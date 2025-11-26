Z tego artykułu dowiesz się: Jakie mogą być konsekwencje dla wierzycieli Cinkciarza związane z kończącym się terminem zgłaszania wierzytelności?

Jakie wyzwania mogą napotkać użytkownicy systemu KRZ w trakcie zgłaszania wierzytelności?

Czym teraz zajmuje się syndyk?

Jakie inicjatywy społeczne wymyślili wierzyciele w sprawie ekstradycji b. prezesa Cinkciarza?

Jak informują prawnicy, którzy pomagali zgłaszać wierzytelności klientom Cinkciarza, roszczenia wahają się od kilkuset zł do kilkuset tysięcy, a w pojedynczych przypadkach – nawet milionów złotych. Wśród poszkodowanych są nie tylko mieszkańcy Polski, zgłoszenia przychodziły też z Włoch, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Szwecji oraz Stanach Zjednoczonych – od osób prywatnych po przedsiębiorców realizujących większe transakcje walutowe.

Gdy 27 października sąd ogłosił upadłość spółki Cinkciarz.pl, wierzyciele tej spółki, których tylko prokuratura naliczyła ok. 7 tys. osób, mieli 30 dni, by zgłosić swoje wierzytelności syndykowi za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ). Co ważne, dotyczy to także tych osób, które wcześniej zgłosiły tę sprawę na policję lub w prokuraturze albo próbowały wyegzekwować należności przez komornika. To ważne rozróżnienie, ponieważ wobec tej spółki toczą się dwa odrębne postępowania, poznańska prokuratura prowadzi postępowanie karne wobec zarządu spółki i przygotowuje akt oskarżenia, a sąd w Zielonej Górze – prowadzi upadłość spółki.

O czym muszą pamiętać wierzyciele Cinkciarza

W zgłoszeniu należy wskazać kwotę zobowiązania, walutę, a także wskazać dowody potwierdzające istnienie wierzytelności. To może być utrudnione, skoro, jak pisaliśmy w "Rzeczpospolitej", wierzyciele nie mają dostępu do swoich kont na portalu Cinkciarz, które zostały wyłączone prawdopodobnie przez samą spółkę, ale dowodem może być też potwierdzenie przelewu czy korespondencja z firmą. Następnie syndyk będzie weryfikował zgłoszenia i sporządzi listę wierzytelności.