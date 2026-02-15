Sześciokondygnacyjny biurowiec Punkt powstał przy ul. Nad Stawem w dzielnicy Wrzeszcz w Gdańsku, w sąsiedztwie ważnych punktów komunikacyjnych i handlowych. Łączna powierzchnia najmu budynku to prawie 12,6 tys. mkw. Projekt architektoniczny nieruchomości przygotowała pracownia APA Wojciechowski.

Najemcy szykują się do przeprowadzek do biurowca Punkt

Gdański Punkt przyjmie najemców w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Trwają prace wykończeniowe powierzchni biurowych.

Budynek jest wynajęty w niemal 85 proc. Głównym najemcą jest Centrum Usług Wspólnych Arla Foods, (międzynarodowa spółdzielnia mleczarska). Nowe biuro tej firmy w Punkcie będzie miało niemal 10 tys. mkw. Przeprowadzka jest zaplanowana jeszcze na ten kwartał.

Drugim z najemców jest lokalna firma z branży IT. Trwają negocjacje z kolejnymi firmami.