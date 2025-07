Z taką praktyką postanowiła walczyć Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej. Według niej stosowana przez deweloperów praktyka „zapytaj o cenę” sprawia, że konsumenci nie mają rzetelnego obrazu rynku, nie mogą więc podejmować najkorzystniejszych dla siebie decyzji. Projekt nowelizacji ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego zobowiązujący deweloperów do podawania cen nieruchomości w internecie, w lutym do laski marszałkowskiej złożyli posłowie Polski 2050.

– PZFD od początku popierał wprowadzenie obowiązku publikowania cen ofertowych mieszkań. Jesteśmy zwolennikami transparentności i uczciwej konkurencji – komentuje Bartosz Guss, dyrektor generalny PZFD. – Klienci mają prawo znać pełne koszty zakupu nieruchomości, a jawność cen wspiera podejmowanie świadomych decyzji.

Co się zmienia na rynku nowych mieszkań

Nowe przepisy nakładają na deweloperów obowiązek informowania o: cenie metra kwadratowego powierzchni użytkowej każdego oferowanego lokalu (mieszkania i domu), cenie pomieszczeń przynależnych (np. komórek lokatorskich czy boksów rowerowych) i miejsc postojowych, wszystkich dodatkowych kosztach związanych z zakupem nieruchomości, które nabywca będzie zobowiązany ponieść na rzecz dewelopera.

– Informacje te muszą być zamieszczane od momentu opublikowania ofert po rozpoczęciu sprzedaży, a w przypadku prowadzenia tzw. przedsprzedaży – przed zawarciem pierwszej umowy rezerwacyjnej. Wszystkie informacje muszą być publicznie dostępne na stronie internetowej firmy, w miejscu umożliwiającym ich łatwe odnalezienie przez klienta – tłumaczy PZFD. – Dopuszczalne są podstrony lub poddomeny, ale z głównej strony musi prowadzić do nich czytelny link czy odesłanie. Ważne jest również, by informacje były jednoznacznie powiązane z konkretnym deweloperem i możliwe do zidentyfikowania przez nabywcę.

Jeśli ceny są publikowane wyłącznie na portalach ogłoszeniowych lub stronach pośredników, nie spełnia to wymogów ustawy. Deweloper nadal ma obowiązek prowadzenia własnej strony internetowej lub zarządzanej przez siebie witryny z informacjami o cenach.