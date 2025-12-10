Liderzy wzrostu w trudnym czasie

Aktualizacja: 10.12.2025 00:19 Publikacja: 10.12.2025 00:00
Laureaci, przedstawiciele kapituły i redakcji „Rzeczpospolitej” podczas gali Listy 2000
Foto: Cezary Piwowarski (2)
Tegoroczna edycja, oparta na wynikach za 2024 rok, wyróżniła firmy, które mimo odczuwalnego spowolnienia i spadku rentowności w wielu sektorach, zachowały siłę, wykazały się innowacyjnością i kontynuowały rozwój. Wnioski płynące są jednoznaczne: polski biznes stawia na technologię, eksport i wartości, by budować odporność w niepewnym otoczeniu.
Gospodarzem gali był Marcin Piasecki, redaktor zarządzający „Rzeczpospolitej”, który przypomniał, że zestawienie publikowane jest już po raz 24. „To lista największych polskich firm, uporządkowanych według przychodów, ale przede wszystkim szeroka panorama krajowej gospodarki” – podkreślił. Partnerami wydarzenia były: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (partner merytoryczny), Citi Handlowy oraz Polski Fundusz Rozwoju (partnerzy Listy 2000).
Na scenie głos zabrał także redaktor naczelny dziennika, Michał Szułdrzyński, który żartobliwie odniósł się do popularności sztucznej inteligencji. - Dziś, gdy ktoś nie ma pomysłu na wystąpienie, pyta o radę ChatGPT. To już chyba zbyt przereklamowane – żartował. Jednocześnie przypomniał, że Lista 2000 to od lat najpełniejsze zestawienie firm działających w Polsce, dające wgląd w realny stan gospodarki.
Nagrody w różnych kategoriach
Kapituła – w skład której weszli eksperci SGH oraz redaktorzy „Rzeczpospolitej” – nagrodziła firmę Kelvion za debiut roku, globalnego dostawcę zaawansowanych rozwiązań w zakresie wymiany ciepła. Statuetkę odebrał Waldemar Lewandowski, wiceprezes ds. operacyjnych. - To dla nas debiut pod każdym względem. Budujemy światowej klasy kompetencje, szczególnie w technologiach wspierających rozwój centrów danych i przetwarzania w chmurze. Dziękuję zespołowi – to ich praca przyniosła ten sukces – mówił.
Nagrodę za innowacyjność otrzymała spółka OTCF, producent odzieży sportowej 4F. – Ponad tysiąc osób każdego dnia pracuje nad produktami, które mają być technologicznie zaawansowane, ale jednocześnie dostępne cenowo dla klientów – podkreślała Agata Pniewska, dyrektorka ds komunikacji w OTCF. Jak dodała, marka obecna jest już w 43 krajach, a jej siła wynika z zaufania sportowców i konsumentów.
Ochnik – marka rozwijana od prawie czterech dekad – została doceniona za konsekwentne budowanie rodzinnego biznesu. - Marzę o wielopokoleniowej, stabilnej firmie. To 38 lat pasji, pracy i odpowiedzialności. Teraz czas na kolejne pokolenie – mówił prezes Marcin Ochnik.
Dla kogo Top Listy 2000
Kapituła przyznała dwie równorzędne nagrody w kategorii Top Listy 2000.
Pierwsze trafiło do WB Electronics – lidera technologii obronnych. – Jesteśmy grotem polskiej innowacji w sektorze bezpieczeństwa. Nasz zespół 1500 inżynierów pracuje nad rozwiązaniami, które wzmacniają państwa na całym świecie – zaznaczył dyrektor komunikacji Remigiusz Wilk.
Drugie wyróżnienie otrzymała firma Pratt & Whitney Rzeszów, globalny producent kluczowych komponentów do silników lotniczych. Przedsiębiorstwo zatrudnia w dużej mierze kadrę inżynierską, a jego rozwiązania technologiczne są stosowane w silnikach wykorzystywanych w codziennych operacjach lotniczych na całym świecie.
Tradycyjnie gala zakończyła się ogłoszeniem trójki największych polskich przedsiębiorstw pod względem przychodów. Trzecie miejsce zajął Totalizator Sportowy. Nagrodę odebrała prezes Beata Stelmach, która przypomniała, że firma zatrudnia 7 tys. pracowników i w 2024 roku obchodziła 70-lecie. – Każdy, kto skreśla sześć numerków, staje się mecenasem sportu i kultury. Z każdej złotówki 19 groszy trafia na te cele – podkreśliła, apelując o rozwagę w dyskusji o demonopolizacji rynku gier. Na drugiej pozycji znajduje się Jeronimo Martins Polska właściciel sklepów Biedronka. – To zasługa 84 tysięcy pracowników. W roku naszego 30-lecia rozpoczynamy ekspansję na Słowację pod polskim brandem Biedronka – mówił Arkadiusz Mierzwa, dyrektor ds. korporacyjnych.
Liderem Listy 2000 od lat jest Grupa Orlen. Choć statuetka za pierwsze miejsce jest oczywista – Orlen od lat pozostaje największą firmą w Polsce – jej uhonorowanie ponownie potwierdziło skalę działalności koncernu, którego przychody sięgają 295 mld zł, a zatrudnienie blisko 68 tysięcy osób.
Tegoroczna gala pokazała, że mimo trudnego roku polski biznes nadal imponuje skalą, innowacyjnością i odpornością. Lista 2000 niezmiennie pozostaje najważniejszym obrazem gospodarki – jej dynamiki, potencjału i wyzwań, które dopiero nadejdą.
Beata Stelmach, prezes Totalizatora Sportowego, firmy nr 3 na Liście 2000, oraz Michał Szułdrzyński, redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”
Laureaci
TOP Listy – Grupa WB Electronics
Lider polskich technologii obronnych, który z inżynierskiej inicjatywy wyrósł na globalnego dostawcę systemów C4ISR, łączności i rozwiązań bezzałogowych. Dzięki innowacji, synergii spółek i autorskim technologiom tworzy standardy współczesnego pola walki, wzmacniając bezpieczeństwo wielu państw.
TOP Listy – Pratt & Whitney Rzeszów
Perła polskiego lotnictwa – zakład o blisko 90-letniej tradycji, dziś globalny producent kluczowych komponentów silników. Łączy najwyższe technologie, własne R&D i mistrzostwo inżynierskie, tworząc rozwiązania napędzające światową awiację.
Firma rodzinna – Prymat
To wzorcowy przykład siły rodzinnego biznesu – z małego zakładu z Jastrzębia-Zdroju wyrósł na jednego z liderów rynku przypraw w Polsce i Europie. Dzięki pasji, zaufaniu i odpowiedzialności tworzy marki cenione przez miliony, łącząc tradycję z nowoczesnością i niezmiennym szacunkiem do swoich korzeni.napisz 300-350 znaków laudacji
Firma rodzinna – wyróżnienie – Ochnik
Przykład rodzinnej pasji przerodzonej w silną, rozpoznawalną markę. Od domowej pracowni do ponad 130 salonów firma łączy rzemieślniczą jakość, elegancję i nowoczesność. Dzięki wartościom braci Ochnik stała się symbolem polskiego designu i odpowiedzialnego rodzinnego biznesu.
Eksporter – BURY
To światowej klasy eksporter i innowator branży automotive. Z dostarcza zaawansowane systemy telekomunikacyjne dla największych koncernów, opierając sukces na silnym R&D, jakości i globalnym zasięgu. Z 93 proc. sprzedaży eksportowej jest wzorem polskiej technologicznej konkurencyjności.
Debiut – Kelvion
Globalny ekspert w wymianie ciepła, łączący ponad stuletnie doświadczenie z nowoczesną inżynierią. Oferuje wysokowydajne, ekologiczne rozwiązania dla energetyki, przemysłu i HVAC, zapewniając pełne wsparcie od projektu po serwis. To debiutant o ugruntowanej, światowej klasie, po raz pierwszy na Liście, zajął 1590 pozycję.
Lider ESG – Grupa Tubądzin
Lider ESG, który od 40 lat łączy designerską odwagę z odpowiedzialnością środowiskową. Inwestuje w energooszczędne technologie, OZE i zamknięty obieg wody, tworząc płytki z naturalnych surowców. Jej działania pokazują, że innowacja i ekologia mogą iść w parze, wyznaczając standardy branży.
Innowacyjna firma – OTCF, właściciel marki 4F
Przykład innowacji w sporcie – łączy zaawansowane materiały, badania z udziałem sportowców i nowoczesne technologie sprzedaży. Tworzy funkcjonalną, ergonomiczną odzież, rozwija ekologiczne linie i wyznacza trendy, budując globalną pozycję polskiej marki sportowej.
Innowacyjna firma – Wielton
Innowacyjny lider rynku naczep, który z rodzinnego warsztatu wyrósł na globalnego producenta. Dzięki własnemu R&D, nowoczesnym liniom produkcji i lekkim, aerodynamicznym konstrukcjom tworzy pojazdy zwiększające efektywność i bezpieczeństwo transportu. To przykład polskiej technologii w światowej czołówce.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Rzeczpospolita
Wprowadzanie nowych rozwiązań, także w oparciu o propozycje pracowników, pomaga zwiększać bezpieczeństwo i obniż...
SGI od lat rozwija Dolny Mokotów, zachowując spójność stylu i filozofii projektowania. Na Siekierkach powstają apartamenty, w których liczy się proporcja, światło i jakość materiałów. To architektura, która nie potrzebuje dodatków, by przyciągać uwagę.
Inwestycje i stabilność to jedyna droga ucieczki przed pułapką stagnacji. W obliczu rosnących wydatków budżetowy...
Sąd Apelacyjny w Katowicach rozpatrzył zażalenie zarówno prokuratora, jak i obrońców Henryka Kani. Biznesmen nad...
W erze AI i globalnej nieprzewidywalności klasyczne MBA przestają wystarczać, a pytanie o przyszłość Executive M...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Polska jest jedną z gospodarczych lokomotyw Europy, lecz jeśli chodzi o inwestycje naszych firm za granicą, wcią...
W nadchodzących miesiącach powinny się zacząć prace nad systemem rozszerzonej odpowiedzialności producenta za tekstylia. Najwyższa pora: czeka na to zarówno Bruksela, jak i spora część konsumentów.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas