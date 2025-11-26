Mimo obiecującego startu środowej sesji zachowawcza postawa kupujących szybko sprowadziła indeks WIG20 do poziomu, z którego wystartował. Popyt nie daje jednak łatwo za wygraną, podejmując kolejną próbę wyciągnięcia rynku na wyższe poziomy. W porównaniu z poprzednią sesją zapał inwestorów do zakupów krajowych akcji nieco osłabł, mimo sprzyjających nastrojów na pozostałych europejskich rynkach akcji. Kolor zielony zdecydowanie przeważa zarówno na zachodnioeuropejskich giełdach oraz rynkach z naszego regionu.

Reklama Reklama

Inwestorów wspierają informacje o postępach w negocjacjach dotyczących planu pokojowego dla Ukrainy. Z najnowszych medialnych doniesień wynika, że strony są coraz bliżej porozumienia, choć jest kilka kwestii spornych, które są nie do zaakceptowania dla Ukrainy. Dlatego inwestorzy dość ostrożnie podchodzą do wypowiedzi amerykańskiego prezydenta USA Donalda Trumpa ogłaszającego sukces w trwających negocjacjach.

Akcje PGE odreagowują przecenę

Na krajowym parkiecie największe spółki próbują kontynuować wtorkowe wzrosty, choć tylko w przypadku części z nich można mówić o sukcesie. Biorąc pod uwagę zasięg zwyżek, najlepiej radzą sobie walory PGE, odreagowujące silną przecenę z poprzednich sesji. Kroku próbują im dotrzymać niemal równie efektownie drożejące papiery CD Projektu i LPP. Kolejną sesję powodzeniem cieszą się akcje KGHM wspierane rosnącymi cenami miedzi. Mniej powodów do zadowolenia mają dziś posiadacze walorów największych banków PKO BP i Pekao, Allegro czy Budimeksu, które znalazły się na celowniku sprzedających.

Na szerokim rynku są mocno wyrównane. Pozytywnie wyróżniają się akcje Benefit Systems oraz spółek biotechnologicznych.