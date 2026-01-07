BGK pomaga kapitałowo polskim firmom rozwijającym działalność zagranicą

Bank Gospodarstwa Krajowego przez swoją spółkę zależną - Vinci S.A. wspiera ekspansję zagraniczną polskich firm. W 2024 r. fundusz Vinci m.in. zainwestował 40 mln zł w Kodano Optyk dzięki czemu spółka mogła wejść na rynki w Rumunii, Czechach, na Węgrzech i na Słowacji.

