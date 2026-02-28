Demokraci w Kongresie liczą głosy. Chcą ograniczenia uprawnień Trumpa do użycia sił zbrojnych

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są stanowiska Republikanów i Demokratów w odniesieniu do operacji militarnej prezydenta Trumpa w Iranie?

Dlaczego Demokraci w Kongresie dążą do ograniczenia uprawnień prezydenta w zakresie działań militarnych?

Jakie argumenty przedstawiają przywódcy Republikanów, uzasadniając swoje poparcie dla decyzji Trumpa?

Reakcja Kongresu na amerykańskie naloty na Iran przebiegła głównie według podziałów partyjnych. Republikanie generalnie stanęli po stronie prezydenta, natomiast Demokraci przekonywali, że operacja powinna była uzyskać wcześniejszą zgodę parlamentu, co byłoby zgodne z konstytucją.

Reklama Reklama

Przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson stwierdził, że Iran ponosi surowe konsekwencje swoich działań. Podkreślił, że prezydent podejmował liczne próby rozwiązania konfliktu drogą dyplomatyczną, aby zapobiec zdobyciu przez Iran broni nuklearnej, jednak władze w Teheranie zamiast tego miały wspierać ugrupowania uznawane przez USA za terrorystyczne, takie jak Hamas i Hezbollah.

Z kolei lider demokratycznej mniejszości w Izbie, Hakeem Jeffries, zapowiedział, że jego partia doprowadzi do głosowania nad tym, czy Kongres powinien formalnie upoważnić użycie siły militarnej. Wezwał administrację do natychmiastowego przedstawienia pełnego uzasadnienia prawnego, określenia celu operacji oraz planu uniknięcia długotrwałego i kosztownego konfliktu w regionie.