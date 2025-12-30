W biurach maklerskich praca wre. Czy w 2026 r. będą ciekawe IPO?

Aktualizacja: 30.12.2025 06:38 Publikacja: 30.12.2025 05:03
Obecnie w Komisji Nadzoru Finansowego jest 8 prospektów spółek nienotowanych jeszcze na rynku głównym GPW, z czego trzy to klasyczne IPO, trzy przenosiny z NewConnect, a pozostałe dwie dotyczą wejścia na parkiet w związku z podziałem już notowanych spółek.
Kończący się 2025 r. możemy na GPW zaliczyć do niezwykle udanych. WIG ustanowił rekord wszech czasów, zyskując w całym roku ponad 40 proc.
– W nadchodzący rok wchodzimy z odrobinę stabilniejszą sytuacją geopolityczną. Dynamika konfliktu, w chwili obecnej trwających rozmów pokojowych między Rosją a Ukrainą, nie wpływa na zachowania naszego rynku tak istotnie jak w latach ubiegłych, wzrost gospodarczy pozostaje najwyższy w UE, a inflacja zakotwiczyła się w celu – mówi Bartosz Redlicki, dyrektor zespołu transakcji kapitałowych Santander BM. Dodaje, że wzrost WIG pokazał inwestorom, że warto tu kierować kapitał, a dalsze napływy do TFI i PPK oraz planowane OKI powinny wspierać ten trend.
Statystyki samego rynku IPO wyglądają blado, ale po uwzględnieniu ofert wtórnych i ABB jest znacznie lepiej. Dane za cały 2025 r. to ponad 20 transakcji wartych łącznie niemal 20 mld zł, co przewyższało nawet lata 2020-2021 z debiutami Allegro i Pepco.
Po zeszłorocznym debiucie Żabki na GPW eksperci rynkowi wieścili poprawę nastrojów na rynku pierwotnym. Indeksy w 2025 r. poszły w górę, jednak nie poszła za tym fala nowych debiutów. Statystyki IPO za cały 2025 r. są skromne. Na rynku głównym zadebiutowały trzy spółki: w lutym Diagnostyka, a w czerwcu Arlen i QNA Technology. Ten ostatni przeniósł się z NewConnect bez oferty. Najwięcej emocji, z uwagi na rozmiar oferty i znaną markę, wzbudziło IPO Diagnostyki. Miało wartość 1,7 mld zł. Akcje sprzedawał fundusz Mid Europa po 105 zł. Medyczna spółka dała już solidnie zarobić inwestorom. Obecnie jej kurs sięga 170 zł. Z kolei IPO Arlenu miało wartość 271 mln zł. Cena akcji wynosiła 35 zł (obecny kurs to 30 zł). W ujęciu globalnym 2025 r. dla rynku IPO był udany. Tylko w trakcie 9 miesięcy przeprowadzono 914 IPO, które przyniosły 110,1 mld USD, co oznacza lekkie ożywienie jeśli chodzi o liczbę ofert i 41-proc. wzrost pod względem ich wartości - wynika z danych EY.
– W mijającym roku wystartowało także kilka projektów, które mogą przełożyć się na debiuty w 2026 r. Powinniśmy zobaczyć ich znacznie więcej niż w kończącym się roku – uważa Redlicki. Wtóruje mu Andrzej Kopka, wicedyrektor w BM mBanku.
– Wzrost aktywności jest zauważalny. Jesteśmy zaangażowani w kilka projektów i z optymizmem patrzymy na nadchodzący rok – mówi przedstawiciel mBanku. Z kolei Łukasz Bugaj, analityk w BM Banku Millennium ocenia, że rynek IPO na GPW jest otwarty, ale nie dla wszystkich spółek.
– Inwestorzy preferują podmioty z rozwijających się branż. Oczekujemy pojawienia się tego typu spółek w 2026 r., a mogą to być niemałe oferty, które zainteresują nie tylko kapitał krajowy, ale także zagraniczny – mówi Bugaj. Na wzrost zainteresowania Polską ze strony inwestorów zagranicznych uwagę zwraca też Michał Marczak, zastępca dyrektora BM PKO BP ds. doradztwa finansowego.
– Cykl obniżek stóp procentowych sprzyja alokacji środków z depozytów na fundusze akcyjne oraz bezpośrednie inwestycje w akcje, co korzystnie wpływa na rynek wtórny, jak i pierwotny – podkreśla.
Praca wre też w Trigon Domu Maklerskim.
– Zdecydowanie widzimy ożywienie na rynku IPO. Coraz więcej spółek sygnalizuje chęć podniesienia kapitału poprzez ofertę publiczną na GPW. Niestety, ze względu na warunki rynkowe potencjalni kandydaci podlegają znacznie ostrzejszej weryfikacji, czego przykładem była ostatnia oferta Smyka – mówi Ryszard Czerwiński, wiceprezes Trigon DM. Jego zdaniem pierwsi przyszłoroczni debiutanci mogą pojawić się już w I kwartale, ale większość zapewne będzie chciała pokazać pełne wyniki za 2025 r. i wejść na rynek w II kwartale lub drugiej połowie 2026 r.
Rosnące indeksy, zmiany w otoczeniu regulacyjnym, OKI oraz wzmożona aktywność edukacyjna GPW skierowana do spółek i inwestorów na razie nie daje wymiernych rezultatów w postaci nowych debiutów. Ciągle brakuje tzw. success stories, które pociągną za sobą kolejne, a do tego potrzeba kilku odważnych emitentów. Czas pokaże czy w 2026 r. tacy się pojawią.
– W Noble Securities pracujemy nad IPO z branży szeroko reprezentowanej i rozpoznawalnej na GPW. Ofertę chcielibyśmy przeprowadzić jeszcze przed wakacjami. Nasze szacunki oscylują na poziomie niskich kilkuset milionów złotych nowego kapitału na rozwój i z opcją dołączenia do oferty puli akcji istniejących celem poprawy przyszłej płynności obrotu – mówi Magdalena Izdebska, zastępca dyrektora departamentu bankowości inwestycyjnej w Noble Securities.
Biorąc pod uwagę również SPO i ABB, transakcje przeprowadzone na GPW w 2025 r. koncentrowały się wokół 17 emitentów, z największą aktywnością na walorach spółek Allegro i Benefit Systems. Przeważająca większość wolumenu dotyczyła upłynnienia pakietów przez akcjonariuszy, zarówno fundusze private equity ale też inwestorów strategicznych i założycieli.
– Jedynie w 20 proc. transakcji środki pozyskiwali emitenci na cele związane z akwizycjami, CAPEX oraz ogólnymi celami korporacyjnymi. To trend, który obserwujemy już od jakiegoś czasu – podkreśla Justyna Leonowicz, dyrektor zarządzająca w Pekao Investment Banking. Dodaje, że kontynuowany był również trend selektywnego podejścia do debiutów: w 2025 r. listę spółek notowanych zasiliły Diagnostyka oraz Arlen, działające w sektorach będących beneficjentami trendów demograficznych (ochrona zdrowia) i geopolitycznych (ekspozycja na sektor obronny).
Co znamienne, transakcje IPO wiążą się z coraz większym ryzykiem dojścia do skutku. Na 10 ofert realizowanych na GPW od 2022 r., aż 6 odwołano lub opóźniono. Sytuacja jest złożona. Z jednej strony czynników ryzyka dla rynku ofert nie brakuje, a z drugiej widać argumenty przemawiające za ożywieniem.
– Wśród pozytywnych czynników wspierających popyt po stronie polskich inwestorów instytucjonalnych obserwujemy rosnącą bazę aktywów funduszy PPK. Z drugiej strony zarówno fundusze emerytalne jak i fundusze inwestycyjne akcyjne zmagają się z odpływami środków z tytułu „suwaka” w przypadku OFE oraz umorzeniami w przypadku TFI, z łączną wartością tych odpływów szacowaną na ok. 4 mld zł w 2025. Po stronie czynników podażowych pojawia się nieodpowiednia (zbyt niska) wartość oferty oraz wyższe oczekiwania wycenowe emitentów i akcjonariuszy sprzedających – podkreśla Leonowicz. Dodaje, że szansą na pokrycie tej luki płynnościowej dla ofert zbyt małych z perspektywy szerokiej puli inwestorów instytucjonalnych, a jednocześnie przekraczających typowe wartości ofert na NewConnect, jest coraz większa aktywizacja inwestorów profesjonalnych typu family office. Partycypacja tej nowej grupy inwestorów, mogących akceptować inny profil płynności i ryzyka, powinna znacząco zwiększyć szanse plasowania nowych ofert i wprowadzania „świeżej krwi” do obiegu giełdowego.
