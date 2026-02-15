Biurowiec Punkt w Gdańsku na zielonym świetle
Sześciokondygnacyjny biurowiec Punkt powstał przy ul. Nad Stawem w dzielnicy Wrzeszcz w Gdańsku, w sąsiedztwie ważnych punktów komunikacyjnych i handlowych. Łączna powierzchnia najmu budynku to prawie 12,6 tys. mkw. Projekt architektoniczny nieruchomości przygotowała pracownia APA Wojciechowski.
Czytaj więcej
Taifun, biurowiec przy ul. Jutrzenki w Warszawie Indotek Group sprzedaje Uczelni Łazarskiego. Pry...
Gdański Punkt przyjmie najemców w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Trwają prace wykończeniowe powierzchni biurowych.
Budynek jest wynajęty w niemal 85 proc. Głównym najemcą jest Centrum Usług Wspólnych Arla Foods, (międzynarodowa spółdzielnia mleczarska). Nowe biuro tej firmy w Punkcie będzie miało niemal 10 tys. mkw. Przeprowadzka jest zaplanowana jeszcze na ten kwartał.
Drugim z najemców jest lokalna firma z branży IT. Trwają negocjacje z kolejnymi firmami.
Czytaj więcej
Urban Partners podpisał z Santander Bank Polska umowę kredytową o wartości ponad 200 mln zł na re...
–Budynek jest energooszczędny i zaawansowany technologicznie. Atutami są m.in. uchylne okna, trzymetrowa wysokość pomieszczeń biurowych, system zarządzania budynkiem, aplikacja z szeregiem praktycznych funkcji (ułatwiająca m.in. dostęp do obiektu) oraz bogata infrastruktura dla rowerzystów – mówią przedstawiciele firmy Torus. Na czwartej kondygnacji zaprojektowano taras, który będzie miejscem relaksu i odpoczynku dla pracowników.
Na terenie inwestycji zaplanowano 283 miejsca parkingowe, w tym 83 podziemne.
Punkt jest w trakcie procesu certyfikacji w systemie LEED v4. Będzie też certyfikowanym „Obiektem bez barier”.
–Historia biurowca Punkt pokazuje, że nawet w trudnych realiach rynkowych można odnosić sukcesy. 85-procentowy poziom wynajęcia budynku w momencie uzyskania pozwolenia na użytkowanie jest dużym osiągnięciem – mówi cytowany w komunikacie Przemysław Ryś, prezes zarządu spółki Torus.
Czytaj więcej:
Torus, prywatna firma deweloperska z siedzibą w Gdańsku, działa od ponad dwóch dekad. Firma na trójmiejski rynek dostarczyła ponad 180 tys. mkw. powierzchni najmu. Zawarła osiem transakcji sprzedaży nieruchomości siedmiu różnym funduszom na łączną kwotę ponad 400 mln euro.
W portfolio firmy są także inwestycje hotelowe (w tym rewitalizacje), magazynowe i mieszkaniowe. Działa nie tylko jako inwestor, ale także jako generalny wykonawca, firma leasingowa i zarządzająca nieruchomościami.
Globalny operator elastycznych biur w warszawskim 130-metrowym budynku Skyliner II wynajmie niemal 4,5 tys. mkw....
Pod koniec grudnia 2025 r. na ośmiu głównych rynkach regionalnych do wynajęcia od zaraz było ponad 1,1 mln mkw....
Zimowy wypoczynek w górach nadal częściej opłaca się spędzić w kraju niż za granicą – wynika z analiz portalu Ra...
Warszawski biurowiec Senator od Union Investment przejmują Cornerstone Investment Management i Fidera. Do tych f...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas