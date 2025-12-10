Najlepsi z najlepszych Listy 2000 „Rzeczpospolitej”

To lider w sektorze elektronicznym i motoryzacyjnym, specjalizujący się w produkcji zaawansowanych urządzeń telekomunikacyjnych dla branży automotive. Firma od ponad 35 lat konsekwentnie rozwija swoje kompetencje, dostarczając innowacyjne rozwiązania, z których korzystają największe światowe koncerny, w tym Volkswagen, BMW, Daimler-Benz czy General Motors. W zakładzie w Mielcu powstają m.in. huby USB, ładowarki, zestawy głośnomówiące Bluetooth oraz systemy z ekranami dotykowymi. Pracuje tu 2,4 tys. osób, w tym ponad 500 inżynierów, a firma posiada silny kapitał własny. Przychody w 2024 r. wyniosły 1,345 mld zł, z czego aż 93 proc. generuje eksport.

Ekspansja zagraniczna jest fundamentem strategii spółki. Produkty z Mielca trafiają do ponad 50 krajów, a firma posiada oddziały w Meksyku, Chinach i USA, obsługując lokalnych klientów zarówno w zakresie sprzedaży, jak i wsparcia inżynieryjnego. Własne centrum R&D w Mielcu rozwija nowoczesne technologie i oprogramowanie motoryzacyjne, w tym rozwiązania dla elektromobilności, co zwiększa konkurencyjność spółki na rynku globalnym.

Spółka stale inwestuje w rozwój infrastruktury i produkcji, m.in. w rozbudowę zakładów w Mielcu oraz w nową odlewnię ciśnieniową aluminium, co pozwala na produkcję zaawansowanych komponentów dla branży automotive. Firma angażuje się w tworzenie nowych standardów technologicznych i posiada ponad 60 patentów, co czyni ją innowatorem w sektorze. Dzięki stabilności finansowej, wyspecjalizowanej kadrze i silnej obecności eksportowej, jest uznawana za jednego z wiodących dostawców zaawansowanych systemów komunikacyjnych dla motoryzacji na świecie.

nagroda w kategorii: Debiut - Kelvion

Jest wiodącym globalnym specjalistą w projektowaniu, produkcji oraz serwisie przemysłowych wymienników ciepła i systemów chłodniczych. Od 1920 r. firma dostarcza innowacyjne rozwiązania dla przemysłu energetycznego, chemicznego, spożywczego, farmaceutycznego oraz HVAC. Pod marką Kelvion działa od 2015 r., a jej produkty charakteryzują się wysoką efektywnością, niezawodnością i dbałością o środowisko.

Oferta Kelvionu obejmuje szeroki wachlarz wymienników ciepła – płytowe, rurowe, powietrzne oraz specjalistyczne urządzenia dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Firma stosuje nowoczesne technologie produkcji i wysokiej jakości materiały, spełniające rygorystyczne normy bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Kelvion nie tylko produkuje urządzenia, ale także świadczy kompleksowe usługi doradcze, projektowe i serwisowe, wspierając klientów od fazy koncepcji aż po montaż i konserwację.

Dzięki globalnej sieci sprzedaży, produkcji i serwisu Kelvion zapewnia lokalne wsparcie na całym świecie. Firma dostarcza rozwiązania dla centrów danych, technologii blockchain, produkcji wodoru, pomp ciepła, przemysłu morskiego, HVAC, chłodnictwa oraz przemysłu spożywczego i napojowego. Kompleksowa obsługa obejmuje instalacje, serwis na miejscu, części zamienne i optymalizację wydajności, co wydłuża cykl życia urządzeń i minimalizuje wpływ na środowisko.

