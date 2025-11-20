Aktualizacja: 20.11.2025 11:27 Publikacja: 20.11.2025 10:40
Po wczorajszej udanej sesji na GPW, byki mają ochotę na więcej. A mają też argumenty do tego aby pójść za ciosem. Główny z nich to oczywiście wyniki Nvidii, które pozytywnie zaskoczyły rynek i po raz kolejny odsunęły widmo głębszej korekty rynkowej. Zamiast niej mamy dobre nastroje. WIG20 już w pierwszych minutach handlu zyskiwał na wartości około 1 proc.
Latem koncern więcej niż rok temu zarobił na działalności rafineryjnej, energetycznej i detaliczn...
Oprócz wyników Nvidii nasz rynek żyje dzisiaj także sezonem wynikowym w Polsce. Mamy bowiem prawdziwy wysyp raportów i to „gigantów” naszego rynku. Świetnie zaprezentowało się m.in. PZU, które pomaga dzisiaj głównemu indeksowy, gdyż walory ubezpieczyciela rosły rano o ponad 3 proc. Niewielką zwyżkę po wynikach notowało z kolei PZU. Rozczarowało za to Allegro i rynek skarcił spółkę. Jej akcje taniały już na początku dnia o ponad 5 proc.
Wróćmy jednak jeszcze do Nvidii. Rynek amerykański wczoraj nie mógł „skonsumować” danych, gdyż ukazały się one po sesji. Nie zmienia to jednak faktu, że jeszcze przed nimi S&P 500 zyskał 0,4 proc., a Nasdaq urósł 0,6 proc. - Środowa sesja na Wall Street po czterech dniach nieprzerwanych spadków zakończyła się wzrostami. Największym wsparciem był sektor technologiczny. Wśród najmocniejszych spółek znalazły się Broadcom, który zyskał 4,09 proc., Alphabet rosnący o 3 proc. oraz NVIDIA, która zakończyła sesję wzrostem o 2,85 proc. Po zamknięciu rynku opublikowano także wyniki Nvidii, które mogą działać uspokajająco na inwestorów obawiających się bańki spekulacyjnej w segmencie sztucznej inteligencji. W handlu posesyjnym akcje spółki rosły o ponad 5 proc.. Przychody wyniosły 57 mld USD, co oznacza wzrost o 62 proc. rok do roku i wyraźnie przewyższa prognozy na poziomie ok. 55 mld USD. Rekordowy wynik zanotował segment Data Center, generując 51,2 mld USD przychodów, czyli o blisko 66 proc. więcej niż rok wcześniej. Zysk na akcję sięgnął 1,30 USD. Spółka prezentuje również optymistyczne perspektywy na czwarty kwartał, prognozując około 65 mld USD przychodów oraz marżę w rejonie 75 proc. - wskazuje Michał Kozak z DI Xelion. Dobre nastroje po wynikach Nvidii udzieliły się inwestorom w Azji. Nikkei225 urósł 2,65 proc. Kospi zyskał z kolei 1,9 proc.
Dzisiaj tematem numer jeden będzie opóźniony raport z amerykańskiego rynku pracy. Przekonamy się, czy nie zepsuje on dobrych nastrojów, które zapewnił inwestorom technologiczny gigant.
Gospodarka naszego kraju – jedyna w UE rosnąca nieprzerwanie od 20 lat – wykazuje niesamowitą stabilność makroekonomiczną i ducha przedsiębiorczości. Aby jednak wykorzystać pełen potencjał, warto zająć się dwoma długookresowymi barierami: niedostatecznie rozwiniętym rynkiem finansowym oraz słabą komercjalizacją nauki i wdrożeniami.
W obliczu przyspieszającej cyfryzacji cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony, ale też na infrastrukturę krytyczną.
