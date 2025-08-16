Aktualizacja: 17.08.2025 10:09 Publikacja: 16.08.2025 12:59
Giełda w Moskwie
Foto: Bloomberg
W oczekiwaniu na spotkanie na Alasce rosyjski parkiet aktywnie rósł. Od 7 sierpnia, kiedy oficjalnie ogłoszono datę, indeks giełdy moskiewskiej zyskał ponad 5 proc., a biorąc pod uwagę dynamikę jedynie z sesji głównych, to o ponad 8 proc.
W sobotę, 16 sierpnia, w pierwszych minutach sesji indeks IMOEX2, odzwierciedlający dynamikę sesji głównej i dodatkowej, spadł do 2936,75 punktów, czyli o 2,35 proc. (w porównaniu z piątkowym zamknięciem), informuje portal quote.ru. Po dwóch godzinach handlu spadek wyhamował do 1,89 proc. Najwięcej traciły państwowe giganty objęte sankcjami Zachodu, na których zdjęcie bardzo liczyli Rosjanie.
Akcje zwykłe Gazpromu potaniały aż o 3,08 proc., Sbierbanku o 1,64 proc., Łukoilu o 1,27 proc. Są to najwięcej ważące akcje głównego indeksu giełdy moskiewskiej; stanowią łącznie 38,68 proc. jego wartości.
Analitycy Alfa Investments zauważają, że brak jednoznacznych porozumień po spotkaniu Donalda Trumpa z Władimirem Putinem może doprowadzić do realizacji przez inwestorów zysków i krótkoterminowej korekty na giełdzie. Dalsza dynamika, zdaniem analityków, będzie ponownie zależeć od doniesień geopolitycznych.
– Strony nie zawarły porozumienia i trudno było się tego spodziewać po pierwszym spotkaniu, przynajmniej ze strony rosyjskiej – podkreśla Rusłan Kłyszko z AF Capital Management Company. Jego zdaniem indeks giełdy moskiewskiej jest podatny na aktualizację lokalnych maksimów – być może nastąpi to po niewielkiej korekcie i wyprzedaży pod wpływem faktów geopolitycznych.
Na wpływ sytuacji międzynarodowej na rynki finansowe zwracają uwagę wszyscy rosyjscy analitycy. Wśród inwestorów rośnie niepewność, co sprzyja wyprzedaży.
Weekendowy handel na giełdzie w Moskwie rozpoczął się sobotnim rankiem, ale wcześniej jeden z największych rosyjskich brokerów, T-Investments, przeprowadzał transakcje na rynku pozagiełdowym już w nocy. Jego klienci zareagowali negatywnie na wiadomość o wynikach negocjacji Trump–Putin. Wyprzedaż akcji Sbierbanku obniżyła ich wartość o 3 proc., ale później, po pojawieniu się niejednoznacznych komunikatów, dynamika wyhamowała do minus 0,72 proc.
Handel weekendowy na giełdzie moskiewskiej odbywa się w ramach dodatkowej sesji, która jest częścią dnia handlowego po weekendzie. Inwestorzy mają dostęp do akcji, funduszy inwestycyjnych, a od 16 sierpnia również do instrumentów pochodnych na rynku kontraktów terminowych (opcji i kontraktów futures).
Aby ograniczyć ryzyko zmienności i zapewnić płynność handlu po rozmowach na Alasce, giełda ustaliła limity cenowe podczas handlu weekendowego na poziomie 3 proc. ostatniej bieżącej ceny z poprzedniego dnia handlowego. Wobec tego, co się w sobotę dzieje, giełda poinformowała o planach rozszerzenia tego przedziału, ale Bank Rosji się na to nie zgodził.
