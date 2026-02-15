Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Nieruchomości
Reklama

Biurowiec Punkt z pozwoleniem na użytkowanie. Przeprowadzki już wkrótce

Wybudowany przez firmę Torus gdański biurowiec Punkt ma pozwolenie na użytkowanie. Budynek jest już wynajęty w niemal 85 proc.

Publikacja: 15.02.2026 16:44

Biurowiec Punkt w Gdańsku na zielonym świetle

Biurowiec Punkt w Gdańsku na zielonym świetle

Foto: mat.prasowe

aig

Sześciokondygnacyjny biurowiec Punkt powstał przy ul. Nad Stawem w dzielnicy Wrzeszcz w Gdańsku, w sąsiedztwie ważnych punktów komunikacyjnych i handlowych. Łączna powierzchnia najmu budynku to prawie 12,6 tys. mkw. Projekt architektoniczny nieruchomości przygotowała pracownia APA Wojciechowski.

Czytaj więcej

Taifun to siedmiopiętrowy biurowiec klasy B położony w warszawskiej dzielnicy Włochy
Nieruchomości
Biurowiec w warszawskich Włochach zmienia właściciela i funkcję

Najemcy szykują się do przeprowadzek do biurowca Punkt

Gdański Punkt przyjmie najemców w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Trwają prace wykończeniowe powierzchni biurowych.

Budynek jest wynajęty w niemal 85 proc. Głównym najemcą jest Centrum Usług Wspólnych Arla Foods, (międzynarodowa spółdzielnia mleczarska). Nowe biuro tej firmy w Punkcie będzie miało niemal 10 tys. mkw. Przeprowadzka jest zaplanowana jeszcze na ten kwartał.

Drugim z najemców jest lokalna firma z branży IT. Trwają negocjacje z kolejnymi firmami.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Gdańskie Noli Studios
Nieruchomości
Wynajem. Gdańskie Noli Studios z refinansowaniem

Zielone powierzchnie biurowe

–Budynek jest energooszczędny i zaawansowany technologicznie. Atutami są m.in. uchylne okna, trzymetrowa wysokość pomieszczeń biurowych, system zarządzania budynkiem, aplikacja z szeregiem praktycznych funkcji (ułatwiająca m.in. dostęp do obiektu) oraz bogata infrastruktura dla rowerzystów – mówią przedstawiciele firmy Torus. Na czwartej kondygnacji zaprojektowano taras, który będzie miejscem relaksu i odpoczynku dla pracowników.

Na terenie inwestycji zaplanowano 283 miejsca parkingowe, w tym 83 podziemne.

Punkt jest w trakcie procesu certyfikacji w systemie LEED v4. Będzie też certyfikowanym „Obiektem bez barier”.

–Historia biurowca Punkt pokazuje, że nawet w trudnych realiach rynkowych można odnosić sukcesy. 85-procentowy poziom wynajęcia budynku w momencie uzyskania pozwolenia na użytkowanie jest dużym osiągnięciem – mówi cytowany w komunikacie Przemysław Ryś, prezes zarządu spółki Torus.

Reklama
Reklama

Torus, prywatna firma deweloperska z siedzibą w Gdańsku, działa od ponad dwóch dekad. Firma na trójmiejski rynek dostarczyła ponad 180 tys. mkw. powierzchni najmu. Zawarła osiem transakcji sprzedaży nieruchomości siedmiu różnym funduszom na łączną kwotę ponad 400 mln euro.

W portfolio firmy są także inwestycje hotelowe (w tym rewitalizacje), magazynowe i mieszkaniowe. Działa nie tylko jako inwestor, ale także jako generalny wykonawca, firma leasingowa i zarządzająca nieruchomościami.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Nieruchomości Nieruchomości Komercyjne biura
Kompleks biurowy Skyliner przy Rondzie Daszyńskiego w Warszawie to inwestycja firmy Karimpol Polska
Nieruchomości komercyjne
Elastyczne biura. Mindspace w Polsce po raz trzeci
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
W IV kwartale 2025 roku do użytku w regionach oddano jeden obiekt biurowy o powierzchni 2,5 tys. mkw
Nieruchomości komercyjne
Trochę mniej pustych biur w regionach
Tańsze od hotelu jest zazwyczaj nocowanie w kwaterach prywatnych, zwłaszcza w Białce Tatrzańskiej, Z
Nieruchomości komercyjne
Ferie: Zakopane tańsze od Szczyrku, w Alpach ceny na szczycie
Senator - zlokalizowany w samym sercu Warszawy biurowiec klasy A
Nieruchomości komercyjne
Biurowce. Senator i PZO zmieniają właścicieli
Historyczne śródmieście Gdańska przyciąga klientów z całego kraju
Materiał Promocyjny
Historyczne śródmieście Gdańska przyciąga klientów z całego kraju
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama