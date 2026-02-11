Firma BRAMY-SERWIS na szeroką skalę zajmuje się naprawą sterowników do bram przemysłowych, które wcześniej uznawano za nienadające się do regeneracji i trudne do recyklingu. Z kolei 4hfix oferuje kompleksowy serwis serwerów, macierzy i sprzętu IT, w tym refabrykację części, co pozwala wydłużyć żywotność urządzeń, ograniczyć produkcję nowych komponentów oraz zmniejszyć ilość elektroodpadów.Nasi rozmówcy udowadniają, że naprawa i odnawianie urządzeń elektronicznych to już nie tylko konieczność – to strategiczny wybór, który łączy korzyści środowiskowe z realną opłacalnością i sprawnością operacyjną.

Efekty dobrze zaprojektowanych rozwiązań to potężne oszczędności i większe bezpieczeństwo dla firm. Posłuchaj rozmowy o tym, jak mądrze zarządzać zasobami i wygrywać na rynku!Cykl podcastów powstał we współpracy z dziennikiem „Rzeczpospolita” w ramach projektu PARP „Akademia Transformacji Cyrkularnej dla Biznesu”. 

