Po wczorajszej udanej sesji na GPW, byki mają ochotę na więcej. A mają też argumenty do tego aby pójść za ciosem. Główny z nich to oczywiście wyniki Nvidii, które pozytywnie zaskoczyły rynek i po raz kolejny odsunęły widmo głębszej korekty rynkowej. Zamiast niej mamy dobre nastroje. WIG20 już w pierwszych minutach handlu zyskiwał na wartości około 1 proc.

Oprócz wyników Nvidii nasz rynek żyje dzisiaj także sezonem wynikowym w Polsce. Mamy bowiem prawdziwy wysyp raportów i to „gigantów” naszego rynku. Świetnie zaprezentowało się m.in. PZU, które pomaga dzisiaj głównemu indeksowy, gdyż walory ubezpieczyciela rosły rano o ponad 3 proc. Niewielką zwyżkę po wynikach notowało z kolei PZU. Rozczarowało za to Allegro i rynek skarcił spółkę. Jej akcje taniały już na początku dnia o ponad 5 proc.

Nvidia daje sygnał do kupowania akcji

Wróćmy jednak jeszcze do Nvidii. Rynek amerykański wczoraj nie mógł „skonsumować” danych, gdyż ukazały się one po sesji. Nie zmienia to jednak faktu, że jeszcze przed nimi S&P 500 zyskał 0,4 proc., a Nasdaq urósł 0,6 proc. - Środowa sesja na Wall Street po czterech dniach nieprzerwanych spadków zakończyła się wzrostami. Największym wsparciem był sektor technologiczny. Wśród najmocniejszych spółek znalazły się Broadcom, który zyskał 4,09 proc., Alphabet rosnący o 3 proc. oraz NVIDIA, która zakończyła sesję wzrostem o 2,85 proc. Po zamknięciu rynku opublikowano także wyniki Nvidii, które mogą działać uspokajająco na inwestorów obawiających się bańki spekulacyjnej w segmencie sztucznej inteligencji. W handlu posesyjnym akcje spółki rosły o ponad 5 proc.. Przychody wyniosły 57 mld USD, co oznacza wzrost o 62 proc. rok do roku i wyraźnie przewyższa prognozy na poziomie ok. 55 mld USD. Rekordowy wynik zanotował segment Data Center, generując 51,2 mld USD przychodów, czyli o blisko 66 proc. więcej niż rok wcześniej. Zysk na akcję sięgnął 1,30 USD. Spółka prezentuje również optymistyczne perspektywy na czwarty kwartał, prognozując około 65 mld USD przychodów oraz marżę w rejonie 75 proc. - wskazuje Michał Kozak z DI Xelion. Dobre nastroje po wynikach Nvidii udzieliły się inwestorom w Azji. Nikkei225 urósł 2,65 proc. Kospi zyskał z kolei 1,9 proc.

Dzisiaj tematem numer jeden będzie opóźniony raport z amerykańskiego rynku pracy. Przekonamy się, czy nie zepsuje on dobrych nastrojów, które zapewnił inwestorom technologiczny gigant.