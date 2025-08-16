Rzeczpospolita
Ekonomia
Wyprzedaż akcji na giełdzie w Moskwie. Ogromne rozczarowanie inwestorów

Utrzymujący się od tygodnia na rosyjskim parkiecie entuzjazm prysł jak bańka mydlana po zakończonym fiaskiem spotkaniu na Alasce. Rosyjscy inwestorzy rzucili się wyprzedawać akcje. Pierwsze transakcje zawierali już nocą. Moskiewska giełda ograniczyła wyprzedaż.

Publikacja: 16.08.2025 12:59

Giełda w Moskwie

Giełda w Moskwie

Foto: Bloomberg

Iwona Trusewicz

W oczekiwaniu na spotkanie na Alasce rosyjski parkiet aktywnie rósł. Od 7 sierpnia, kiedy oficjalnie ogłoszono datę, indeks giełdy moskiewskiej zyskał ponad 5 proc., a biorąc pod uwagę dynamikę jedynie z sesji głównych, to o ponad 8 proc.

W sobotę, 16 sierpnia, w pierwszych minutach sesji indeks IMOEX2, odzwierciedlający dynamikę sesji głównej i dodatkowej, spadł do 2936,75 punktów, czyli o 2,35 proc. (w porównaniu z piątkowym zamknięciem), informuje portal quote.ru. Po dwóch godzinach handlu spadek wyhamował do 1,89 proc. Najwięcej traciły państwowe giganty objęte sankcjami Zachodu, na których zdjęcie bardzo liczyli Rosjanie.

Władimir Putin i Donald Trump tuż przed spotkaniem na Alasce
Konflikty zbrojne
Władimir Putin nie chce zawieszenia broni, jest zainteresowany innym rozwiązaniem

Akcje zwykłe Gazpromu potaniały aż o 3,08 proc., Sbierbanku o 1,64 proc., Łukoilu o 1,27 proc. Są to najwięcej ważące akcje głównego indeksu giełdy moskiewskiej; stanowią łącznie 38,68 proc. jego wartości.

Analitycy oczekują dalszych spadków na giełdzie w Moskwie

Analitycy Alfa Investments zauważają, że brak jednoznacznych porozumień po spotkaniu Donalda Trumpa z Władimirem Putinem może doprowadzić do realizacji przez inwestorów zysków i krótkoterminowej korekty na giełdzie. Dalsza dynamika, zdaniem analityków, będzie ponownie zależeć od doniesień geopolitycznych.

 – Strony nie zawarły porozumienia i trudno było się tego spodziewać po pierwszym spotkaniu, przynajmniej ze strony rosyjskiej – podkreśla Rusłan Kłyszko z AF Capital Management Company. Jego zdaniem indeks giełdy moskiewskiej jest podatny na aktualizację lokalnych maksimów – być może nastąpi to po niewielkiej korekcie i wyprzedaży pod wpływem faktów geopolitycznych.

Na wpływ sytuacji międzynarodowej na rynki finansowe zwracają uwagę wszyscy rosyjscy analitycy. Wśród inwestorów rośnie niepewność, co sprzyja wyprzedaży.

Nocna wyprzedaż głównych akcji na giełdzie w Moskwie po spotkaniu Donalda Trumpa z Władimirem Putinem

Weekendowy handel na giełdzie w Moskwie rozpoczął się sobotnim rankiem, ale wcześniej jeden z największych rosyjskich brokerów, T-Investments, przeprowadzał transakcje na rynku pozagiełdowym już w nocy. Jego klienci zareagowali negatywnie na wiadomość o wynikach negocjacji Trump–Putin. Wyprzedaż akcji Sbierbanku obniżyła ich wartość o 3 proc., ale później, po pojawieniu się niejednoznacznych komunikatów, dynamika wyhamowała do minus 0,72 proc.

Ktoś skupił akcje najbogatszej spółki Rosji
Giełda
Ktoś skupił akcje najbogatszej spółki Rosji

Handel weekendowy na giełdzie moskiewskiej odbywa się w ramach dodatkowej sesji, która jest częścią dnia handlowego po weekendzie. Inwestorzy mają dostęp do akcji, funduszy inwestycyjnych, a od 16 sierpnia również do instrumentów pochodnych na rynku kontraktów terminowych (opcji i kontraktów futures).

Aby ograniczyć ryzyko zmienności i zapewnić płynność handlu po rozmowach na Alasce, giełda ustaliła limity cenowe podczas handlu weekendowego na poziomie 3 proc. ostatniej bieżącej ceny z poprzedniego dnia handlowego. Wobec tego, co się w sobotę dzieje, giełda poinformowała o planach rozszerzenia tego przedziału, ale Bank Rosji się na to nie zgodził.

Źródło: rp.pl

