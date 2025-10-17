Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.
Aktualizacja: 17.10.2025 07:07 Publikacja: 17.10.2025 06:45
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
Foto: PAP/Przemysław Piątkowski
Drugą rocznicę wyborczego zwycięstwa minister sprawiedliwości uczcił uroczystą prezentacją projektu ustawy o patetycznej, ale niemającej wiele wspólnego z rzeczywistością nazwie „Ustawa o przywróceniu prawa do niezależnego i bezstronnego sądu”.
