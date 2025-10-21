W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Coraz więcej Polaków szuka oszczędności

Według badania Bain & Company, do którego dotarła „Rzeczpospolita”, aż 80 proc. Polaków aktywnie poszukuje metod na obniżenie kosztów życia. Wśród osób poniżej 26. roku życia aż 28 proc. zarabia wyłącznie na podstawowe potrzeby. Agnieszka Durlik z Krajowej Izby Gospodarczej zwraca uwagę, że na ostrożność konsumentów wpływa m.in. agresja Rosji na Ukrainę i obawy o stabilność zatrudnienia. Wśród młodych narasta też lęk o to, czy ich kompetencje wystarczą w dobie postępującej automatyzacji.

Europa coraz bliżej pełnego odejścia od rosyjskiego gazu

Ministrowie energii krajów Unii Europejskiej porozumieli się w sprawie wprowadzenia zakazu importu gazu z Rosji. Nowe kontrakty na dostawy będą zabronione od 1 stycznia 2026 r. a krótkoterminowe umowy zakończą się już w czerwcu 2025 r. Z obowiązku wyłączono jedynie Węgry i Słowację, które mają czas do końca 2027 r. Mimo sprzeciwu tych państw, rozporządzenie nie wymaga jednomyślności, dlatego decyzja została przyjęta większością głosów. Teraz dokumentem zajmie się Parlament Europejski.

Zełenski chce systemów Patriot i jest gotów na rozmowy

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił, że jego kraj przygotował kontrakt na zakup 25 systemów Patriot, finansowany częściowo z zamrożonych rosyjskich aktywów. Systemy mają trafiać na Ukrainę partiami po kilka rocznie. Zełenski odniósł się także do planowanego spotkania Trump–Putin w Budapeszcie, deklarując gotowość do udziału, jeśli zostanie zaproszony. W ten sposób wysłał sygnał o otwartości na dialog w sprawie przyszłości konfliktu.

Awaria chmury Amazona pokazała słabość cyfrowego świata

W poniedziałek doszło do globalnej awarii usługi Amazon Web Services (AWS), z której korzystają m.in. Snapchat, Coinbase, a także brytyjskie instytucje rządowe. W efekcie wiele aplikacji działało wolniej lub przestało działać całkowicie. Amazon zapewnił, że przywrócenie pełnej funkcjonalności systemu jest jego priorytetem. Eksperci ostrzegają jednak, że tak duża koncentracja usług w rękach kilku gigantów technologicznych może w przyszłości prowadzić do paraliżu gospodarek w razie awarii.

