WIG20 melduje się powyżej 3300 pkt

Nastroje na GPW pozostają bardzo optymistyczne na początku stycznia. Zwyżkują zarówno duże, średnie oraz małe przedsiębiorstwa. WIG20 w pierwszych kilkudziesięciu minutach wspiął się już powyżej 3300 pkt przy około 1-proc. umocnieniu. Wśród dużych spółek najmocniejsze jest z rana PZU z 3,3-proc. zwyżką. Podobną zwyżkę notuje CCC. Z blue chips jedynie Pepco Group oraz Kruk są pod kreską.
Środowe wzrosty dla WIG20 oznaczają nowe rekordy hossy, natomiast WIG wzbija się na rekordy wszech czasów. Indeks szerokiego rynku dotarł w połowie tygodnia do 121673,92 pkt. dzięki zwyżkom zarówno największych firm, jak i średnich oraz małych. mWIG40 notuje ponad 1-proc. wzrost, zaś sWIG80 zyskuje 0,7 proc. Na szerokim rynku najmocniejsze są dziś Pharmena, Creepy Jar i Cloud Technologies.
W Europie przeważają dziś zwyżki mimo mieszanych nastrojów w Azji, gdzie Nikkei 225 zakończył dzień ponad 1-proc. przeceną, a Hang Seng stracił 0,94 proc. Rósł za to Kospi – o 0,57 proc.
Z rynków bazowych wzrosty kontynuuje niemiecki DAX, który ostatnio pokonał opór w postaci linii poprowadzonej przez szczyty z drugiej połowy 2025 r.
Na rynku walut jest spokojnie. Kurs głównej pary utrzymuje się na poziomie 1,168, natomiast złoty jest pod niewielką presją dolara, wycenianego na 3,60 zł.
