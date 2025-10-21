Według AP aplikacje takie jak ChatGPT, OpenAI, Grok czy DeepSeek „nie są bezstronne i nie można na nich polegać”, a ich stosowanie w roli doradcy wyborczego „wywiera wpływ na fundamenty demokracji”.

Holandia: Jakie partie sztuczna inteligencja lubi, a których nie podpowiada wyborcom?

Urząd sprawdził, jakich porad wyborczych udzielają cztery najpopularniejsze chatboty (nie podano ich nazwy), a także aplikacje pomagające dokonać wyboru „swojej partii” – Kieskompas i Stemwijzer (przypominające znane z Polski narzędzie Latarnik Wyborczy) i ustalił, że w ponad 56 proc. przypadków doradzały one wybór prawicowej Partii Wolności (PVV) Geerta Wildersa lub lewicowego sojuszu GroenLinks-PvdA (Zielona Lewica-Partia Pracy). Partie te – jak wskazują sondaże – mogą liczyć na ok. 20 i 16 proc. głosów w wyborach, które odbędą się 29 października.

Zdaniem AP wystarczy wyrażenie skłonności do poglądów prawicowych lub lewicowych, by otrzymać sugestie, że należy wybrać jedną z tych dwóch partii, mimo że w wyborach parlamentarnych w Holandii startuje 15 ugrupowań. Urząd alarmuje, że prowadzi to do „silnej polaryzacji duńskiej sceny politycznej”.