Zmienne nastroje na rynku mieszkań

Czerwcowy odczyt indeksu zmiany cen mieszkań jest sygnałem zmiany nastawienia deweloperów.– Po kilku miesiącach spadków wskaźnik po raz pierwszy osiągnął wartość dodatnią (0,09). Coraz mniej firm spodziewa się dalszych obniżek, a coraz więcej zakłada wzrosty lub stabilizację – mówią analitycy portalu. – Odsetek firm oczekujących spadków cen spadł z 15,4 do 7,1 proc., a odsetek firm prognozujących wzrosty podniósł się z 7,3 do 17 proc. Ok. 76 proc. respondentów przewiduje stabilizację.

– Deweloperzy od dłuższego czasu czekali na ruch Rady Polityki Pieniężnej, licząc licząc, że obniżki stóp procentowych przełożą się na większą dostępność kredytów i pobudzą popyt – mówi Katarzyna Tworska, dyrektor zarządzająca redNet24. – W ciągu dwóch miesięcy stopa referencyjna spadła łącznie o 75 punktów bazowych i choć efekt nie jest natychmiastowy, to już wpływa na oczekiwania cenowe. Rośnie przekonanie, że presja na obniżki zacznie słabnąć – dodaje.

Foto: Tabelaofert.pl

Nabywcy wyczekują spadków cen

– Podczas gdy deweloperzy zaczynają coraz śmielej mówić o możliwych podwyżkach, klienci pozostają przy swoim – czekają na przeceny – mówią analitycy portalu Tabelaofert.pl. – Struktura odpowiedzi od kilku miesięcy pozostaje niemal niezmieniona: 56 proc. klientów spodziewa się spadków cen, 15 proc. liczy na stabilizację, a jedynie 13 proc. zakłada wzrosty. Taki układ dominuje od początku roku, mimo że dane z rynku i komunikaty medialne bywają zmienne.

Foto: Tabelaofert.pl

Ciekawym sygnałem jest także rosnąca grupa niezdecydowanych – 16 proc. respondentów nie ma jednoznacznej opinii. Jak tłumaczą twórcy barometru nastrojów, może to świadczyć o rozdźwięku między twardymi danymi, a indywidualnym odbiorem sytuacji.