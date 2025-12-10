Najlepsi z najlepszych Listy 2000 „Rzeczpospolitej”

Aktualizacja: 10.12.2025 13:11 Publikacja: 10.12.2025 10:14
Nagrody otrzymały wyróżniające się firmy z tegorocznej Listy 2000. O wyborze laureatów decydowała kapituła, w której skład weszli wybitni naukowcy Szkoły Głównej Handlowej: rektor prof. Piotr Wachowiak, dr hab. Dorota Niedziółka, prof. SGH, oraz dr Albert Tomaszewski z AI Lab i Instytutu Zarządzania SGH. Redakcję „Rzeczpospolitej” reprezentowali: Andrzej Krakowiak, Anna Ogonowska-Rejer, Marcin Piasecki i Paweł Rożyński.
Lista 2000 to najpełniejsze zestawienie przedsiębiorstw polskiego biznesu (z wyłączeniem sektora finansowego), prezentujące szeroki zakres danych finansowych największych firm działających w Polsce. Najnowsza edycja obejmuje wyniki za 2024 rok.
Po raz pierwszy zestawienie największych polskich przedsiębiorstw „Rzeczpospolita” opublikowała w 2002 roku, obejmując wówczas 1200 spółek. Intencją było przedstawienie możliwie kompletnego obrazu firm kluczowych dla krajowej gospodarki – zwłaszcza średnich i mniejszych przedsiębiorstw, często mało znanych szerokiej publiczności, a jednocześnie fundamentalnych dla rozwoju regionalnego.
Tegoroczne dane ponownie pokazują, jak wymagające jest obecne otoczenie gospodarcze. Polskie firmy wciąż odczuwają skutki spowolnienia, zwłaszcza w obszarze popytu konsumenckiego. W wielu sektorach obserwujemy spadek przychodów, zysków netto oraz rentowności.
Łączne przychody 2 tys. największych firm przekroczyły w 2024 roku 4 bln zł. Dla porównania – gdy lista po raz pierwszy została opublikowana w pełnym kształcie, w 2005 roku, suma przychodów wynosiła nieco ponad 800 mld zł. Firmy ujęte w tegorocznym zestawieniu zatrudniają łącznie ponad 2,85 mln osób, a ich przychody ze sprzedaży zagranicznej przekraczają 1 bln zł.
Od lat niezmiennym liderem Listy 2000 pozostaje Orlen, którego tegoroczne przychody wyniosły niemal 295 mld zł. Dla porównania – w 2001 roku spółka osiągała 23,5 mld zł przychodów i zatrudniała 7,3 tys. pracowników. Obecnie Grupa Orlen daje pracę 67,8 tys. osób.
Na drugim miejscu plasuje się Biedronka, należąca do Jeronimo Martins. W 2004 roku znajdowała się dopiero na 11. pozycji, z przychodami rzędu 4,3 mld zł. Obecnie notuje prawie 102 mld zł i zatrudnia 81,3 tys. pracowników (wcześniej 11,8 tys.).
Trzecie miejsce zajmuje Totalizator Sportowy. W 2002 roku jego przychody wynosiły 2,3 mld zł, dziś przekraczają 69 mld zł, a zatrudnienie wzrosło z niespełna 3 tys. do ponad 6,7 tys. osób.
nagroda w kategorii: top listy 2000 - Grupa WB Electronics
To lider i największa polska firma technologiczna w sektorze obronnym. Jej założycielami byli inżynierowie: Piotr Wojciechowski, Adam Bartosiewicz i Krzysztof Wysocki, którzy w 1997 r. powołali WB Electronics, otwierając nowy rozdział w historii polskiego przemysłu obronnego. Już rok później, w odpowiedzi na potrzeby Ministerstwa Obrony Narodowej, spółka jako jedyna podjęła się opracowania systemu kierowania ogniem dla artylerii, co stało się impulsem do dalszego intensywnego rozwoju.
