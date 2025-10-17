04:48 Wołodymyr Zełenski: Rosja nadal terroryzuje Ukrainę

Po ataku dronów na Krzywy Róg Zełenski umieścił w serwisie Telegram wpis, w którym napisał o użyciu przez Rosjan kilkudziesięciu dronów, a także rakiet do zaatakowania miasta. Jak dodał celem ataku była infrastruktura cywilna. „Nie było nocy w ciągu ostatnich tygodni bez rosyjskich uderzeń na Ukrainę. Większość celów stanowiła infrastruktura. Trwa systematyczny terror wymierzony w nasz sektor energetyczny” - podkreślił Zełenski. Prezydent Ukrainy napisał następnie, że „Rosja zostanie zmuszona, by zatrzymać wojnę, gdy nie będzie jej w stanie kontynuować”. „A prawdziwa gotowość Rosji do pokoju nie jest wyrażana słowami, których Putinowi nigdy nie brakuje, ale prawdziwym wstrzymaniem uderzeń i zabijania, a z tym ma problem” - dodał. Na koniec Zełenski podkreślił, że każda decyzja, która może wzmocnić Ukrainę, przybliża koniec wojny.

04:47 W nocy z 16 na 17 października rosyjskie drony atakowały Krzywy Róg

W mieście rozległy się liczne eksplozje. Stojący na czele lokalnych władz Ołeksandr Wikuł poinformował o ponad 10 dronach-kamikadze nad Krzywym Rogiem i o aktywności obrony przeciwlotniczej w mieście.

04:44 Ukraińska marynarka wojenna zneutralizowała bombę zrzuconą do Morza Czarnego, która miała zachować się jak mina morska

Jak informuje Marynarka Wojenna Ukrainy bomba stwarzała zagrożenie dla cywilnych statków pływających po Morzu Czarnym. Informacji towarzyszy nagranie ilustrujące operację neutralizacji miny.

04:40 Ukraiński ruch oporu: W związku z dużymi stratami Rosjanie przyspieszają budowę szpitala wojskowego w okupowanym Sewastopolu

Ukraiński ruch oporu ATESZ pisze w serwisie Telegram o znacznym przyspieszeniu budowy szpitala wojskowego w okupowanym Sewastopolu. Szpital, budowany od października 2022 roku, miał być ukończony do końca 2026 roku, ale obecnie prace przyspieszają - wynika z informacji przekazywanych przez ATESZ. Powodem przyspieszenia prac mają być ciężkie straty ponoszone przez rosyjską armię na froncie południowym. Obecnie prace budowlane na terenie powstającego szpitala prowadzone mają być na trzy zmiany.

04:37 Donald Trump po rozmowie z Władimirem Putinem: Pomysł dostarczenia Tomahawków Ukrainie mu się nie spodobał

Prezydent USA Donald Trump po swojej rozmowie telefonicznej z Władimirem Putinem relacjonował, że powiedział rosyjskiemu przywódcy: „Czy nie miałbyś nic przeciwko, gdybym podarował kilka tysięcy Tomahawków twoim przeciwnikom?”. - Powiedziałem mu to. Powiedziałem mu dokładnie to. Nie spodobało mu się to – mówił Trump.

04:34 12 rosyjskich lotnisk zawiesiło działanie w nocy

Do normalnej pracy wróciły już lotniska w Saratowie i Uljanowsku. Samolotów nie odprawiają i nie przyjmują lotniska w Iżewsku i Ufie, a także porty lotnicze w Kazaniu Niżniekamsku, Niżnym Nowogrodzie, Soczi, Jarosławiu, Krasnodarze, Kałudze i Samarze.

04:33 Wiceprezydent USA w rozmowie z Newsmax: Rosja i Ukraina nie są w punkcie, w którym porozumienie byłoby możliwe

J.D. Vance zapewnił, że USA nadal będą dążyć do tego, by wojna Rosji z Ukrainą zakończyła się porozumieniem, które ostatecznie – zdaniem wiceprezydenta USA – zostanie zawarte, ale wymaga to „dużo więcej pracy”.

04:25 Specjalny przedstawiciel Putina pisze o budowie tunelu łączącego Rosję z USA

Kirył Dmitriew, specjalny przedstawicielem prezydenta Władimira Putina ds. inwestycji i współpracy gospodarczej z zagranicą oraz dyrektor generalny Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich napisał w serwisie X, kierując te słowa do Elona Muska, że USA i Rosję mógłby połączyć „tunel Trump-Putin”, biegnący pod Cieśniną Beringa i „symbolizujący jedność”. Dmitriew szacuje, że koszt budowy takiego tunelu to mniej niż 8 mld dolarów, a czas budowy wynosiłby, jego zdaniem, mniej niż 8 lat. „Zbudujmy przyszłość razem” - apeluje.

04:24 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1331 dniu wojny

