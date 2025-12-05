Aktualizacja: 05.12.2025 12:17 Publikacja: 05.12.2025 11:39
Foto: Fotorzepa/Cezary Piwowarski
W pierwszej fazie piątkowego handlu indeks WIG20 pozostawał na minimalnym plusie, mając jednak spory problem z utrzymaniem przewagi. Towarzyszą temu całkiem dobre nastroje na pozostałych rynkach akcji. Większość głównych indeksów na europejskich giełdach rozpoczęła piątkowe notowania na plusach. Inwestorzy kontynuują czwartkowe zakupy. Mimo zaangażowania amerykańskiej administracji i kolejnych spotkań, jak na razie wciąż nie ma przełomu w sprawie planu pokojowego dla Ukrainy. Rynki nie wydają się jednak być zaskoczone takim obrotem sprawy , mając na uwadze poprzednie nieudane próby negocjacji pokojowych.
Na krajowym parkiecie spółki z WIG20 cieszą się ograniczonym zainteresowaniem kupujących. Pozytywnie wyróżniają się mocno drożejące walory KGHM, które cieszą się niesłabnącym popytem, notując już dziesiątą wzrostową sesję z rzędu i śrubując tegoroczne rekordy. Do zakupu akcji surowcowego potentata zachęcają rekordowo wysokie ceny miedzi. Chętnych nie brakuje na papiery spółek z sektora detalicznego LPP, Żabki i Pepco, choć w ich przypadku zwyżki nie wyglądają już tak efektownie. Jednocześnie z łask wypadły akcje CD Projektu i Budimeksu, które najmocniej tanieją z całego indeksu. Fatalną passę kontynuują notowania CCC, co oznacza już piątą z rzędu sesję na minusie i najniższą od ponad roku wycenę.
Na szerokim rynku więcej do powiedzenia nieco mają sprzedający, stąd przewaga przecenionych walorów. Mocno pozytywnie wyróżniają się dziś drożejące o blisko 15 proc. papiery Polimeksu.
