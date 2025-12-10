Z tego artykułu dowiesz się: Jakie jest stanowisko Kancelarii Prezydenta w sprawie ponownie przyjętej przez rząd ustawy o kryptowalutach?

Jakie są perspektywy spotkania Karola Nawrockiego z Wołodymyrem Zełenskim?

Jak wygląda stanowisko strony polskiej w kontekście możliwych wizyt w miejscach zbrodni wołyńskiej?

Czy Kancelaria Prezydenta wierzy w możliwość zawieszenia broni na Ukrainie jeszcze w tym roku?

Rząd premiera Donalda Tuska we wtorek ponownie przyjął projekt ustawy o kryptowalutach. – Chcę, żeby to było bardzo jasne i jeszcze raz zwracam się tu do wszystkich zainteresowanych, w tym prezydenta (Karola) Nawrockiego. Dowiedzieliśmy się w czasie tych burzliwych debat, spotkań w ostatnich dniach i godzinach, m.in. pan minister (Zbigniew) Bogucki to powiedział wprost, że pan prezydent nie wiedział wcześniej, szkoda, że nie wiedział, bo gdyby wiedział to... Teraz mówimy to: proszę już nie przeszkadzać i proszę umożliwić przyjęcie tej ustawy, dzięki której uczestnicy rynku kryptowalut w Polsce będą bezpieczni, a przynajmniej bezpieczniejsi, bo generalnie głównym walorem tego fenomenu nie jest 100-procentowe bezpieczeństwo, wszyscy o tym głośno mówili, także ci, którzy są entuzjastami kryptowalut – oświadczył szef polskiego rządu.

W rozmowie z RMF FM szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz mówił, jakiej decyzji Karola Nawrockiego należy się spodziewać.

– Widać ewidentnie, że premierowi zależy na robieniu awantury, a nie na rozwiązaniu tej sytuacji. Gdyby chciał uregulować tę sytuację związaną z kryptowalutami, to zacząłby rozmowy z Kancelarią Prezydenta, aby ten projekt odpowiadał na wątpliwości pana prezydenta. Nie chodzi o to, żeby uregulować czy zabezpieczyć, tylko o to, aby robić awanturę polityczną z udziałem posłów. No i pytanie oczywiście, czy w ogóle, czy ten projekt przejdzie przez Sejm, bo być może znajdzie się tam chociaż kilkunastu ludzi samodzielnie myślących i nie będzie brało udziału w teatrze Donalda Tuska – mówił.