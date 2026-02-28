Nieprzypadkowo Donald Trump wybrał sobotni poranek na atak na Iran. W weekend giełdy nie funkcjonują, więc nim ruszą na nowo w poniedziałek, kurz bitewny może opaść, a wtedy uniknie się panikarskich reakcji, zwłaszcza skoku notowań ropy naftowej.

To ważne, bo z regionu Zatoki Perskiej nadal pochodzi 20-25 proc. globalnych dostaw ropy i około jedna piąta dostaw LNG. Płynie to wszystko w świat przez zamykające ją wąskie gardło Cieśniny Ormuz. Jej potencjalna blokada przez Iran jest najsilniejszą kartą przetargową reżimu ajatollahów.

Czy ten konflikt będzie tak krótki, jak wojna 12-dniowa?

Teheran nie zablokował cieśniny w czerwcu 2025 r. w czasie tzw. wojny 12-dniowej – uderzenia najpierw izraelskich, a potem amerykańskich sił powietrznych na cele związane z irańskim programem nuklearnym. Po nieco teatralnym symbolicznym „kontruderzeniu” Teheranu na bazę USA w Zatoce kurz bitewny wtedy opadł i świat odetchnął z ulgą.

Ceny ropy, które skoczyły w czasie tamtego starcia z około 68 do 76 dol. za baryłkę (WTI), zaczęły stopniowo opadać poniżej 65 dol. w grudniu, co w połączeniu ze słabnącym dolarem dało – także nam w Polsce – „dywidendę” tańszych paliw na stacjach, przyczyniająca się do hamowania inflacji.