisowski: Dla oddechu czytam komiksy

Czasem szukam lektury, która pozwoli złapać oddech – dlatego sięgam po komiksy. Największe wrażenie zrobiły na mnie „Kaczki. Dwa lata na piaskach” Kate Beaton (przekład: Aga Zano) – autobiograficzny komiks o pracy autorki w kanadyjskich kopalniach piasków roponośnych. Miejsce brutalne, nieprzyjazne, pełne ludzi uciekających tam przed długami. Bohaterka zmaga się z samotnością, wyobcowaniem i przemocą ze względu na płeć. Rzecz poruszająca i bardzo szczera, a przy tym pięknie narysowana – mimo czerni i bieli emocjonalnie niezwykle wielobarwna.

Jeśli chodzi o kino i seriale – nie nadążam. Produkcji jest za dużo, czasu za mało. Gdy już oglądam, wolę zamknięte formy serialowe. Wielkie wrażenie zrobiło na mnie „Dojrzewanie”. Z rzeczy lżejszych – drugi sezon „Andora”. Lepszy niż pierwszy, co rzadko się zdarza. To pierwszy serial ze świata Gwiezdnych Wojen, który zamiast czystej rozrywki oferuje polityczne science fiction z psychologiczną głębią. Postaci są wielowymiarowe, a zło ukazane nie jako jednowymiarowa siła, ale jako system tworzony przez ludzi – z własnymi motywacjami i wątpliwościami. I choć to kosmos, brzmi bardzo znajomo.

luko