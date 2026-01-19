– Tańsze od hotelu jest zazwyczaj nocowanie w kwaterach prywatnych, zwłaszcza w Białce Tatrzańskiej, Zakopanem czy Szczyrku – podaje serwis. – We Włoszech i Austrii pensjonaty są nawet dwukrotnie mniej kosztowne od hoteli trzygwiazdkowych. W Karpaczu czy Szpindlerowym Młynie ceny między hotelem a kwaterą prywatną są najbardziej spłaszczone. W Zermatt wyjątkowo kwatery prywatne są droższe od hoteli, ale wynika to ze specyfiki lokalnego rynku i często bardzo atrakcyjnego ich położenia.

– Dobra informacja dla wybierających się do hotelu w góry jest taka, że ceny nie podskoczyły znacząco w porównaniu z poprzednim rokiem. W niektórych miejscowościach pojawiły się nawet lekkie obniżki – wskazują analitycy Rankomat.pl. – Taniej niż w czasie ubiegłorocznych ferii (od 118 do 300 zł za sześć nocy) jest w Szklarskiej Porębie i Szczyrku. Mimo że Szczyrk potaniał w Polsce najbardziej, to w naszym zestawieniu jest najdroższą miejscowością na ferie zimowe w Polsce spośród analizowanych miejscowości – zaznaczają.

Tygodniowy pobyt ze śniadaniami w hotelu trzygwiazdkowym w Zakopanem dla trzyosobowej rodziny to wydatek o prawie 200 zł większy niż w ubiegłym roku. 300 zł więcej zapłaci rodzina za hotel w Zieleńcu, a 500 zł trzeba dopłacić za wypoczynek w Białce Tatrzańskiej.

Foto: mat.prasowe

Potaniały niektóre hotele za granicą – w Szpindlerowym Młynie o prawie 400 zł w porównaniu z 2025 r., a w drogim Zermatt w Szwajcarii - o ok. 500 zł. – Praktycznie nie zmieniła się stawka w Kitzbühel, za to ceny wyraźnie wzrosły we francuskim Val Thorens, gdzie jest drożej niż przed rokiem o ok. 800 zł – podaje Rankomat.pl. – W Livigno na najtańszy hotel trzeba wydać o 2,6 tys. zł więcej niż w analogicznym okresie rok temu. Ta włoska miejscowość leży dokładnie w połowie drogi między Mediolanem i Cortiną, gdzie od 6 do 22 lutego będą odbywały się Zimowe Igrzyska Olimpijskie, a efekt olimpiady może być odczuwalny dla kieszeni turystów w wielu alpejskich kurortach z uwagi na zwiększony popyt na noclegi.

Szusowanie ze skipassem?