Inwestorem obiektu jest spółka MiMiD Group powiązana właścicielsko z Grupą Torus. Projekt architektoniczny budynku i aranżacji wnętrz przygotował dział projektowy firmy Torus, która jest też generalnym wykonawcą inwestycji, a po zakończeniu budowy będzie pełniła rolę operatora oraz zarządcy nieruchomości.

Na działce powstanie zielona strefa rekreacji o powierzchni niemal 700 mkw. - To miejsce zaprojektowane z myślą o relaksie z książką, spotkaniach z przyjaciółmi, chwilach wyciszenia na świeżym powietrzu – mówią przedstawiciele inwestora. - Budynek otulają dorodne drzewa. Kasztanowce niemal zaglądają przez okna do pokoi, co stworzy niepowtarzalny klimat.

Dobry adres dla studenta

- All.inn to nasza kolejna miastotwórcza inwestycja, choć pierwsza adresowana do studentów. Funkcją i architekturą wpisuje się w charakter gdańskiego Wrzeszcza – mówi Przemysław Ryś, prezes spółki Torus. Budynek jest świetnie zlokalizowany i skomunikowany, w pobliżu jest kilka uczelni, do tego przystanki autobusowe, tramwajowe i stacja SKM Gdańsk Politechnika – mówi.