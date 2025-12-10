Aktualizacja: 10.12.2025 13:17 Publikacja: 10.12.2025 12:05
Foto: AdobeStock
Złoty notuje jedynie minimalne zmiany względem głównych walut. W środę przed południem kurs dolara do złotego utrzymuje się blisko poziomu 3,63 zł. Ledwie zauważalne zmiany notuje także euro, za które płacono prawie 4,23 zł. Stabilny jest również frank szwajcarski, który zakotwiczył w pobliżu poziomu 4,51 zł.
Niska zmienność na rynku, z którą mamy do czynienia od początku bieżącego tygodnia to efekt zachowawczej postawy inwestorów, którzy unikają gwałtownych ruchów przed zaplanowaną na środowy wieczór decyzją Fed odnośnie do stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. O ile cięcie stóp wydaje się być przesądzone (taki scenariusz obstawia rynek), to nie ma już pewności, w jakim tonie będą komunikaty określające ścieżkę dalszych obniżek stóp procentowych. Zdaniem analityków przed dzisiejszą decyzją Fed nie należy jednak spodziewać się większych zmian na rynku. – Ostatnie godziny handlu na globalnych rynkach nie przyniosły istotniejszych zmian na wycenach. Inwestorzy czekają na wieczorny Fed i decyzję w zakresie stóp procentowych w USA, licząc na luzowanie rzędu 25pb. Scenariusz ten wydaje się być już jednak zdyskontowany, a większe znaczenie rynkowo będzie miało stanowisko Powella, gdzie nie brak opinii, iż będzie to tzw. jastrzębia obniżka, co może zaciążyć na nastrojach – wskazuje w komentarzu porannym Marek Rogalski, analityk walutowy DM BOŚ.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