Sukcesy eksportowe – przede wszystkim przełomowego systemu Fonet – ujawniły konieczność stworzenia kompleksowej, zaawansowanej oferty zdolnej konkurować z największymi światowymi koncernami. W efekcie WB Electronics rozpoczęła strategiczną współpracę z kluczowymi polskimi przedsiębiorstwami wysokich technologii: Radmorem, Flytronikiem oraz Arexem. Partnerstwa te przekształciły się z czasem we wspólną strukturę kapitałową, dając początek grupie WB.
Grupa integruje unikalne kompetencje wielu wyspecjalizowanych podmiotów: WB Electronics odpowiada za systemy łączności i dowodzenia, Radmor za radiokomunikację, Flytronic za systemy bezzałogowe i technologie lotnicze, Mindmade za łączność specjalną, a Arex za systemy sterowania uzbrojeniem. Synergia i pełna kompatybilność tworzonych rozwiązań sprawiły, że systemy Grupy WB stały się standardem w siłach zbrojnych wielu państw.
Firma zatrudnia ponad 1800 osób, w większości inżynierów działów badawczo-rozwojowych. Jest obecna na kilkudziesięciu rynkach na całym świecie, m.in. w USA, Indiach, Malezji, Wietnamie oraz Afryce Północnej. Jej portfolio obejmuje systemy C4ISR, rozwiązania rozpoznawcze, uderzeniowe, systemy kierowania ogniem, technologie IT i cyberbezpieczeństwa oraz modernizację sprzętu wojskowego. Atutem produktów jest ich modularność i skalowalność, umożliwiająca budowę spójnych systemów zgodnych z zasadą cyklu OODA (Observe Orient Decide Act – OODA loop).
Od początku istnienia WB Electronics koncentruje się na tworzeniu autorskich technologii, nad którymi ma pełną kontrolę. Efektem tego podejścia są m.in. system kierowania ogniem dla artylerii ZZKO Topaz, wdrożony do Wojska Polskiego, oraz globalnie uznany system łączności Fonet, licencjonowany m.in. w USA.
nagroda w kategorii: TOP Listy 2000 - Pratt & Whitney Rzeszów
Jeden z najważniejszych zakładów przemysłu lotniczego w Polsce i Europie, którego tradycje sięgają 1937 r., gdy w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego powstała Wytwórnia Silników Nr 2. Już przed II wojną światową produkowano tu licencyjne silniki PZInż „Junior”, „Major” oraz „Pegasus XX”, tworząc fundament dzisiejszej mocnej pozycji firmy.
Po wojnie zakład odbudowano jako centralne miejsce produkcji i remontów silników lotniczych. W latach 50. uruchomiono licencyjną produkcję silników turbinowych, a pod kierownictwem inż. Tadeusza Mirskiego powstał pierwszy polski prototyp turboodrzutowego silnika TO-1. W kolejnych dekadach fabryka stała się jednym z najważniejszych centrów technologicznych krajowego lotnictwa.
Przełomem był rok 2002 – wejście w struktury United Technologies, a po fuzji z Raytheon w 2020 r. dołączenie do Raytheon Technologies, globalnego lidera zaawansowanych technologii lotniczych i obronnych. Od tego momentu Pratt & Whitney Rzeszów umocnił pozycję światowego producenta krytycznych części i zespołów silników lotniczych.
Zakład wytwarza kluczowe elementy napędów stosowanych w najnowocześniejszych samolotach cywilnych i wojskowych, produkowanych przez Pratt & Whitney. Specjalizuje się w strukturach blaszanych, zaawansowanych kadłubach statycznych i elementach przekładni silnikowych, w tym w newralgicznych komponentach, takich jak Intermediate Case oraz przekładnia Geared Turbo Fan – technologiczne serce jednego z najnowocześniejszych silników świata.
Produkcja oparta jest na najnowocześniejszych procesach wytwarzania, a działalność wspiera własne centrum badawczo-rozwojowe, prowadzące projektowanie, testy i rozwój nowych technologii dla napędów cywilnych i wojskowych.
