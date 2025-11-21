Aktualizacja: 21.11.2025 11:06 Publikacja: 21.11.2025 10:45
Foto: Bloomberg
WIG20 rozpoczął piątkową sesję od luki spadkowej, schodząc w pierwszych kilkudziesięciu minutach handlu w okolice lokalnych dołków. Jak na razie jednak indeks dużych spółek stara się wybronić i nieco odrabia straty. Po godzinie handlu spadek ogranicza się do 1,4 proc. Wśród dużych spółek najsłabiej prezentują się Orlen, KGHM i Budimex, tracące po około 2 proc. Na czerwono świecą też banki. Nieco lepsze nastawienie inwestorzy mają tylko wobec części firm handlowych – Żabka Group i Dino Polska.
Wyraźną przewagą podaży zakończyła się dzisiejsza sesja w Azji. Koreański Kospi tracił aż 3,8 proc., a Nikkei 225 osunął się o 2,4 proc. Czerwono jest dziś na niemal wszystkich europejskich parkietach. Niemiecki DAX traci 0,5 proc., a francuski CAC40 jest 0,16 proc. pod kreską.
Ciężką drugą połowę sesji przeżyli wczoraj inwestorzy za oceanem. Mimo ponad 1-proc. zwyżek na początku dnia, S&P 500 stracił ostatecznie 2 proc., a Nasdaq zniżkował nawet o 3 proc. Jak na razie wciąż trudno wyjaśnić taką odmianę nastrojów na amerykańskim parkiecie podczas czwartkowej sesji.
Wciąż marnie prezentuje się rynek kryptowalut. Bitcoin traci z rana około 5 proc. i kosztuje 83,6 tys. dolarów, co oznacza już 10,4-proc. przecenę od początku roku. Na rynku eurodolara jest spokojnie – kurs głównej pary utrzymuje się na 1,15, z kolei krajowi inwestorzy za USD płacą 3,67 zł, zaś za EUR 4,24 zł.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: parkiet.com
WIG20 rozpoczął piątkową sesję od luki spadkowej, schodząc w pierwszych kilkudziesięciu minutach handlu w okolice lokalnych dołków. Jak na razie jednak indeks dużych spółek stara się wybronić i nieco odrabia straty. Po godzinie handlu spadek ogranicza się do 1,4 proc. Wśród dużych spółek najsłabiej prezentują się Orlen, KGHM i Budimex, tracące po około 2 proc. Na czerwono świecą też banki. Nieco lepsze nastawienie inwestorzy mają tylko wobec części firm handlowych – Żabka Group i Dino Polska.
Po przecenie na Wall Street, wyprzedaż objęła giełdy azjatyckie. Akcje japońskiego SoftBanku, silnie inwestujące...
Na rynkach znów zapanował optymizm. Pomogła Nvidia. W Polsce wsparciem byków jest m.in. PZU, które mocno drożeje...
Już na początku sesji zobaczyliśmy głęboką czerwień na GPW. Słabo radzą sobie przede wszystkim spółki energetycz...
Inwestorzy handlujący na warszawskim parkiecie nadal chętniej pozbywali się akcji, co wpisało się w słabe nastro...
W obliczu przyspieszającej cyfryzacji cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony, ale też na infrastrukturę krytyczną.
Kapitalizacja spółek giełdowych kontrolowanych przez Skarb Państwa wzrosła w miesiąc o 9 proc. Wzrost wartości o...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas