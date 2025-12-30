W biurach maklerskich praca wre. Czy w 2026 r. będą ciekawe IPO?

Obecnie w Komisji Nadzoru Finansowego jest 8 prospektów spółek nienotowanych jeszcze na rynku głównym GPW, z czego trzy to klasyczne IPO, trzy przenosiny z NewConnect, a pozostałe dwie dotyczą wejścia na parkiet w związku z podziałem już notowanych spółek.

Otoczenie sprzyja

Kończący się 2025 r. możemy na GPW zaliczyć do niezwykle udanych. WIG ustanowił rekord wszech czasów, zyskując w całym roku ponad 40 proc.

– W nadchodzący rok wchodzimy z odrobinę stabilniejszą sytuacją geopolityczną. Dynamika konfliktu, w chwili obecnej trwających rozmów pokojowych między Rosją a Ukrainą, nie wpływa na zachowania naszego rynku tak istotnie jak w latach ubiegłych, wzrost gospodarczy pozostaje najwyższy w UE, a inflacja zakotwiczyła się w celu – mówi Bartosz Redlicki, dyrektor zespołu transakcji kapitałowych Santander BM. Dodaje, że wzrost WIG pokazał inwestorom, że warto tu kierować kapitał, a dalsze napływy do TFI i PPK oraz planowane OKI powinny wspierać ten trend.

Statystyki samego rynku IPO wyglądają blado, ale po uwzględnieniu ofert wtórnych i ABB jest znacznie lepiej. Dane za cały 2025 r. to ponad 20 transakcji wartych łącznie niemal 20 mld zł, co przewyższało nawet lata 2020-2021 z debiutami Allegro i Pepco.