Obecnie to jedna z najważniejszych firm lotniczych w Polsce: zatrudnia niemal 3800 pracowników, generuje ponad 2,4 mld zł przychodów ze sprzedaży, a 89 proc. produkcji trafia na eksport. Jako część globalnego koncernu spółka odgrywa strategiczną rolę w światowym łańcuchu dostaw silników lotniczych – tworząc komponenty, które mają realne znaczenie dla bezpieczeństwa, mobilności i technologicznego rozwoju współczesnego świata.
nagroda w kategorii: Firma rodzinna - Prymat
Historia Prymatu to przede wszystkim opowieść o rodzinnej firmie, która dzięki pasji, determinacji i wzajemnemu zaufaniu stworzyła markę rozpoznawalną w całej Polsce i Europie. Jej początki sięgają 1983 r., kiedy w Jastrzębiu-Zdroju powstało niewielkie, rodzinne przedsiębiorstwo, prowadzone z pełnym oddaniem i wiarą w siłę wspólnie podejmowanych decyzji. To właśnie rodzinne wartości – bliskość, lojalność i odpowiedzialność – stały się fundamentem, na którym budowano każdy kolejny krok rozwoju.
Początkowo firma wytwarzała koncentraty spożywcze i galanterię cukierniczą, szybko zdobywając sympatię lokalnej społeczności. Z czasem jednak rodzina prowadząca Prymat podjęła odważną, wspólną decyzję o specjalizacji w produkcji przypraw. Tak więc dzięki systematycznej pracy, innowacyjności i bliskości z rynkiem lokalnym, Prymat z małej firmy rodzinnej stał się jednym z liderów branży FMCG w Polsce. Dzisiaj Grupa Prymat zatrudnia ponad 900 osób, generując przychody przekraczające 800 mln zł rocznie, a jej produkty trafiają zarówno na rynek krajowy, jak i zagraniczny. Firma zarządza znanymi markami, takimi jak Prymat, Kucharek, Smak, It’s Natural, Asta, Prymat GastroLine oraz Kulinaria. W portfelu Grupy Prymat obece są także zagraniczne marki m.in. – Avokádo, Nadir, Ízmester oraz Lacikonyha.
Prymat to nie tylko producent przypraw, lecz także innowacyjna firma dbająca o jakość, bezpieczeństwo produktów i zrównoważony rozwój. Marka Kucharek, będąca częścią grupy, jest symbolem sukcesu i rozpoznawalności, będąc liderem w segmencie przypraw uniwersalnych w Polsce.
Mimo dynamicznego rozwoju firma pozostał firmą rodzinną, w której fundamentem są wartości, takie jak zaufanie, uczciwość i odpowiedzialność za ludzi.
Wyróżnienie: firma rodzinna - Ochnik
Ochnik SA to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich marek specjalizujących się w produkcji galanterii skórzanej, odzieży oraz nowoczesnych akcesoriów. Firma wyrosła z rodzinnej pasji braci Ochnik, którzy pod koniec lat 80. stworzyli pierwszą skórzaną kurtkę we własnym domu. To skromne marzenie, zrealizowane w trudnych realiach schyłku PRL, stało się początkiem dynamicznie rosnącego rodzinnego przedsiębiorstwa. Już w 1989 r. powstała marka Ochnik, a domowa pracownia szybko przemieniła się w profesjonalny zakład, który zdobywał klientów wyjątkową jakością i niepowtarzalnym wzornictwem.
Rozwój firmy nabrał tempa wraz z wejściem na rynek ogólnopolski. Bracia, łącząc kreatywność, rzemieślniczą precyzję i wyczucie potrzeb klientów, poszerzali ofertę o kolejne modele kurtek, a później również torby, portfele i akcesoria. W 2004 r. otwarto pierwszy salon firmowy, co zapoczątkowało budowę ogólnopolskiej sieci sprzedaży.
Obecnie Ochnik to marka znana z wysokiej jakości produktów, elegancji i funkcjonalności. Firma posiada własne zakłady produkcyjne, co pozwala jej kontrolować każdy etap powstawania wyrobów. W ofercie znajduje się szeroki wybór odzieży skórzanej, kolekcje tekstylne, nowoczesne walizki i akcesoria podróżne.
