Relacja z gali XXI Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” i Forum Liderów Samorządowych

Redakcja „Rzeczpospolitej” już po raz 21. wyłoniła najlepsze miasta i gminy w Polsce. Laureatom Rankingu Samorządów 2025 z pierwszej dziesiątki w trzech kategoriach wręczyliśmy wyróżnienia podczas uroczystej gali w Warszawie. Nagrody przyznaliśmy również w ramach nagród: Liderka Samorządności i Fundament „Rzeczpospolitej” im. Michała Kuleszy. https://rankingsamorzadow.rp.pl/

