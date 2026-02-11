51 min. 7 sek.

Biznes o cyrkularności – rozmowy z liderami zmian: BRAMY – SERWIS i 4hfix Sp. z o.o.

Jak wygląda wdrażanie zasad Gospodarki Obiegu Zamkniętego w obszarze elektroniki? Czy w świecie zdominowanym przez nowinki technologiczne GOZ może być realnym modelem biznesowym? Od czego warto zacząć i jak na te działania reagują klienci? O tym rozmawiamy z Agnieszką Sznyk, prezeską Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO, Dariuszem Kaszkowiakiem, właścicielem firmy BRAMY – SERWIS oraz Krzysztofem Matowskim, właścicielem 4hfix Sp. z o.o.

Firma BRAMY-SERWIS na szeroką skalę zajmuje się naprawą sterowników do bram przemysłowych, które wcześniej uznawano za nienadające się do regeneracji i trudne do recyklingu. Z kolei 4hfix oferuje kompleksowy serwis serwerów, macierzy i sprzętu IT, w tym refabrykację części, co pozwala wydłużyć żywotność urządzeń, ograniczyć produkcję nowych komponentów oraz zmniejszyć ilość elektroodpadów.Nasi rozmówcy udowadniają, że naprawa i odnawianie urządzeń elektronicznych to już nie tylko konieczność – to strategiczny wybór, który łączy korzyści środowiskowe z realną opłacalnością i sprawnością operacyjną.

Efekty dobrze zaprojektowanych rozwiązań to potężne oszczędności i większe bezpieczeństwo dla firm. Posłuchaj rozmowy o tym, jak mądrze zarządzać zasobami i wygrywać na rynku!Cykl podcastów powstał we współpracy z dziennikiem „Rzeczpospolita” w ramach projektu PARP „Akademia Transformacji Cyrkularnej dla Biznesu”.