Z ponad 130 salonami w Polsce, Niemczech i Ukrainie, rozwiniętym e-commerce, przychodami liczonymi w setkach milionów złotych i zespołem ponad 800 pracowników, Ochnik pozostaje firmą rodzinną – wierną wartościom, takim jak uczciwość, zaufanie i odpowiedzialność. To połączenie tradycji i nowoczesności sprawia, że marka od lat buduje swoją silną pozycję na rynku polskim i zagranicznym.
nagroda w kategorii: Eksporter - BURY
To lider w sektorze elektronicznym i motoryzacyjnym, specjalizujący się w produkcji zaawansowanych urządzeń telekomunikacyjnych dla branży automotive. Firma od ponad 35 lat konsekwentnie rozwija swoje kompetencje, dostarczając innowacyjne rozwiązania, z których korzystają największe światowe koncerny, w tym Volkswagen, BMW, Daimler-Benz czy General Motors. W zakładzie w Mielcu powstają m.in. huby USB, ładowarki, zestawy głośnomówiące Bluetooth oraz systemy z ekranami dotykowymi. Pracuje tu 2,4 tys. osób, w tym ponad 500 inżynierów, a firma posiada silny kapitał własny. Przychody w 2024 r. wyniosły 1,345 mld zł, z czego aż 93 proc. generuje eksport.
Ekspansja zagraniczna jest fundamentem strategii spółki. Produkty z Mielca trafiają do ponad 50 krajów, a firma posiada oddziały w Meksyku, Chinach i USA, obsługując lokalnych klientów zarówno w zakresie sprzedaży, jak i wsparcia inżynieryjnego. Własne centrum R&D w Mielcu rozwija nowoczesne technologie i oprogramowanie motoryzacyjne, w tym rozwiązania dla elektromobilności, co zwiększa konkurencyjność spółki na rynku globalnym.
Spółka stale inwestuje w rozwój infrastruktury i produkcji, m.in. w rozbudowę zakładów w Mielcu oraz w nową odlewnię ciśnieniową aluminium, co pozwala na produkcję zaawansowanych komponentów dla branży automotive. Firma angażuje się w tworzenie nowych standardów technologicznych i posiada ponad 60 patentów, co czyni ją innowatorem w sektorze. Dzięki stabilności finansowej, wyspecjalizowanej kadrze i silnej obecności eksportowej, jest uznawana za jednego z wiodących dostawców zaawansowanych systemów komunikacyjnych dla motoryzacji na świecie.
nagroda w kategorii: Debiut - Kelvion
Jest wiodącym globalnym specjalistą w projektowaniu, produkcji oraz serwisie przemysłowych wymienników ciepła i systemów chłodniczych. Od 1920 r. firma dostarcza innowacyjne rozwiązania dla przemysłu energetycznego, chemicznego, spożywczego, farmaceutycznego oraz HVAC. Pod marką Kelvion działa od 2015 r., a jej produkty charakteryzują się wysoką efektywnością, niezawodnością i dbałością o środowisko.
Oferta Kelvionu obejmuje szeroki wachlarz wymienników ciepła – płytowe, rurowe, powietrzne oraz specjalistyczne urządzenia dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Firma stosuje nowoczesne technologie produkcji i wysokiej jakości materiały, spełniające rygorystyczne normy bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Kelvion nie tylko produkuje urządzenia, ale także świadczy kompleksowe usługi doradcze, projektowe i serwisowe, wspierając klientów od fazy koncepcji aż po montaż i konserwację.
Dzięki globalnej sieci sprzedaży, produkcji i serwisu Kelvion zapewnia lokalne wsparcie na całym świecie. Firma dostarcza rozwiązania dla centrów danych, technologii blockchain, produkcji wodoru, pomp ciepła, przemysłu morskiego, HVAC, chłodnictwa oraz przemysłu spożywczego i napojowego. Kompleksowa obsługa obejmuje instalacje, serwis na miejscu, części zamienne i optymalizację wydajności, co wydłuża cykl życia urządzeń i minimalizuje wpływ na środowisko.
Spółka angażuje się w zrównoważony rozwój, promując energooszczędność i innowacyjne technologie. Jako ekspert w wymianie ciepła firma łączy doświadczenie, globalny zasięg i innowacyjność, zapewniając najwyższej jakości rozwiązania technologiczne dla wymagających sektorów przemysłowych na całym świecie.
nagroda w kategorii: Lider ESG Grupa Tubądzin
Jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich producentów płytek ceramicznych, od 40 lat wyznaczający standardy wzornictwa i technologii. Firma jest pionierem wielkoformatowych płyt 120 × 275 cm, a jej kolekcje, inspirowane naturą, powstają z najwyższej jakości surowców i trafiają do 80 krajów. Tubądzin współpracuje z wybitnymi twórcami, m.in. Maciejem Zieniem, Dorotą Koziarą i Wojciechem Siudmakiem, a poprzez Tubądzin Design Awards wspiera młodych projektantów. Aktywnie angażuje się również w edukację oraz inicjatywy społeczne i ekologiczne.
ESG jest kluczowym filarem strategii Grupy. Grupa wdraża najnowsze technologie w procesie produkcji i świadomie dobiera komponenty stosowane w produkcji. Produkty powstają z naturalnych, bezpiecznych surowców i barwników, a procesy projektowane są tak, by minimalizować emisje. Firma inwestuje w technologie obniżające zużycie energii, m.in. prasę Continua+, która zużywa jedynie 45 kW/h wobec 200 kW/h w tradycyjnych urządzeniach i pozwala ograniczać odpady oraz zwiększać elastyczność produkcji.
Silnym elementem działań proekologicznych są inwestycje w OZE. Tubądzin przeznaczył ponad 15 mln zł na budowę dwóch farm fotowoltaicznych o mocy 5 MW, obejmujących 96 tys. mkw. i 10 420 modułów PV. W 2024 r. firma dołączyła do programu Demand Side Response. To innowacyjny system wspierający stabilność polskich sieci energetycznych, zapobiegający sytuacjom awaryjnym, który pozwala na bardziej efektywne zarządzanie zużyciem prądu.
W każdym zakładzie działają nowoczesne oczyszczalnie ścieków z obiegiem zamkniętym, umożliwiające odzysk do 1000 m sześc. wody na godzinę. Dzięki temu woda jest stale filtrowana i ponownie wykorzystywana, co znacząco ogranicza zużycie zasobów. Surowce stosowane w produkcji są organiczne, wolne od zanieczyszczeń będących źródłem CO2, a cały proces ukierunkowany jest na maksymalne zmniejszenie śladu węglowego.
Grupa Tubądzin konsekwentnie łączy innowacyjność z odpowiedzialnością środowiskową, realizując strategię zrównoważonego rozwoju i wzmacniając swoją pozycję lidera ekologicznej produkcji płytek ceramicznych w Polsce.
nagroda w kategorii: Innowacyjna firma OTCF
Marka 4F, należąca do OTCF SA, jest uznawana za jedną z najbardziej innowacyjnych polskich firm w branży odzieży sportowej, dzięki konsekwentnemu wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań w projektowaniu, produkcji i sprzedaży. Firma inwestuje w badania nad materiałami o wysokiej funkcjonalności – oddychającymi, szybkoschnącymi, termoizolacyjnymi, wodoodpornymi, a także odpornymi na zabrudzenia czy zawierającymi włókna ekologiczne. Produkty 4F powstają z myślą o ergonomii i komforcie użytkownika, zapewniając pełną swobodę ruchu oraz optymalną wentylację w różnych dyscyplinach sportowych. Firma prowadzi intensywny proces badań i rozwoju, współpracując z kadrą sportową, trenerami oraz ekspertami materiałoznawstwa, co pozwala wprowadzać produkty spełniające najwyższe standardy jakości i wytrzymałości. Testy laboratoryjne i polowe umożliwiają weryfikację funkcjonalności odzieży i obuwia w rzeczywistych warunkach użytkowania, co wyróżnia markę 4F na tle konkurencji.
