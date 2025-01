– Do tej pory informacja, że Cinkciarz.pl zatrzymuje środki klientów, nie dotarła do szerokiej opinii. To, że strona Cinkciarz.pl wciąż funkcjonuje, że kantor wciąż przyjmuje pieniądze, jest niepojęte – mówi „Rzeczpospolitej” Anna Dereszowska. – Pieniądze nie wróciły na moje konto mimo opublikowanego oświadczenia przez Cinkciarz.pl i zawartych w nim przeprosin oraz zapewnień, że wszystkie środki do Nowego Roku wrócą do poszkodowanych, na moje konto nie wpłynęła ani złotówka. Nie wierzę już w żadne zapewnienia – mówi Anna Dereszowska, która w grudniu opublikowała w mediach społecznościowych informację, że ten „największy w tej części Europy” kantor internetowy przejął jej pieniądze i nie oddaje, czym wywołała małą burzę w internecie. – Przytłoczyła mnie liczba komentarzy pod postem oraz wiadomości prywatnych od osób poszkodowanych, które podobnie jak ja nie odzyskały pieniędzy z tego kantoru. Wiele osób nie zdawało sobie sprawy, że nie są odosobnionym przypadkiem – mówi Dereszowska.

Nieprzyjemne doświadczenie znanej aktorki nie jest niestety odosobnione, prokuratura w Poznaniu prowadzi śledztwo w sprawie Cinkciarza i bada wpłaty dokonane przez klientów od mniej więcej września 2024 r. Na początku stycznia śledczy ogłosili, że proszą wszystkie osoby pokrzywdzone o kierowanie korespondencji na adres Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. W połowie ubiegłego tygodnia poszkodowanych było 800, a we wtorek już 1200.

– Śledztwo dotyczy, między innymi, doprowadzenia klientów Cinkciarz.pl sp. z o.o. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, za pomocą wprowadzenia ich w błąd co do przeznaczenia pozyskanych od nich środków pieniężnych w ramach świadczonej przez Cinkciarz.pl sp. z o.o. internetowej usługi wymiany walut, tj. przestępstwa z art. 286 1 k.k. i inne – napisała „Rz” Anna Marszałek, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Poznaniu.

Prokuratura tuż przed świętami zablokowała 328 rachunków w Cinkciarzu, ale niestety – już ze wstępnych ustaleń wynika, iż szacowana kwota zablokowanych środków nie pokrywa całości zgłoszonych dotychczas przez pokrzywdzonych roszczeń. Jaka jest ogólna skala strat, śledczy nie chcą zdradzać, nad sprawą pracuje cały zespół: dwóch prokuratorów, policjanci oraz funkcjonariusze CBŚP oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Czytaj więcej Waluty Złe wiadomości dla Cinkciarz.pl. KNF cofnęła ważne zezwolenie spółce Conotoxia Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wydała decyzję cofającą zezwolenie na świadczenie usług płatniczych przez Conotoxia - podał urząd w komunikacie. Spółka działała przez agenta Cinkciarz.pl.

Dwa rodzaje problemów Cinkciarza

– Warto podkreślić, że to ja jestem najbardziej poszkodowaną stroną tych wydarzeń – odpisał prezes Marcin Pióro Annie Dereszowskiej, gdy ta żądała zwrotu swoich 436 tys. zł i poinformowała, że opublikuje ostrzeżenie przed Cinkciarzem w mediach społecznościowych. – Po 15 latach intensywnej pracy wartość wycen moich spółek spadła o ok. 8 mld zł z powodu decyzji KNF – pisze szef Cinkciarza. Przeprasza za niedogodności i zrzuca winę na zabranie przez KNF licencji oraz skarży się, że spotyka się z groźbami oraz przejawami presji.