Spółka angażuje się w zrównoważony rozwój, promując energooszczędność i innowacyjne technologie. Jako ekspert w wymianie ciepła firma łączy doświadczenie, globalny zasięg i innowacyjność, zapewniając najwyższej jakości rozwiązania technologiczne dla wymagających sektorów przemysłowych na całym świecie.

nagroda w kategorii: Lider ESG Grupa Tubądzin

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich producentów płytek ceramicznych, od 40 lat wyznaczający standardy wzornictwa i technologii. Firma jest pionierem wielkoformatowych płyt 120 × 275 cm, a jej kolekcje, inspirowane naturą, powstają z najwyższej jakości surowców i trafiają do 80 krajów. Tubądzin współpracuje z wybitnymi twórcami, m.in. Maciejem Zieniem, Dorotą Koziarą i Wojciechem Siudmakiem, a poprzez Tubądzin Design Awards wspiera młodych projektantów. Aktywnie angażuje się również w edukację oraz inicjatywy społeczne i ekologiczne.

ESG jest kluczowym filarem strategii Grupy. Grupa wdraża najnowsze technologie w procesie produkcji i świadomie dobiera komponenty stosowane w produkcji. Produkty powstają z naturalnych, bezpiecznych surowców i barwników, a procesy projektowane są tak, by minimalizować emisje. Firma inwestuje w technologie obniżające zużycie energii, m.in. prasę Continua+, która zużywa jedynie 45 kW/h wobec 200 kW/h w tradycyjnych urządzeniach i pozwala ograniczać odpady oraz zwiększać elastyczność produkcji.

Silnym elementem działań proekologicznych są inwestycje w OZE. Tubądzin przeznaczył ponad 15 mln zł na budowę dwóch farm fotowoltaicznych o mocy 5 MW, obejmujących 96 tys. mkw. i 10 420 modułów PV. W 2024 r. firma dołączyła do programu Demand Side Response. To innowacyjny system wspierający stabilność polskich sieci energetycznych, zapobiegający sytuacjom awaryjnym, który pozwala na bardziej efektywne zarządzanie zużyciem prądu.

W każdym zakładzie działają nowoczesne oczyszczalnie ścieków z obiegiem zamkniętym, umożliwiające odzysk do 1000 m sześc. wody na godzinę. Dzięki temu woda jest stale filtrowana i ponownie wykorzystywana, co znacząco ogranicza zużycie zasobów. Surowce stosowane w produkcji są organiczne, wolne od zanieczyszczeń będących źródłem CO2, a cały proces ukierunkowany jest na maksymalne zmniejszenie śladu węglowego.

Grupa Tubądzin konsekwentnie łączy innowacyjność z odpowiedzialnością środowiskową, realizując strategię zrównoważonego rozwoju i wzmacniając swoją pozycję lidera ekologicznej produkcji płytek ceramicznych w Polsce.

nagroda w kategorii: Innowacyjna firma OTCF

Marka 4F, należąca do OTCF SA, jest uznawana za jedną z najbardziej innowacyjnych polskich firm w branży odzieży sportowej, dzięki konsekwentnemu wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań w projektowaniu, produkcji i sprzedaży. Firma inwestuje w badania nad materiałami o wysokiej funkcjonalności – oddychającymi, szybkoschnącymi, termoizolacyjnymi, wodoodpornymi, a także odpornymi na zabrudzenia czy zawierającymi włókna ekologiczne. Produkty 4F powstają z myślą o ergonomii i komforcie użytkownika, zapewniając pełną swobodę ruchu oraz optymalną wentylację w różnych dyscyplinach sportowych. Firma prowadzi intensywny proces badań i rozwoju, współpracując z kadrą sportową, trenerami oraz ekspertami materiałoznawstwa, co pozwala wprowadzać produkty spełniające najwyższe standardy jakości i wytrzymałości. Testy laboratoryjne i polowe umożliwiają weryfikację funkcjonalności odzieży i obuwia w rzeczywistych warunkach użytkowania, co wyróżnia markę 4F na tle konkurencji.