Innowacyjność 4F przejawia się także w obszarze sprzedaży i marketingu. Firma wykorzystuje nowoczesne technologie w handlu online, aplikacje mobilne, systemy personalizacji oraz rozwiązania omnichannel. Inteligentne systemy zarządzania magazynem i zaawansowana analityka danych pozwalają lepiej odpowiadać na potrzeby klientów, a równocześnie optymalizują procesy logistyczne. 4F rozwija również kolekcje przyjazne środowisku, stosując materiały z recyklingu i minimalizując wpływ procesów produkcyjnych na planetę.
Historia marki jest nierozerwalnie związana z jej założycielem Igorem Klają. OTCF, właściciel 4F, powstało w 1995 r. jako firma dystrybucyjna. W 2007 r. narodziła się marka 4F, oparta na czterech wartościach: Freedom, Fashion, Future i Fit. Strategia marki od początku łączyła nowoczesny design, technologie oraz przystępne ceny. Dziś 4F jest wiodącą polską marką odzieży i akcesoriów sportowych, oferującą produkty dla profesjonalistów, amatorów oraz w segmencie sportswear. Zarządza siecią kilkuset sklepów w kraju i za granicą, a produkty są dostępne także w sklepach multibrandowych. Sponsoring sportowy, w tym oficjalne partnerstwo Polskiego Komitetu Olimpijskiego, buduje wiarygodność i międzynarodowy prestiż marki.
nagroda w kategorii: Innowacyjna firma Wielton
Firma jest największym producentem naczep, przyczep oraz zabudów samochodów ciężarowych w kraju. Została założona w 1996 r. przez Ryszarda Proznera i Krzysztofa Tylkowskiego, którzy wcześniej prowadzili warsztat samochodowy, produkowali gwoździe oraz przerabiali importowane naczepy ciągników siodłowych. Z czasem firma rozpoczęła produkcję własnych naczep dla ciągników siodłowych. W 2006 r. kontrolę nad przedsiębiorstwem przejęli bracia Paweł i Mariusz Szataniakowie.
Firma od lat wyróżnia się innowacyjnością, wdrażając nowoczesne technologie w produkcji i projektowaniu pojazdów. Wielton stosuje zaawansowane linie produkcyjne, automatyzację i cyfryzację procesów, co zwiększa jakość, bezpieczeństwo i powtarzalność wyrobów. Wykorzystuje lekkie stopy aluminium, nowoczesne kompozyty oraz innowacyjne materiały, dzięki którym naczepy są lżejsze, a ich ładowność większa. Firma rozwija konstrukcje modułowe, naczepy o podwyższonej wytrzymałości oraz aerodynamiczne ulepszenia, a inteligentne systemy telematyczne, monitorowanie ciśnienia w oponach i zarządzanie flotą zwiększają funkcjonalność produktów.
Od 2016 r. prowadzi własny Dział Badań i Rozwoju, wyposażony w jedyną w Polsce, a drugą w Europie stację do całopojazdowego badania naczep. Centrum pozwala testować nowe rozwiązania konstrukcyjne i materiały, eliminując ryzyko usterek i zapewniając trwałość pojazdów. Firma wykorzystuje robotyzowane linie spawalnicze, automatyzację magazynów, spawanie hybrydowe i druk 3D w prototypowaniu, a także zautomatyzowaną linię lakierniczą do antykorozyjnego zabezpieczania komponentów.
Grupa obejmuje obecnie centra produkcyjne w Polsce, Niemczech i we Francji oraz montownie we Włoszech i w Rosji. Dzięki inwestycjom w badania, nowoczesne procesy produkcyjne i wykwalifikowanych specjalistów, spółka konkuruje z międzynarodowymi graczami pod względem jakości i innowacyjności. Firma aktywnie odpowiada na wyzwania branży transportowej, wprowadzając lekkie i aerodynamiczne naczepy, które zmniejszają zużycie paliwa i wpływ transportu na środowisko.
