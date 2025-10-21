06:06 Prezydent Rosji, Władimir Putin, podpisał ustawę, która znacząco zaostrza prawo wobec osób lub organizacji uznawanych za tzw. agentów zagranicznych

W świetle nowych przepisów już nawet jednokrotne pociągnięcie do odpowiedzialności administracyjnej może skończyć się w ich przypadku sprawą karną, a co za tym idzie – pozbawieniem wolności. Dotychczas „agent zagraniczny” mógł dwukrotnie nie wywiązać się z nałożonych na niego przez państwo rosyjskie licznych obowiązków i wymogów.

05:49 15 lat więzienia dla członka siatki FSB, który przygotowywał się do ataków terrorystycznych na północnej Ukrainie

Informację o wyroku podała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Skazany był członkiem siatki rosyjskich agentów rozbitej wiosną - kontrwywiad SBU zatrzymał wówczas dziewięciu rosyjskich agentów, którzy przygotowywali się do ataków terrorystycznych i sabotażu w czterech obwodach Ukrainy.

04:48 W nocy Rosjanie zbombardowali Charków

W wyniku ataku doszło do pożaru w dzielnicy przemysłowej. Uszkodzonych zostało 15 budynków.

04:45 W okupowanym Sewastopolu miejsca w szpitalach są rezerwowane dla rannych żołnierzy

Ukraiński ruch oporu informuje, że w okupowanym Sewastopolu w szpitalach brakuje łóżek dla chorych na grypę i inne choroby układu oddechowego, ponieważ część łóżek jest zarezerwowana dla rannych rosyjskich żołnierzy i przedstawicieli władz okupacyjnych.

04:42 Nocne alarmy powietrzne w Kijowie

W nocy dwukrotnie ogłaszano w Kijowie, a także w obwodzie kijowskim i obwodach wschodniej i południowo-wschodniej Ukrainy alarmy powietrzne w związku z groźbą użycia przez Rosjan pocisków balistycznych.

04:38 15 lat więzienia i konfiskata mienia dla 47-letniego kolaboranta ze Skadowska

Prokuratura generalna Ukrainy poinformowała o skazaniu na 15 lat więzienia, 15 lat pozbawienia biernego prawa wyborczego oraz konfiskatę mienia 47-letniego mieszkańca Skadowska, który po zajęciu miasta przez Rosjan wszedł w skład administracji okupacyjnej. 47-latek miał podjąć dobrowolną współpracę z Rosjanami i pomagał w funkcjonowaniu „nielegalnie stworzonej władzy” oraz w „nielegalnym wdrażaniu polityki Federacji Rosyjskiej”, wspierał też „narrację agresywnej propagandy”.

04:37 Dron uszkodził blok mieszkalny w Batajsku

O ataku, w którym uszkodzona została ściana bloku mieszkalnego, poinformował gubernator obwodu rostowskiego, Jurij Sliusar. W związku z atakiem z budynku ewakuowano 20 osób. Nikt nie ucierpiał.

04:35 Drony atakowały obwód woroneski

Gubernator obwodu Aleksandr Gusiew poinformował, że w nocy z 20 na 21 października co najmniej cztery drony zostały strącone przez rosyjską obronę przeciwlotniczą nad obwodem. W wyniku ataku uszkodzeń doznać miała infrastruktura przemysłowa na terenie obwodu.

04:32 Mieszkaniec Rostowa nad Donem ranny w ataku ukraińskiego drona

Gubernator obwodu rostowskiego Jurij Sliusar poinformował, że mieszkaniec Rostowa nad Donem został ranny, gdy dron uderzył w dwa domy jednorodzinne w mieście. Ranny został hospitalizowany. Sliusar poinformował też o uszkodzeniu linii wysokiego napięcia przez dron we wsi Nedwigowka, w rejonie miasnikowskim. Po ataku cała wieś została pozbawiona prądu.

04:29 W nocy tymczasowo działanie wstrzymało dziewięć lotnisk w Rosji

Informacje o tymczasowym wstrzymaniu przyjmowania i odprawiania samolotów przez lotniska w Soczi, Gelendżyku i Niżnym Nowogrodzie podał rosyjski Urząd Lotnictwa Cywilnego (Rosawiacja). Lotniska zawiesiły działanie w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lotów cywilnych. Wcześniej działanie wstrzymały lotniska we Władykaukazie, Groznym, Wołgogradzie, Saratowie, Tambowie i Krasnodarze.

04:27 18-latek z Kamczatki objęty śledztwem w związku z wpisami w serwisie Telegram dotyczącymi „ukraińskiej organizacji paramilitarnej”

Uczeń jednej ze szkół na Kamczatce został objęty śledztwem, prowadzonym pod nadzorem FSB, w związku z chwaleniem w serwisie Telegram „ukraińskiej organizacji paramilitarnej oznaczonej w Rosji jako organizacja terrorystyczna, której działanie jest zakazane” - wynika z komunikatu Komitetu Śledzczego Federacji Rosyjskiej. Śledztwo prowadzone jest z paragrafu mówiącego o „usprawiedliwianiu terroryzmu prowadzonym za pośrednictwem internetu”. Za czyn ten grozi do siedmiu lat więzienia.

04:26 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1335 dniu wojny

