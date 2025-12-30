Reklama
Krajowy rynek stawia kropkę nad „i”. Rekordy na koniec roku

Ostatnia w tym roku sesja na GPW rozpoczyna się od zdecydowanego ataku popytu. WIG20 po pierwszej godzinie handlu zyskuje ponad 1 proc., a WIG jest 0,76 proc. nad kreską.

Publikacja: 30.12.2025 11:01

Foto: AdobeStock

Andrzej Pałasz

Mimo świątecznej atmosfery na GPW wciąż mocno napierają kupujący, wynosząc główne indeksy na rekordy hossy. WIG20 w pierwszych kilkudziesięciu minutach wtorkowej, ostatniej w tym roku sesji nad Wisłą, wzbił się do 3204 pkt, sięgając najwyższych poziomów w tym roku i jednocześnie od kilkunastu lat. Na kilka godzin przed końcem tegorocznego handlu indeks dużych spółek notuje blisko 46-proc. umocnienie w ostatnich 12 miesiącach. Wśród dużych spółek mamy niemal komplet zieleni.

Najmocniejszy jest mBank z 2-proc. wzrostem. W czołówce są także KGHM, PKO BP, CCC i PZU. Nieznacznie pod kreską są tylko Pepco Group oraz LPP. Duże spółki podnoszą dziś cały szeroki rynek. Przy około 0,8-proc. zwyżce WIG notuje prawie 48-proc. umocnienie w całym 2025 r. Na szerokim rynku najmocniejszy jest z rana Bumech z 12,5-proc. wzrostem. Blisko 7-proc. zwyżki notują Erbud oraz Grupa Kapitałowa Immobile.

Poranek na rynku walut upływa spokojnie. Notowania pary EUR/USD utrzymują się na poziomie 1,17. Krajowi inwestorzy za dolara płacą 3,59 zł, a za euro 4,22 zł.

Duża zmienność panuje w ostatnich dniach na rynku metali szlachetnych. We wtorek z rana uncja złota kosztuje blisko 4367 dol. przy umocnieniu o 0,85 proc. W poniedziałek jednak złoto przeceniło się o 4,4 proc. Większym wahaniom poddaje się srebro, które po niemal 9-proc. przecenie w poniedziałek, we wtorek z rana odreagowuje przy 5,1-proc. zwyżce.

Inwestorzy nasłuchują także cały czas doniesień na temat rozmów dotyczących zakończenia wojny na Ukrainie. Przywódcy zarówno USA, jak i Ukrainy twierdzą, że plan pokojowy jest niemal gotowy, aczkolwiek wciąż nie są jasne przyszłość Donbasu i szczegóły gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