Innowacyjność 4F przejawia się także w obszarze sprzedaży i marketingu. Firma wykorzystuje nowoczesne technologie w handlu online, aplikacje mobilne, systemy personalizacji oraz rozwiązania omnichannel. Inteligentne systemy zarządzania magazynem i zaawansowana analityka danych pozwalają lepiej odpowiadać na potrzeby klientów, a równocześnie optymalizują procesy logistyczne. 4F rozwija również kolekcje przyjazne środowisku, stosując materiały z recyklingu i minimalizując wpływ procesów produkcyjnych na planetę.

Historia marki jest nierozerwalnie związana z jej założycielem Igorem Klają. OTCF, właściciel 4F, powstało w 1995 r. jako firma dystrybucyjna. W 2007 r. narodziła się marka 4F, oparta na czterech wartościach: Freedom, Fashion, Future i Fit. Strategia marki od początku łączyła nowoczesny design, technologie oraz przystępne ceny. Dziś 4F jest wiodącą polską marką odzieży i akcesoriów sportowych, oferującą produkty dla profesjonalistów, amatorów oraz w segmencie sportswear. Zarządza siecią kilkuset sklepów w kraju i za granicą, a produkty są dostępne także w sklepach multibrandowych. Sponsoring sportowy, w tym oficjalne partnerstwo Polskiego Komitetu Olimpijskiego, buduje wiarygodność i międzynarodowy prestiż marki.

nagroda w kategorii: Innowacyjna firma Wielton

Firma jest największym producentem naczep, przyczep oraz zabudów samochodów ciężarowych w kraju. Została założona w 1996 r. przez Ryszarda Proznera i Krzysztofa Tylkowskiego, którzy wcześniej prowadzili warsztat samochodowy, produkowali gwoździe oraz przerabiali importowane naczepy ciągników siodłowych. Z czasem firma rozpoczęła produkcję własnych naczep dla ciągników siodłowych. W 2006 r. kontrolę nad przedsiębiorstwem przejęli bracia Paweł i Mariusz Szataniakowie.

Firma od lat wyróżnia się innowacyjnością, wdrażając nowoczesne technologie w produkcji i projektowaniu pojazdów. Wielton stosuje zaawansowane linie produkcyjne, automatyzację i cyfryzację procesów, co zwiększa jakość, bezpieczeństwo i powtarzalność wyrobów. Wykorzystuje lekkie stopy aluminium, nowoczesne kompozyty oraz innowacyjne materiały, dzięki którym naczepy są lżejsze, a ich ładowność większa. Firma rozwija konstrukcje modułowe, naczepy o podwyższonej wytrzymałości oraz aerodynamiczne ulepszenia, a inteligentne systemy telematyczne, monitorowanie ciśnienia w oponach i zarządzanie flotą zwiększają funkcjonalność produktów.

Od 2016 r. prowadzi własny Dział Badań i Rozwoju, wyposażony w jedyną w Polsce, a drugą w Europie stację do całopojazdowego badania naczep. Centrum pozwala testować nowe rozwiązania konstrukcyjne i materiały, eliminując ryzyko usterek i zapewniając trwałość pojazdów. Firma wykorzystuje robotyzowane linie spawalnicze, automatyzację magazynów, spawanie hybrydowe i druk 3D w prototypowaniu, a także zautomatyzowaną linię lakierniczą do antykorozyjnego zabezpieczania komponentów.

Grupa obejmuje obecnie centra produkcyjne w Polsce, Niemczech i we Francji oraz montownie we Włoszech i w Rosji. Dzięki inwestycjom w badania, nowoczesne procesy produkcyjne i wykwalifikowanych specjalistów, spółka konkuruje z międzynarodowymi graczami pod względem jakości i innowacyjności. Firma aktywnie odpowiada na wyzwania branży transportowej, wprowadzając lekkie i aerodynamiczne naczepy, które zmniejszają zużycie paliwa i wpływ transportu na środowisko.