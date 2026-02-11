51 min. 7 sek.
Aktualizacja: 11.02.2026 11:32 Publikacja: 11.02.2026 10:00
Firma BRAMY-SERWIS na szeroką skalę zajmuje się naprawą sterowników do bram przemysłowych, które wcześniej uznawano za nienadające się do regeneracji i trudne do recyklingu. Z kolei 4hfix oferuje kompleksowy serwis serwerów, macierzy i sprzętu IT, w tym refabrykację części, co pozwala wydłużyć żywotność urządzeń, ograniczyć produkcję nowych komponentów oraz zmniejszyć ilość elektroodpadów.Nasi rozmówcy udowadniają, że naprawa i odnawianie urządzeń elektronicznych to już nie tylko konieczność – to strategiczny wybór, który łączy korzyści środowiskowe z realną opłacalnością i sprawnością operacyjną.
Efekty dobrze zaprojektowanych rozwiązań to potężne oszczędności i większe bezpieczeństwo dla firm. Posłuchaj rozmowy o tym, jak mądrze zarządzać zasobami i wygrywać na rynku!Cykl podcastów powstał we współpracy z dziennikiem „Rzeczpospolita” w ramach projektu PARP „Akademia Transformacji Cyrkularnej dla Biznesu”.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas