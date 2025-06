Czytaj więcej Nieruchomości Usunięta ścianka to samowola Na modyfikację ścian działowych w mieszkaniu, która zmienia powierzchnię pomieszczeń, musi być po...

Co z tymi ścianami? Rozporządzenia, normy i kluczowe daty

Jakie są w tej kwestii regulacje? Podstawą jest polska norma wskazana w rozporządzeniach właściwego ministra.

Jak zaznacza Polski Związek Firm Deweloperskich, dla inwestycji, dla których wniosek o pozwolenie na budowę złożony został do 19 września 2021 r., obowiązywała norma PN-ISO 9836:1997, która – w uproszczeniu – stanowiła, że do powierzchni netto kondygnacji, której elementem była powierzchnia użytkowa, można wliczać ścianki działowe nadające się do demontażu – i ta definicja prowadziła czasami do różnych interpretacji firm i nabywców.

PZFD zwraca uwagę, że na rynku wciąż dostępne są lokale z projektów podlegających pod tę normę i w tym wypadku uwzględnianie powierzchni pod ściankami jest zgodne z prawem – ale pod warunkiem przejrzystego poinformowania o tym klienta (z tego powodu w marcu br. UOKiK nałożył na jednego z deweloperów 335 tys. zł kary).

Dla inwestycji, dla których wniosek o pozwolenie na budowę złożony został po 19 września 2021 r. zastosowanie ma norma PN-ISO 9836:2015-12, która stanowi, że do powierzchni użytkowej można wliczać ściany działowe nadające się do demontażu typu przepierzenia. Czyli powierzchnia pod ściankami murowanymi wliczana być już nie może. Dodatkowo w rozporządzeniu wprost napisano, że powierzchnię użytkową budynku pomniejsza się o powierzchnię przekroju poziomego wszystkich wewnętrznych przegród budowlanych - czyli nie można wliczać ścianek działowych do powierzchni. Zatem i norma, i rozporządzenie, wykluczyły możliwość wliczania ścianek działowych do powierzchni użytkowej. Tak więc od prawie czterech lat nie można tych ścianek do powierzchni użytkowej wliczać.