Karol Nawrocki i Wołodymyr Zełenski
Rząd premiera Donalda Tuska we wtorek ponownie przyjął projekt ustawy o kryptowalutach. – Chcę, żeby to było bardzo jasne i jeszcze raz zwracam się tu do wszystkich zainteresowanych, w tym prezydenta (Karola) Nawrockiego. Dowiedzieliśmy się w czasie tych burzliwych debat, spotkań w ostatnich dniach i godzinach, m.in. pan minister (Zbigniew) Bogucki to powiedział wprost, że pan prezydent nie wiedział wcześniej, szkoda, że nie wiedział, bo gdyby wiedział to... Teraz mówimy to: proszę już nie przeszkadzać i proszę umożliwić przyjęcie tej ustawy, dzięki której uczestnicy rynku kryptowalut w Polsce będą bezpieczni, a przynajmniej bezpieczniejsi, bo generalnie głównym walorem tego fenomenu nie jest 100-procentowe bezpieczeństwo, wszyscy o tym głośno mówili, także ci, którzy są entuzjastami kryptowalut – oświadczył szef polskiego rządu.
W rozmowie z RMF FM szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz mówił, jakiej decyzji Karola Nawrockiego należy się spodziewać.
– Widać ewidentnie, że premierowi zależy na robieniu awantury, a nie na rozwiązaniu tej sytuacji. Gdyby chciał uregulować tę sytuację związaną z kryptowalutami, to zacząłby rozmowy z Kancelarią Prezydenta, aby ten projekt odpowiadał na wątpliwości pana prezydenta. Nie chodzi o to, żeby uregulować czy zabezpieczyć, tylko o to, aby robić awanturę polityczną z udziałem posłów. No i pytanie oczywiście, czy w ogóle, czy ten projekt przejdzie przez Sejm, bo być może znajdzie się tam chociaż kilkunastu ludzi samodzielnie myślących i nie będzie brało udziału w teatrze Donalda Tuska – mówił.
– Premier dowiedział się wielu rzeczy podczas debaty w tej sprawie, natomiast pan prezydent oczywiście nie będzie zmieniał swojego zdania w sytuacji, w której wszystkie przepisy będą zupełnie identyczne. Trudno się spodziewać innej decyzji. Jest takie powiedzenie, że trudno się spodziewać innego efektu, jeżeli stosuje się dokładnie te same działania, jeżeli pan premier chce robić awanturę, to pewnie tę awanturę osiągnie – dodał.
– Myślę, że chodzi generalnie o to, aby wywoływać emocje, żebyśmy w ostatnich tygodniach nie rozmawiali o sytuacji w służbie zdrowia, która jest dramatyczna. Ludzi się odsyła ze szpitali. Miliardów brakuje w polskich szpitalach. Rząd Koalicji Obywatelskiej szedł do wyborów z hasłem, że uzdrowi sytuację w służbie zdrowia, że przekaże miliardy złotych zamiast na propagandę rzekomo w TVP, to na szpitale. No i co? Z dwóch miliardów finansowania TVP z czasów poprzedniej władzy dzisiaj ci przerzucają 3 miliardy. Różnica jest taka, że tamtą telewizję jeszcze ktokolwiek oglądał, a tej telewizji publicznej to już nikt nie ogląda – ocenił Przydacz.
Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta mówił również o prowadzonych ze stroną ukraińską rozmowach na temat spotkania Karola Nawrockiego z Wołodymyrem Zełenskim.
– Jesteśmy w kontakcie ze stroną ukraińską. Rozmawiałem nawet wczoraj, pracujemy nad datą tego spotkania i nad potencjalnymi ustaleniami i uzyskiem. Nie mogę wskazać daty. (...) Jestem przekonany, że ustalimy warunki tej wizyty, bo to, że ona się odbędzie w Warszawie, to już wiemy. Wiemy, że prezydent Zełenski jest gotowy i przyjedzie do Polski. My też oczywiście zapraszamy. Pan prezydent Nawrocki zaprasza stronę ukraińską. Teraz chodzi o to, żeby wizyta przyniosła jakieś pozytywne efekty dla tych relacji, także i w wymiarze dwustronnym. Punkt pierwszy to będzie polityka bezpieczeństwa i dyskusja wokół tych ustaleń pokojowych. To jest absolutnie numer jeden. Polska wspierała i wspiera Ukrainę w wojnie przeciwko Rosji, ale jest też punkt drugi, to są sprawy dwustronne, które są dla Polaków bardzo ważne - tematyka historyczna, tematyka gospodarcza – mówił Przydacz.
Współpracownik prezydenta został zapytany, czy do spotkania mogłoby dojść w Ugłach, gdzie w maju 1943 oddział UPA zabił ponad 100 Polaków. W miejscu tym prowadzone są prace ekshumacyjne.
– Nie ma takich planów, choć ja znam temat i znam też pomysł. Wiem, kto za tym pomysłem stoi. Na pewno byłoby to dobrze przyjęte, gdyby strona ukraińska na poziomie prezydenta chciała odwiedzić miejsca zbrodni wołyńskiej, miejsca, w których oddziały UPA mordowały polskich cywilów i pokłonić się przed ofiarą tychże osób. Do tej pory, przez ostatnie trzy dekady, żaden ukraiński prezydent w takiej formule tego nie chciał realizować– odpowiedział.
– Z prezydentem Zełenskim to, co się nam do tej pory wspólnie udało w dialogu, to była wspólna wizyta na Wołyniu, w Łucku, jeszcze za czasów Andrzeja Dudy. Na cmentarzu czy miejscu poszukiwań prezydenta Zełenskiego jeszcze nie było, natomiast prezydent Karol Nawrocki wielokrotnie ten temat podnosił i będzie podnosił. Informuję, że jeśli do tego spotkania w najbliższym czasie dojdzie, mam nadzieję, że dojdzie, to w Warszawie – kontynuował.
Czy jest możliwe, by zawieszenie broni na Ukrainie przed świętami Bożego Narodzenia? Oczekiwać ma tego administracja Donalda Trumpa.
– Stany Zjednoczone chcą tego zawieszenia broni od bardzo dawna. Jeszcze latem były rozmowy na Alasce. Życzyłbym sobie oczywiście, żeby przestali strzelać, przestali zabijać, natomiast nie jestem przesadnie wielkim optymistą, jeśli chodzi o faktyczne zawieszenie broni. Strategia rosyjska jest generalnie nakierowana na to, żeby przedłużać ten konflikt i osiągać swoje cele. Będą na pewno wrzucać kolejne żądania na ostatniej prostej, aby wywrócić ten pomysł– ocenił Przydacz.
